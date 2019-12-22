Кипр: Первый дивизион 2019-2020
Олимпиакос Никосия
0:3
Конец матча
Неа Саламина
12' Желтая карточкаРейнолдс Аластер
12' Желтая карточкаВинисиус XXII
43' Желтая карточкаКипрос Христофору
0:1
56' ГолОнуэгбу Кингсли
0:2
77' ГолОнуэгбу Кингсли
0:3
90' ГолОнуэгбу Кингсли
- Основной состав
-
91 Байза ПаволВратарь
-
3 SambinhaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Нани IIПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Христодулу Памбос
- Основной состав
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Тисделл ТоняПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Poursaitidis
Ход матча
12'
12'
56'
0:1
77'
0:2
90'
0:3
Предыдущие игры
Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +8 =6 -6Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 0:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия
Олимпиакос Никосия 4:0 Этникос Ахна Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 5:3 Ксилотимву Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 6:0 Лакатамия Кармиотисса 2:5 Олимпиакос Никосия Дигенис Вороклинис 0:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:2 АСИЛ Лыси Олимпиакос Никосия 0:2 Арис Лимассол Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:0 Закакиу
Неа Саламина Последние 20 матчей: +6 =4 -10Неа Саламина 0:3 Омония Пафос 1:0 Неа Саламина Аполлон 4:1 Неа Саламина Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака
Неа Саламина 2:2 Анортосис Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ Эносис 0:1 Неа Саламина Неа Саламина 3:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 2:0 Неа Саламина Неа Саламина 3:2 Олимпиакос Никосия Омония 2:0 Неа Саламина Неа Саламина 1:2 Пафос Неа Саламина 2:1 Аполлон АЕЛ Лимаcсол 5:2 Неа Саламина АЕК Ларнака 1:1 Неа Саламина Неа Саламина 5:2 Омония АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина Аполлон 1:1 Неа Саламина Неа Саламина 0:2 АЕЛ Лимаcсол
Последние игры между собой
Олимпиакос Никосия: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 9
Неа Саламина: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 1
Олимпиакос Никосия 3:3 Неа Саламина Кубок Неа Саламина 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 3:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 3:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:3 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 4:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:4 Неа Саламина Первый дивизион
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Омония
|3:1
|14
|9
|4
|1
|22 - 7
|31
|2.
|Анортосис
|13
|9
|3
|1
|30 - 9
|30
|3.
|Аполлон
|13
|7
|2
|4
|22 - 13
|23
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|14
|6
|4
|4
|15 - 14
|22
|5.
|АПОЭЛ
|11
|6
|3
|2
|18 - 7
|21
|6.
|АЕК Ларнака
|1:3
|14
|4
|6
|4
|22 - 20
|18
|7.
|Неа Саламина
|14
|5
|2
|7
|15 - 23
|17
|8.
|Олимпиакос Никосия
|13
|3
|6
|4
|20 - 20
|15
|9.
|Этникос Ахна
|0:0
|13
|3
|4
|6
|14 - 23
|13
|10.
|Пафос
|13
|3
|3
|7
|10 - 19
|12
|11.
|Эносис
|14
|1
|5
|8
|19 - 32
|8
|12.
|Докса Катокопия
|0:0
|14
|1
|4
|9
|7 - 27
|7
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