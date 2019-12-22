Кипр: Первый дивизион 2019-2020

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Олимпиакос Никосия
0:3
Конец матча
Неа Саламина
0'
12' Желтая карточка
Рейнолдс Аластер
12' Желтая карточка
Винисиус XXII
43' Желтая карточка
Кипрос Христофору
0:1
56' Гол
Онуэгбу Кингсли
0:2
77' Гол
Онуэгбу Кингсли
0:3
90' Гол
Онуэгбу Кингсли
90'+5
Олимпиакос Никосия
Неа Саламина

Ход матча

12'
 
Рейнолдс Аластер
12'
Винисиус XXII
 
43'
 
Кипрос Христофору
46'
 
Симпсон Джей
Ноор Фаршад
56'
0:1
Онуэгбу Кингсли
68'
 
Марьянович Саша
Рейнолдс Аластер
77'
0:2
Онуэгбу Кингсли
87'
 
Theodosis Siathas
Charles Eloundou
90'
0:3
Онуэгбу Кингсли

Предыдущие игры

Олимпиакос Никосия Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Докса Катокопия 2:6 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Олимпиакос Никосия 0:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 0:0 Олимпиакос Никосия
Олимпиакос Никосия 4:0 Этникос Ахна Анортосис 4:0 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 5:3 Ксилотимву Омония 1:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Пафос Аполлон 3:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 2:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 3:2 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 1:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 6:0 Лакатамия Кармиотисса 2:5 Олимпиакос Никосия Дигенис Вороклинис 0:3 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 0:2 АСИЛ Лыси Олимпиакос Никосия 0:2 Арис Лимассол Этникос Ахна 2:1 Олимпиакос Никосия Олимпиакос Никосия 4:0 Закакиу
Неа Саламина Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Неа Саламина 0:3 Омония Пафос 1:0 Неа Саламина Аполлон 4:1 Неа Саламина Неа Саламина 1:0 АЕК Ларнака
Неа Саламина 2:2 Анортосис Докса Катокопия 0:0 Неа Саламина Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ Эносис 0:1 Неа Саламина Неа Саламина 3:2 АЕЛ Лимаcсол Этникос Ахна 2:0 Неа Саламина Неа Саламина 3:2 Олимпиакос Никосия Омония 2:0 Неа Саламина Неа Саламина 1:2 Пафос Неа Саламина 2:1 Аполлон АЕЛ Лимаcсол 5:2 Неа Саламина АЕК Ларнака 1:1 Неа Саламина Неа Саламина 5:2 Омония АПОЭЛ 4:0 Неа Саламина Аполлон 1:1 Неа Саламина Неа Саламина 0:2 АЕЛ Лимаcсол

Последние игры между собой

Олимпиакос Никосия: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 9
Неа Саламина: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 1
Неа Саламина 3:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Неа Саламина 3:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:2 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 0:0 Олимпиакос Никосия Кубок
Олимпиакос Никосия 3:3 Неа Саламина Кубок Неа Саламина 2:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 1:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 3:0 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 0:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 3:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:1 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:3 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 4:2 Олимпиакос Никосия Первый дивизион Олимпиакос Никосия 2:4 Неа Саламина Первый дивизион
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Омония 3:1 14 9 4 1 22 - 7 31
2. Анортосис 13 9 3 1 30 - 9 30
3. Аполлон 13 7 2 4 22 - 13 23
4. АЕЛ Лимаcсол 14 6 4 4 15 - 14 22
5. АПОЭЛ 11 6 3 2 18 - 7 21
6. АЕК Ларнака 1:3 14 4 6 4 22 - 20 18
7. Неа Саламина 14 5 2 7 15 - 23 17
8. Олимпиакос Никосия 13 3 6 4 20 - 20 15
9. Этникос Ахна 0:0 13 3 4 6 14 - 23 13
10. Пафос 13 3 3 7 10 - 19 12
11. Эносис 14 1 5 8 19 - 32 8
12. Докса Катокопия 0:0 14 1 4 9 7 - 27 7
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Кипрос Христофору получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Винисиус XXII получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Рейнолдс Аластер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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