Греция: Суперлига 2019-2020
27
Мишич
Йосип
20
Виейринья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ВиейриньяПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каррера Массимо
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +14 =4 -2ОФИ 0:3 ПАОК Арис Салоники 4:2 ПАОК ПАОК 5:1 Атромитос Паниониос 0:2 ПАОК
Панаитоликос 0:3 ПАОК ПАОК 2:0 Ксанти Олимпиакос 1:1 ПАОК ПАОК 1:0 Лариса ОФИ 0:1 ПАОК ПАОК 2:2 Панатинаикос Волос 0:2 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия Астерас 1:2 ПАОК АЕК 2:2 ПАОК ПАОК 2:2 Арис Салоники Атромитос 2:3 ПАОК ПАОК 2:1 Паниониос ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос Слован Братислава 1:0 ПАОК
АЕК Последние 20 матчей: +10 =5 -5АЕК 3:1 Панаитоликос Ламия 0:0 АЕК АЕК 2:1 Астерас Ксанти 0:1 АЕК
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
АЕК: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
АЕК 0:2 ПАОК Кубок ПАОК 0:3 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 АЕК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Кубок АЕК 3:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Суперлига АЕК 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Суперлига АЕК 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|18
|13
|5
|0
|37 - 6
|44
|2.
|ПАОК
|0:0
|18
|12
|5
|1
|37 - 17
|41
|3.
|АЕК
|0:0
|18
|9
|5
|4
|29 - 19
|32
|4.
|Ксанти
|18
|8
|2
|8
|17 - 23
|26
|5.
|Арис Салоники
|18
|6
|8
|4
|29 - 20
|26
|6.
|Атромитос
|18
|7
|4
|7
|28 - 28
|25
|7.
|Панатинаикос
|1:0
|18
|6
|7
|5
|17 - 19
|25
|8.
|ОФИ
|18
|7
|2
|9
|27 - 24
|23
|9.
|Лариса
|18
|6
|5
|7
|22 - 24
|23
|10.
|Ламия
|18
|5
|7
|6
|15 - 24
|22
|11.
|Волос
|18
|6
|3
|9
|19 - 32
|21
|12.
|Астерас
|18
|5
|3
|10
|24 - 27
|18
|13.
|Паниониос
|0:1
|18
|3
|3
|12
|13 - 31
|12
|14.
|Панаитоликос
|18
|1
|5
|12
|11 - 31
|8
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