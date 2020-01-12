Греция: Суперлига 2019-2020

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ПАОК
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
АЕК
0' 18'
88
Живкович
Живко
3
Матос
Леонардо
4
Ингасон
Сверрир
5
Варела
Фернанду
23
Яннулис
Димитрис
24
Эсити
Андерсон
27
Мишич
Йосип
18
Лимниос
Димитрис
21
Бисесвар
Диего
20
Виейринья
9
Свидерски
Кароль
1
Баркас
Василис
2
Бакакис
Михалис
21
Враньеш
Огнен
19
Чигринский
Дмитрий
23
Хульт
Никлас
44
Anel
Sabanadzovic
8
Andre
Simoes1
6
Крстичич
Ненад
7
Верде
Даниэле
10
Ливайя
Марко
20
Манталос
Петрос
ПАОК
4-2-3-1
АЕК
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +14 =4 -2
ОФИ 0:3 ПАОК Арис Салоники 4:2 ПАОК ПАОК 5:1 Атромитос Паниониос 0:2 ПАОК
Панаитоликос 0:3 ПАОК ПАОК 2:0 Ксанти Олимпиакос 1:1 ПАОК ПАОК 1:0 Лариса ОФИ 0:1 ПАОК ПАОК 2:2 Панатинаикос Волос 0:2 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия Астерас 1:2 ПАОК АЕК 2:2 ПАОК ПАОК 2:2 Арис Салоники Атромитос 2:3 ПАОК ПАОК 2:1 Паниониос ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос Слован Братислава 1:0 ПАОК
АЕК Последние 20 матчей: +10 =5 -5
АЕК 3:1 Панаитоликос Ламия 0:0 АЕК АЕК 2:1 Астерас Ксанти 0:1 АЕК
АЕК 5:0 Паниониос ОФИ 1:0 АЕК АЕК 1:1 Арис Салоники Панатинаикос 3:2 АЕК АЕК 3:2 Атромитос Олимпиакос 2:0 АЕК АЕК 3:2 Волос Лариса 0:0 АЕК АЕК 2:2 ПАОК Панаитоликос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Ламия Астерас 2:3 АЕК Трабзонспор 0:2 АЕК АЕК 1:2 Ксанти АЕК 1:3 Трабзонспор АЕК 1:1 Университатя Крайова

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
АЕК: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
АЕК 2:2 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Кубок АЕК 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 АЕК Суперлига
АЕК 0:2 ПАОК Кубок ПАОК 0:3 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 АЕК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Кубок АЕК 3:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Суперлига АЕК 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Суперлига АЕК 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 18 13 5 0 37 - 6 44
2. ПАОК 0:0 18 12 5 1 37 - 17 41
3. АЕК 0:0 18 9 5 4 29 - 19 32
4. Ксанти 18 8 2 8 17 - 23 26
5. Арис Салоники 18 6 8 4 29 - 20 26
6. Атромитос 18 7 4 7 28 - 28 25
7. Панатинаикос 1:0 18 6 7 5 17 - 19 25
8. ОФИ 18 7 2 9 27 - 24 23
9. Лариса 18 6 5 7 22 - 24 23
10. Ламия 18 5 7 6 15 - 24 22
11. Волос 18 6 3 9 19 - 32 21
12. Астерас 18 5 3 10 24 - 27 18
13. Паниониос 0:1 18 3 3 12 13 - 31 12
14. Панаитоликос 18 1 5 12 11 - 31 8
  • Первый тайм
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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