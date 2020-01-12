Греция: Суперлига 2019-2020
Астерас
2:0
Конец матча
Стадион: Теодорос Колокотронис
ОФИ
45' Желтая карточкаЯннулис Костас
1:0
45' ПенальтиБарралес Джеронимо
68' Желтая карточкаJuan Manuel Munafo
71' Желтая карточкаКутрумпис Гиоргос
75' Желтая карточкаPatricio Matricardi
2:0
89' ПенальтиAdrian Riera
90' Желтая карточкаAnestis Nastos
15
Dani
Suarez
21
Ваш
Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Dani SuarezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Adrian Riera
-
11 Regis1
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ваш РикардуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Felipe Souza
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
Ход матча
45'
45'
89'
2:0
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
45 Владение мячом, % 55
Предыдущие игры
Астерас Последние 20 матчей: +6 =3 -11Атромитос 2:1 Астерас Астерас 5:0 Ксанти АЕК 2:1 Астерас Астерас 0:5 Олимпиакос
Астерас 1:1 Лариса Астерас 3:2 Платаниас Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:0 Волос Арис Салоники 2:1 Астерас Панаитоликос 1:1 Астерас Платаниас 0:1 Астерас Астерас 4:1 Ламия Паниониос 0:1 Астерас Астерас 1:2 ПАОК ОФИ 3:1 Астерас Астерас 2:1 Атромитос Ксанти 2:1 Астерас Астерас 2:3 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПЕК Зволле 1:0 Астерас
ОФИ Последние 20 матчей: +8 =2 -10ОФИ 0:3 ПАОК ОФИ 1:2 Волос Панаитоликос 2:0 ОФИ ОФИ 1:1 Панатинаикос
Последние игры между собой
Астерас: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 3
ОФИ: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|17
|12
|5
|0
|33 - 6
|41
|2.
|ПАОК
|17
|12
|4
|1
|37 - 17
|40
|3.
|АЕК
|17
|9
|4
|4
|29 - 19
|31
|4.
|Ксанти
|18
|8
|2
|8
|17 - 23
|26
|5.
|Арис Салоники
|18
|6
|8
|4
|29 - 20
|26
|6.
|Атромитос
|18
|7
|4
|7
|28 - 28
|25
|7.
|ОФИ
|0:2
|18
|7
|2
|9
|27 - 24
|23
|8.
|Лариса
|18
|6
|5
|7
|22 - 24
|23
|9.
|Панатинаикос
|17
|5
|7
|5
|16 - 19
|22
|10.
|Ламия
|17
|5
|7
|5
|15 - 20
|22
|11.
|Волос
|18
|6
|3
|9
|19 - 32
|21
|12.
|Астерас
|2:0
|18
|5
|3
|10
|24 - 27
|18
|13.
|Паниониос
|17
|3
|3
|11
|13 - 30
|12
|14.
|Панаитоликос
|18
|1
|5
|12
|11 - 31
|8
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