Греция: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2019-2020
Астерас
2:0
Конец матча

Стадион:
ОФИ
0'
45' Желтая карточка
Яннулис Костас
1:0
45' Пенальти
Барралес Джеронимо
68' Желтая карточка
Juan Manuel Munafo
71' Желтая карточка
Кутрумпис Гиоргос
75' Желтая карточка
Patricio Matricardi
2:0
89' Пенальти
Adrian Riera
90' Желтая карточка
Anestis Nastos
90'+6
1
Nikos
Papadopoulos
II
27
Котсирас
Яннис
34
Patricio
Matricardi
6
Вальенте
Хосе
33
Angel
Martinez
II
12
Juan
Manuel
Munafo
15
Dani
Suarez
40
Паскуаль
Андрес
10
Luis
Fernandez1
7
Marc
Fernandez
30
Барралес
Джеронимо
32
Domitris
Sotiriou
34
Коровесис
Никос
26
Стаикос
Пасхалис
29
Miguel
Mellado
11
Семеду
Лисандру
20
Joao
Figueiredo
18
Яннулис
Костас
8
Juan
Neira1
21
Ваш
Рикарду
5
Кутрумпис
Гиоргос
47
Браун
Кристофер
Астерас
4-3-3
ОФИ
4-3-3

Ход матча

45'
 
Яннулис Костас
45'
Барралес Джеронимо
1:0
67'
Adrian Riera
Паскуаль Андрес
 
68'
Juan Manuel Munafo
 
71'
 
Кутрумпис Гиоргос
73'
 
Felipe Souza
Ваш Рикарду
73'
Фернандес Борха II
Juan Manuel Munafo
 
75'
Patricio Matricardi
 
81'
 
Dimitrios Manos
Стаикос Пасхалис
83'
Иглесиас Матиас
Luis Fernandez1
 
88'
 
Anestis Nastos
Juan Neira1
89'
Adrian Riera
2:0
90'
 
Anestis Nastos

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 45 Владение мячом, % 55

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Атромитос 2:1 Астерас Астерас 5:0 Ксанти АЕК 2:1 Астерас Астерас 0:5 Олимпиакос
Астерас 1:1 Лариса Астерас 3:2 Платаниас Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:0 Волос Арис Салоники 2:1 Астерас Панаитоликос 1:1 Астерас Платаниас 0:1 Астерас Астерас 4:1 Ламия Паниониос 0:1 Астерас Астерас 1:2 ПАОК ОФИ 3:1 Астерас Астерас 2:1 Атромитос Ксанти 2:1 Астерас Астерас 2:3 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас ПЕК Зволле 1:0 Астерас
ОФИ Последние 20 матчей: +8 =2 -10
ОФИ 0:3 ПАОК ОФИ 1:2 Волос Панаитоликос 2:0 ОФИ ОФИ 1:1 Панатинаикос
ОФИ 3:1 Арис Салоники Ламия 2:1 ОФИ ОФИ 4:0 Кавала ОФИ 1:0 АЕК Атромитос 2:1 ОФИ ОФИ 0:1 ПАОК Лариса 3:2 ОФИ Кавала 2:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ксанти Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 4:1 Паниониос ОФИ 3:1 Астерас Волос 1:0 ОФИ ОФИ 3:1 Панаитоликос Панатинаикос 1:3 ОФИ Арис Салоники 1:1 ОФИ

Последние игры между собой

Астерас: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 3
ОФИ: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 5
ОФИ 3:1 Астерас Суперлига ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ОФИ Суперлига Астерас 6:1 ОФИ Суперлига
ОФИ 2:3 Астерас Суперлига Астерас 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:2 ОФИ Суперлига ОФИ 3:0 Астерас Суперлига ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:2 ОФИ Суперлига Астерас 1:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 Астерас Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 17 12 5 0 33 - 6 41
2. ПАОК 17 12 4 1 37 - 17 40
3. АЕК 17 9 4 4 29 - 19 31
4. Ксанти 18 8 2 8 17 - 23 26
5. Арис Салоники 18 6 8 4 29 - 20 26
6. Атромитос 18 7 4 7 28 - 28 25
7. ОФИ 0:2 18 7 2 9 27 - 24 23
8. Лариса 18 6 5 7 22 - 24 23
9. Панатинаикос 17 5 7 5 16 - 19 22
10. Ламия 17 5 7 5 15 - 20 22
11. Волос 18 6 3 9 19 - 32 21
12. Астерас 2:0 18 5 3 10 24 - 27 18
13. Паниониос 17 3 3 11 13 - 30 12
14. Панаитоликос 18 1 5 12 11 - 31 8
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Барралес Джеронимо из команды Астерас забивает с точки!
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Яннулис Костас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...