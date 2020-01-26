Греция: Суперлига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Суперлига 2019-2020
Паниониос
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Атромитос
0'
23' Желтая карточка
Веллиос Апостолос
25'
12
Котник
Матиц
27
Giannis
Papanikolaou
5
Dias
VII
16
Giannis
Oikonomidis
77
Dimitrios
Emmanouilidis
7
Корбос
Панайотис
14
Ставропулос
Димитрис
18
Vasilios
Rentzas
13
Odysseas
Lymperakis
10
Арабули
Бачана
19
Giannis
Kiakos
16
Медьери
Болаж
5
Хила
Таль
8
Умбидес
Хавьер
6
Харисис
Харилаос
29
Stefanos
Stroungis
7
Бусуладжич
Азер
55
Талоша
Жоау
39
Веллиос
Апостолос
12
Гало
Родриго
10
Н'Сикулу
Кларк
9
Giorgos
Manousos
Паниониос
4-4-2
Атромитос
4-4-2

Ход матча

23'
 
Веллиос Апостолос

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Паниониос Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Астерас 2:0 Паниониос Паниониос 1:2 ОФИ Паниониос 1:1 Панаитоликос Панатинаикос 3:0 Паниониос
Панаитоликос 0:0 Паниониос Паниониос 0:1 Ламия Лариса 2:0 Паниониос Паниониос 0:2 ПАОК Волос 2:1 Паниониос АЕК 5:0 Паниониос Паниониос 6:0 Олимпиакос Волос Паниониос 3:0 Панаитоликос Паниониос 1:1 Олимпиакос Ксанти 1:2 Паниониос Паниониос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос Волос 0:3 Паниониос Атромитос 4:0 Паниониос Паниониос 0:1 Астерас ОФИ 4:1 Паниониос Паниониос 0:1 Панатинаикос
Атромитос Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Панатинаикос 3:0 Атромитос Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Панаитоликос 0:1 Атромитос
Волос 0:3 Атромитос Атромитос 2:1 Астерас ПАОК 5:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Лариса 1:2 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Ксанти 1:0 Атромитос Атромитос 2:1 ОФИ Олимпиакос 2:0 Атромитос АЕК 3:2 Атромитос Атромитос 4:0 Паниониос Атромитос 0:1 Панатинаикос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:0 Панаитоликос Астерас 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 ПАОК

Последние игры между собой

Паниониос: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Атромитос: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Атромитос 4:0 Паниониос Суперлига Атромитос 3:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:2 Атромитос Суперлига Паниониос 2:2 Атромитос Суперлига
Атромитос 0:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Паниониос Суперлига Паниониос 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига Атромитос 3:1 Паниониос Суперлига Паниониос 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 4:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига Паниониос 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 2:1 Паниониос Суперлига Атромитос 1:2 Паниониос Суперлига Паниониос 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 20 15 5 0 42 - 8 50
2. ПАОК 20 15 4 1 42 - 18 49
3. АЕК 20 11 4 5 35 - 21 37
4. Панатинаикос 21 9 7 5 25 - 19 34
5. Арис Салоники 20 7 8 5 32 - 24 29
6. ОФИ 0:0 21 8 3 10 29 - 26 27
7. Ксанти 0:0 21 8 3 10 17 - 25 27
8. Атромитос 0:0 21 7 6 8 28 - 31 27
9. Лариса 21 6 6 9 24 - 31 24
10. Ламия 20 5 8 7 16 - 26 23
11. Волос 20 6 4 10 20 - 35 22
12. Астерас 20 6 3 11 27 - 30 21
13. Паниониос 0:0 21 3 4 14 14 - 37 13
14. Панаитоликос 20 1 7 12 14 - 34 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nea Smyrni Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...