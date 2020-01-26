Греция: Суперлига 2019-2020
Паниониос
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Ниа Смирны
Атромитос
23' Желтая карточкаВеллиос Апостолос
12
Котник
Матиц
5
Dias
VII
- Основной состав
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
-
5 Dias VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Nikodimos Papavasiliou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Талоша ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Гало РодригоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
15 MadsonПолузащитник
-
18 Рауль БаэнаПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Паниониос Последние 20 матчей: +4 =4 -12Астерас 2:0 Паниониос Паниониос 1:2 ОФИ Паниониос 1:1 Панаитоликос Панатинаикос 3:0 Паниониос
Панаитоликос 0:0 Паниониос Паниониос 0:1 Ламия Лариса 2:0 Паниониос Паниониос 0:2 ПАОК Волос 2:1 Паниониос АЕК 5:0 Паниониос Паниониос 6:0 Олимпиакос Волос Паниониос 3:0 Панаитоликос Паниониос 1:1 Олимпиакос Ксанти 1:2 Паниониос Паниониос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос Волос 0:3 Паниониос Атромитос 4:0 Паниониос Паниониос 0:1 Астерас ОФИ 4:1 Паниониос Паниониос 0:1 Панатинаикос
Атромитос Последние 20 матчей: +8 =3 -9Панатинаикос 3:0 Атромитос Атромитос 0:0 Волос Атромитос 0:2 Волос Панаитоликос 0:1 Атромитос
Волос 0:3 Атромитос Атромитос 2:1 Астерас ПАОК 5:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Лариса 1:2 Атромитос Атромитос 2:2 Арис Салоники Ксанти 1:0 Атромитос Атромитос 2:1 ОФИ Олимпиакос 2:0 Атромитос АЕК 3:2 Атромитос Атромитос 4:0 Паниониос Атромитос 0:1 Панатинаикос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:0 Панаитоликос Астерас 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 ПАОК
Последние игры между собой
Паниониос: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Атромитос: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Атромитос 0:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:2 Паниониос Суперлига Паниониос 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига Атромитос 3:1 Паниониос Суперлига Паниониос 2:2 Атромитос Суперлига Атромитос 4:0 Паниониос Суперлига Паниониос 2:1 Атромитос Суперлига Паниониос 1:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 2:1 Паниониос Суперлига Атромитос 1:2 Паниониос Суперлига Паниониос 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Паниониос Суперлига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|20
|15
|5
|0
|42 - 8
|50
|2.
|ПАОК
|20
|15
|4
|1
|42 - 18
|49
|3.
|АЕК
|20
|11
|4
|5
|35 - 21
|37
|4.
|Панатинаикос
|21
|9
|7
|5
|25 - 19
|34
|5.
|Арис Салоники
|20
|7
|8
|5
|32 - 24
|29
|6.
|ОФИ
|0:0
|21
|8
|3
|10
|29 - 26
|27
|7.
|Ксанти
|0:0
|21
|8
|3
|10
|17 - 25
|27
|8.
|Атромитос
|0:0
|21
|7
|6
|8
|28 - 31
|27
|9.
|Лариса
|21
|6
|6
|9
|24 - 31
|24
|10.
|Ламия
|20
|5
|8
|7
|16 - 26
|23
|11.
|Волос
|20
|6
|4
|10
|20 - 35
|22
|12.
|Астерас
|20
|6
|3
|11
|27 - 30
|21
|13.
|Паниониос
|0:0
|21
|3
|4
|14
|14 - 37
|13
|14.
|Панаитоликос
|20
|1
|7
|12
|14 - 34
|10
Загрузка...