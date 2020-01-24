Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Альдосиви
1:0
Первый тайм: 43'
Ланус
0'
1' Желтая карточка
Federico Gino
11' Желтая карточка
Lautaro Valenti
1:0
17' Гол
Federico Gino
32' Желтая карточка
Ромеро Гастон
43'
35
Walter
Fabian
Assmann
2
Cain
Jair
Fara
19
Миерс
Маркос
6
Галеано
Леонель
23
Lucas
Villalba
18
Бертолио
Факундо
33
Leandro
Maciel
8
Federico
Gino
5
Ромеро
Гастон
29
Верон
Гонсало
10
Андрада
Федерико
1
Росси
Агустин
18
Matias
Vera
6
Муньос
Эсекьель
30
Lautaro
Valenti
21
Паскини
Николас
14
Lucas
Vera
19
Факундо
Киньон
10
Marcelino
Moreno
28
Carlos
Auzqui
9
Жозе
Густаво
Санд
7
Акоста
Лаутаро
Альдосиви
4-5-1
Ланус
4-3-3

Ход матча

1'
Federico Gino
 
11'
 
Lautaro Valenti
17'
Federico Gino
(Lucas Villalba)
1:0
32'
Ромеро Гастон
 

Предыдущие игры

Альдосиви Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Колон 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:0 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата
Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Годой Крус 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Патронато де Парана Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви
Ланус Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 1:1 Ланус Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Сентраль Кордоба 1:0 Ланус
Ланус 0:1 Банфилд Уракан 0:1 Ланус Ланус 2:1 Бока Хуниорс Индепендьенте 0:2 Ланус Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Ланус 1:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 1:1 Ланус Ланус 3:2 Колон Индепендьенте 2:2 Ланус Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Ланус Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Ланус 1:0 Индепендиенте Ривадавия

Последние игры между собой

Альдосиви: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ланус: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Ланус 0:1 Альдосиви Суперлига Ланус 0:0 Альдосиви Примера Ланус 2:0 Альдосиви Примера Альдосиви 3:1 Ланус Примера
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 16 9 3 4 31 - 15 30
2. Аргентинос Хуниорс 16 8 6 2 16 - 11 30
3. Бока Хуниорс 16 8 5 3 19 - 7 29
4. Ланус 0:1 17 8 5 4 23 - 20 29
5. Велес Сарсфилд 16 8 4 4 17 - 11 28
6. Арсенал Саранди 16 8 3 5 27 - 20 27
7. Сан-Лоренсо 16 8 2 6 23 - 22 26
8. Росарио Сентраль 16 6 8 2 23 - 16 26
9. Расинг Авельянеда 16 6 8 2 20 - 18 26
10. Ньюэллс Олд Бойз 16 7 4 5 25 - 20 25
11. Атлетико Тукуман 16 7 4 5 17 - 15 25
12. Тальерес Кордоба 16 7 3 6 22 - 18 24
13. Эстудиантес Ла-Плата 16 7 3 6 16 - 13 24
14. Дефенса и Хустисия 16 6 3 7 13 - 14 21
15. Индепендьенте 16 6 3 7 18 - 21 21
16. Банфилд 16 5 5 6 13 - 13 20
17. Унион Санта-Фе 16 5 5 6 15 - 20 20
18. Сентраль Кордоба 16 4 6 6 17 - 19 18
19. Колон 16 5 1 10 16 - 26 16
20. Уракан 16 3 6 7 8 - 16 15
21. Альдосиви 1:0 17 4 3 10 14 - 25 15
22. Химнасия Ла-Плата 16 4 2 10 18 - 19 14
23. Патронато де Парана 16 3 4 9 11 - 23 13
24. Годой Крус 16 3 0 13 16 - 36 9
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    32'
    Ромеро Гастон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Federico Acevedo бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Lautaro Valenti получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    Federico Acevedo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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