Аргентина: Суперлига 2019-2020
1' Желтая карточкаFederico Gino
11' Желтая карточкаLautaro Valenti
1:0
17' ГолFederico Gino
32' Желтая карточкаРомеро Гастон
19
Миерс
Маркос
18
Matias
Vera
14
Lucas
Vera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Pablo BeckerПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Matias VeraЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Lucas VeraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Ход матча
11'
17'
1:0
32'
Предыдущие игры
Альдосиви Последние 20 матчей: +4 =4 -12Колон 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:0 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата
Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Годой Крус 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Патронато де Парана Тальерес Кордоба 2:1 Альдосиви Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Бока Хуниорс 2:0 Альдосиви Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Ривер Плейт 6:0 Альдосиви Альдосиви 1:1 Ривер Плейт Альдосиви 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Альдосиви
Ланус Последние 20 матчей: +11 =5 -4Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 1:1 Ланус Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Сентраль Кордоба 1:0 Ланус
Ланус 0:1 Банфилд Уракан 0:1 Ланус Ланус 2:1 Бока Хуниорс Индепендьенте 0:2 Ланус Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Ланус 1:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 1:1 Ланус Ланус 3:2 Колон Индепендьенте 2:2 Ланус Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 1:0 Сентраль Кордоба Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Ривер Плейт 3:0 Ланус Ланус 1:1 Химнасия Ла-Плата Ланус 1:0 Индепендиенте Ривадавия
Последние игры между собой
Альдосиви: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ланус: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|16
|9
|3
|4
|31 - 15
|30
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|16
|8
|6
|2
|16 - 11
|30
|3.
|Бока Хуниорс
|16
|8
|5
|3
|19 - 7
|29
|4.
|Ланус
|0:1
|17
|8
|5
|4
|23 - 20
|29
|5.
|Велес Сарсфилд
|16
|8
|4
|4
|17 - 11
|28
|6.
|Арсенал Саранди
|16
|8
|3
|5
|27 - 20
|27
|7.
|Сан-Лоренсо
|16
|8
|2
|6
|23 - 22
|26
|8.
|Росарио Сентраль
|16
|6
|8
|2
|23 - 16
|26
|9.
|Расинг Авельянеда
|16
|6
|8
|2
|20 - 18
|26
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|16
|7
|4
|5
|25 - 20
|25
|11.
|Атлетико Тукуман
|16
|7
|4
|5
|17 - 15
|25
|12.
|Тальерес Кордоба
|16
|7
|3
|6
|22 - 18
|24
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|16
|7
|3
|6
|16 - 13
|24
|14.
|Дефенса и Хустисия
|16
|6
|3
|7
|13 - 14
|21
|15.
|Индепендьенте
|16
|6
|3
|7
|18 - 21
|21
|16.
|Банфилд
|16
|5
|5
|6
|13 - 13
|20
|17.
|Унион Санта-Фе
|16
|5
|5
|6
|15 - 20
|20
|18.
|Сентраль Кордоба
|16
|4
|6
|6
|17 - 19
|18
|19.
|Колон
|16
|5
|1
|10
|16 - 26
|16
|20.
|Уракан
|16
|3
|6
|7
|8 - 16
|15
|21.
|Альдосиви
|1:0
|17
|4
|3
|10
|14 - 25
|15
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|16
|4
|2
|10
|18 - 19
|14
|23.
|Патронато де Парана
|16
|3
|4
|9
|11 - 23
|13
|24.
|Годой Крус
|16
|3
|0
|13
|16 - 36
|9
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