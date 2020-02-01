Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Эйпен
1:0
Перерыв
Стадион: Kehrwegstadion
Серкль Брюгге
1:0
24' ГолБек Андреас
32
Бек
Андреас
26
Jens
Cools
13
Фостер
Лайл
20
Оггас
Кевин
28
Alimani
Gory
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Jens CoolsПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Баутиста ХонНападающий
-
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фостер ЛайлПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Оггас КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Alimani GoryПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Нападающий
-
34 Thibo Somers
-
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
Ход матча
24'
1:0
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: +8 =2 -10Васланд-Беверен 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Шарлеруа ПСВ 1:2 Эйпен Аякс 2:0 Эйпен
Генк 2:1 Эйпен Эйпен 1:2 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Эйпен 1:0 Остенде Кортрейк 2:1 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Эйпен Эйпен 1:2 Стандард Шарлеруа 1:0 Эйпен Эйпен 2:0 Генк Кортрейк 1:2 Эйпен Эйпен 0:0 Андерлехт Остенде 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Ройал Капеллен 0:0 Эйпен Стандард 3:0 Эйпен
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +2 =3 -15Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Аугсбург 3:3 Серкль Брюгге Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Генк Стандард 2:1 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 1:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Сент-Трюйден Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:2 Мускрон-Перювельз Генк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Шарлеруа Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Серкль Брюгге 0:1 RUS Rebecquoise Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Брюгге
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Серкль Брюгге: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|23
|16
|6
|1
|50 - 11
|54
|2.
|Гент
|1:0
|24
|14
|6
|4
|48 - 25
|48
|3.
|Ройал Антверпен
|23
|13
|6
|4
|43 - 27
|45
|4.
|Шарлеруа
|23
|11
|8
|4
|37 - 19
|41
|5.
|Стандард
|24
|12
|5
|7
|43 - 29
|41
|6.
|Генк
|24
|11
|4
|9
|37 - 34
|37
|7.
|Мехелен
|0:1
|23
|10
|4
|9
|33 - 36
|34
|8.
|Зульте-Варегем
|23
|9
|4
|10
|32 - 33
|31
|9.
|Андерлехт
|23
|7
|9
|7
|27 - 25
|30
|10.
|Сент-Трюйден
|0:0
|24
|8
|6
|10
|27 - 39
|30
|11.
|Мускрон-Перювельз
|23
|6
|9
|8
|31 - 34
|27
|12.
|Кортрейк
|24
|7
|5
|12
|33 - 39
|26
|13.
|Эйпен
|1:0
|24
|7
|5
|12
|20 - 35
|26
|14.
|Васланд-Беверен
|23
|5
|5
|13
|19 - 43
|20
|15.
|Остенде
|0:0
|24
|5
|4
|15
|23 - 44
|19
|16.
|Серкль Брюгге
|0:1
|24
|3
|2
|19
|20 - 50
|11
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