Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Эйпен
1:0
Перерыв

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
1:0
24' Гол
Бек Андреас
1
Де
Волф
Ортвин
32
Бек
Андреас
5
Амат
Хорди
23
Вердон
Оливье
22
Блонделле
Сибе
77
Миличевич
Даниел
26
Jens
Cools
16
Эбрахими
Омид
18
Nils
Schouterden
9
Flavio
Ciampichetti
20
Мусона
Ноуледж
99
Lennart
Moser
41
Бьянкон
Жулиан
22
Дибала
Кауадио
3
Dimitrios
Chatziisaias
35
Dimitar
Velkovski
13
Фостер
Лайл
15
Омоло
Джоханна
20
Оггас
Кевин
18
Кулибали
Лассана
28
Alimani
Gory
9
Dylan
de
Belder
Эйпен
4-4-2
Серкль Брюгге
4-5-1

Ход матча

24'
Бек Андреас
(Миличевич Даниел)
1:0

Предыдущие игры

Эйпен Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Васланд-Беверен 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Шарлеруа ПСВ 1:2 Эйпен Аякс 2:0 Эйпен
Генк 2:1 Эйпен Эйпен 1:2 Кортрейк Ройал Антверпен 1:0 Эйпен Эйпен 1:0 Остенде Кортрейк 2:1 Эйпен Зульте-Варегем 1:0 Эйпен Эйпен 1:2 Стандард Шарлеруа 1:0 Эйпен Эйпен 2:0 Генк Кортрейк 1:2 Эйпен Эйпен 0:0 Андерлехт Остенде 2:3 Эйпен Эйпен 0:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Ройал Капеллен 0:0 Эйпен Стандард 3:0 Эйпен
Серкль Брюгге Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт Серкль Брюгге 1:2 Ройал Антверпен Аугсбург 3:3 Серкль Брюгге Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге
Серкль Брюгге 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 3:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Генк Стандард 2:1 Серкль Брюгге Васланд-Беверен 1:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 3:2 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:1 Сент-Трюйден Андерлехт 2:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 2:2 Мускрон-Перювельз Генк 1:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:3 Шарлеруа Зульте-Варегем 6:0 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Серкль Брюгге 0:1 RUS Rebecquoise Ройал Антверпен 3:1 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 0:2 Брюгге

Последние игры между собой

Эйпен: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Серкль Брюгге: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Серкль Брюгге 1:2 Эйпен Первый дивизион А Серкль Брюгге 0:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:0 Серкль Брюгге Первый дивизион А Эйпен 2:1 Серкль Брюгге Второй дивизион
Серкль Брюгге 4:0 Эйпен Второй дивизион Эйпен 0:0 Серкль Брюгге Премьер-лига Серкль Брюгге 2:1 Эйпен Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 23 16 6 1 50 - 11 54
2. Гент 1:0 24 14 6 4 48 - 25 48
3. Ройал Антверпен 23 13 6 4 43 - 27 45
4. Шарлеруа 23 11 8 4 37 - 19 41
5. Стандард 24 12 5 7 43 - 29 41
6. Генк 24 11 4 9 37 - 34 37
7. Мехелен 0:1 23 10 4 9 33 - 36 34
8. Зульте-Варегем 23 9 4 10 32 - 33 31
9. Андерлехт 23 7 9 7 27 - 25 30
10. Сент-Трюйден 0:0 24 8 6 10 27 - 39 30
11. Мускрон-Перювельз 23 6 9 8 31 - 34 27
12. Кортрейк 24 7 5 12 33 - 39 26
13. Эйпен 1:0 24 7 5 12 20 - 35 26
14. Васланд-Беверен 23 5 5 13 19 - 43 20
15. Остенде 0:0 24 5 4 15 23 - 44 19
16. Серкль Брюгге 0:1 24 3 2 19 20 - 50 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Бек Андреас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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