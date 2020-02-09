Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Банфилд
1:1
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
39' Желтая карточка
Emanuel Britez
71' Желтая карточка
Бертоло Николас
78' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
1:0
88' Гол
Reinaldo Lenis
89' Желтая карточка
Reinaldo Lenis
1:1
90' Гол
Cristian Gonzalez II
90'+4
1
Ivan
Arboleda
32
Emanuel
Coronel
25
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
14
Franco
Quinteros
30
Jorge
Rodriguez
I
5
Nery
Leyes
23
Reinaldo
Lenis
10
Датоло
Хесус
8
Бертоло
Николас
19
Junior
Arias
1
Jeremias
Ledesma
4
Damian
Alberto
Martinez
2
Cristian
Gonzalez
II
14
Новаретти
Диего
33
Emanuel
Britez
12
Ciro
Rius
21
Ринаудо
Фабиан
25
Pedro
Ojeda
22
Diego
Zabala
9
Рубен
Марко
23
Рибас
Себастьян
Банфилд
4-2-3-1
Росарио Сентраль
4-4-2

Ход матча

39'
 
Emanuel Britez
67'
 
Lucas Emanuel Gamba
Diego Zabala
71'
Бертоло Николас
 
78'
 
Damian Alberto Martinez
80'
 
Риано Клаудио
Рубен Марко
83'
 
Joaquin Pereyra1
Pedro Ojeda
85'
Juan Alvarez2
Датоло Хесус
 
88'
Reinaldo Lenis
(Jorge Rodriguez I)
1:0
89'
Reinaldo Lenis
 
90'
1:1
Cristian Gonzalez II
(Lucas Emanuel Gamba)
90'
Сивельи Ренато
Junior Arias
 

Предыдущие игры

Банфилд Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата
Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо Годой Крус 0:2 Банфилд Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль

Последние игры между собой

Банфилд: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Росарио Сентраль: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Росарио Сентраль 1:0 Банфилд Суперлига Росарио Сентраль 0:4 Банфилд Суперлига Банфилд 3:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:2 Банфилд Примера
Банфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера Банфилд 2:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:0 Банфилд Примера Б Банфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера Б Банфилд 0:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:0 Банфилд Примера А Банфилд 3:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:0 Банфилд Примера А Росарио Сентраль 2:1 Банфилд Примера А Клаусура
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 18 11 3 4 34 - 15 36
2. Бока Хуниорс 0:0 19 9 7 3 21 - 8 34
3. Ланус 19 9 6 4 25 - 21 33
4. Аргентинос Хуниорс 19 8 8 3 17 - 13 32
5. Велес Сарсфилд 18 8 6 4 18 - 12 30
6. Ньюэллс Олд Бойз 19 8 6 5 27 - 21 30
7. Росарио Сентраль 19 7 9 3 26 - 23 30
8. Арсенал Саранди 18 8 5 5 30 - 23 29
9. Эстудиантес Ла-Плата 19 8 5 6 20 - 15 29
10. Расинг Авельянеда 18 6 10 2 22 - 20 28
11. Атлетико Тукуман 0:0 19 7 7 5 19 - 17 28
12. Сан-Лоренсо 18 8 3 7 24 - 24 27
13. Дефенса и Хустисия 19 7 5 7 18 - 16 26
14. Индепендьенте 18 7 4 7 23 - 21 25
15. Банфилд 19 6 7 6 18 - 17 25
16. Тальерес Кордоба 18 7 3 8 24 - 24 24
17. Сентраль Кордоба 19 6 6 7 20 - 21 24
18. Унион Санта-Фе 18 6 5 7 17 - 23 23
19. Колон 19 5 2 12 16 - 28 17
20. Химнасия Ла-Плата 19 4 5 10 20 - 21 17
21. Уракан 18 3 7 8 10 - 19 16
22. Альдосиви 19 4 4 11 16 - 28 16
23. Патронато де Парана 19 3 7 9 17 - 29 16
24. Годой Крус 18 3 0 15 16 - 39 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Emanuel Britez получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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