Аргентина: Суперлига 2019-2020
Банфилд
1:1
Конец матча
Росарио Сентраль
39' Желтая карточкаEmanuel Britez
71' Желтая карточкаБертоло Николас
78' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
1:0
88' ГолReinaldo Lenis
89' Желтая карточкаReinaldo Lenis
1:1
90' ГолCristian Gonzalez II
10
Датоло
Хесус
19
Junior
Arias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Junior AriasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
-
22 Diego ZabalaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
39'
71'
88'
89'
90'
Предыдущие игры
Банфилд Последние 20 матчей: +6 =6 -8Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата
Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо Годой Крус 0:2 Банфилд Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Бока Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:2 Банфилд Банфилд 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Арсенал Саранди 1:0 Банфилд Банфилд 0:2 Эстудиантес Ла-Плата
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +8 =8 -4Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль
Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 1:2 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Либертад Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Росарио Сентраль: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Банфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера Банфилд 2:3 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:0 Банфилд Примера Б Банфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера Б Банфилд 0:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:0 Банфилд Примера А Банфилд 3:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:0 Банфилд Примера А Росарио Сентраль 2:1 Банфилд Примера А Клаусура
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|18
|11
|3
|4
|34 - 15
|36
|2.
|Бока Хуниорс
|0:0
|19
|9
|7
|3
|21 - 8
|34
|3.
|Ланус
|19
|9
|6
|4
|25 - 21
|33
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|8
|8
|3
|17 - 13
|32
|5.
|Велес Сарсфилд
|18
|8
|6
|4
|18 - 12
|30
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|8
|6
|5
|27 - 21
|30
|7.
|Росарио Сентраль
|19
|7
|9
|3
|26 - 23
|30
|8.
|Арсенал Саранди
|18
|8
|5
|5
|30 - 23
|29
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|19
|8
|5
|6
|20 - 15
|29
|10.
|Расинг Авельянеда
|18
|6
|10
|2
|22 - 20
|28
|11.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|19
|7
|7
|5
|19 - 17
|28
|12.
|Сан-Лоренсо
|18
|8
|3
|7
|24 - 24
|27
|13.
|Дефенса и Хустисия
|19
|7
|5
|7
|18 - 16
|26
|14.
|Индепендьенте
|18
|7
|4
|7
|23 - 21
|25
|15.
|Банфилд
|19
|6
|7
|6
|18 - 17
|25
|16.
|Тальерес Кордоба
|18
|7
|3
|8
|24 - 24
|24
|17.
|Сентраль Кордоба
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|18.
|Унион Санта-Фе
|18
|6
|5
|7
|17 - 23
|23
|19.
|Колон
|19
|5
|2
|12
|16 - 28
|17
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|4
|5
|10
|20 - 21
|17
|21.
|Уракан
|18
|3
|7
|8
|10 - 19
|16
|22.
|Альдосиви
|19
|4
|4
|11
|16 - 28
|16
|23.
|Патронато де Парана
|19
|3
|7
|9
|17 - 29
|16
|24.
|Годой Крус
|18
|3
|0
|15
|16 - 39
|9
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