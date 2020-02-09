Аргентина: Суперлига 2019-2020

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  4. Суперлига 2019-2020
Бока Хуниорс
0:0
Первый тайм: 11'
Атлетико Тукуман
0' 11'
12
Marcos
Guillermo
Diaz
4
Буффарини
Хулио
20
Лопес
Лисандро
II
24
Искиэрдос
Карлос
18
Фабра
Франк
21
Кампусано
Хорман
7
Pol
Fernandez
11
Сальвио
Эдуардо
10
Тевес
Карлос
22
Вилья
Себастьян
27
Franco
Soldano
1
Cristian
David
Lucchetti
26
Gustavo
Toledo
32
Guillermo
Luis
Ortiz
6
Marcelo
Ortiz
3
Монсон
Лусиано
23
Ramiro
Carrera
5
Браво
Федерико
17
Leonardo
Heredia
11
Фернандес
Хосе
Луис
12
Мелано
Лукас
27
Augusto
Lotti
Бока Хуниорс
4-2-3-1
Атлетико Тукуман
4-4-2

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Бока Хуниорс 2:0 Universitario1 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Ланус 2:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз
Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Колон 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Патронато де Парана Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Бока Унидос Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман

Последние игры между собой

Бока Хуниорс: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Атлетико Тукуман: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман Суперлига Атлетико Тукуман 1:1 Бока Хуниорс Суперлига Атлетико Тукуман 2:2 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:1 Атлетико Тукуман Примера
Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Тукуман Примера А Атлетико Тукуман 2:0 Бока Хуниорс Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 18 11 3 4 34 - 15 36
2. Бока Хуниорс 0:0 19 9 7 3 21 - 8 34
3. Ланус 19 9 6 4 25 - 21 33
4. Аргентинос Хуниорс 19 8 8 3 17 - 13 32
5. Велес Сарсфилд 18 8 6 4 18 - 12 30
6. Ньюэллс Олд Бойз 19 8 6 5 27 - 21 30
7. Росарио Сентраль 19 7 9 3 26 - 23 30
8. Арсенал Саранди 18 8 5 5 30 - 23 29
9. Эстудиантес Ла-Плата 19 8 5 6 20 - 15 29
10. Расинг Авельянеда 18 6 10 2 22 - 20 28
11. Атлетико Тукуман 0:0 19 7 7 5 19 - 17 28
12. Сан-Лоренсо 18 8 3 7 24 - 24 27
13. Дефенса и Хустисия 19 7 5 7 18 - 16 26
14. Индепендьенте 18 7 4 7 23 - 21 25
15. Банфилд 19 6 7 6 18 - 17 25
16. Тальерес Кордоба 18 7 3 8 24 - 24 24
17. Сентраль Кордоба 19 6 6 7 20 - 21 24
18. Унион Санта-Фе 18 6 5 7 17 - 23 23
19. Колон 19 5 2 12 16 - 28 17
20. Химнасия Ла-Плата 19 4 5 10 20 - 21 17
21. Уракан 18 3 7 8 10 - 19 16
22. Альдосиви 19 4 4 11 16 - 28 16
23. Патронато де Парана 19 3 7 9 17 - 29 16
24. Годой Крус 18 3 0 15 16 - 39 9
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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