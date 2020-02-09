Аргентина: Суперлига 2019-2020
Бока Хуниорс
0:0
Первый тайм: 11'
Атлетико Тукуман
18
Фабра
Франк
10
Тевес
Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тевес КарлосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мелано ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Гисси ДиланЗащитник
-
16 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
Предыдущие игры
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +10 =6 -4Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Бока Хуниорс 2:0 Universitario1 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 5:1 Арсенал Саранди Ланус 2:1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Бока Хуниорс 0:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Ривер Плейт 2:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 ЛДУ Кито Банфилд 0:1 Бока Хуниорс ЛДУ Кито 0:3 Бока Хуниорс
Атлетико Тукуман Последние 20 матчей: +8 =6 -6Стронгест 2:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз
Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Колон 0:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:0 Патронато де Парана Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Уракан 0:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Колон 1:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 2:2 Бока Унидос Атлетико Тукуман 1:0 Арсенал Саранди Альдосиви 3:0 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 1:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 1:0 Атлетико Тукуман
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Атлетико Тукуман: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|18
|11
|3
|4
|34 - 15
|36
|2.
|Бока Хуниорс
|0:0
|19
|9
|7
|3
|21 - 8
|34
|3.
|Ланус
|19
|9
|6
|4
|25 - 21
|33
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|8
|8
|3
|17 - 13
|32
|5.
|Велес Сарсфилд
|18
|8
|6
|4
|18 - 12
|30
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|8
|6
|5
|27 - 21
|30
|7.
|Росарио Сентраль
|19
|7
|9
|3
|26 - 23
|30
|8.
|Арсенал Саранди
|18
|8
|5
|5
|30 - 23
|29
|9.
|Эстудиантес Ла-Плата
|19
|8
|5
|6
|20 - 15
|29
|10.
|Расинг Авельянеда
|18
|6
|10
|2
|22 - 20
|28
|11.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|19
|7
|7
|5
|19 - 17
|28
|12.
|Сан-Лоренсо
|18
|8
|3
|7
|24 - 24
|27
|13.
|Дефенса и Хустисия
|19
|7
|5
|7
|18 - 16
|26
|14.
|Индепендьенте
|18
|7
|4
|7
|23 - 21
|25
|15.
|Банфилд
|19
|6
|7
|6
|18 - 17
|25
|16.
|Тальерес Кордоба
|18
|7
|3
|8
|24 - 24
|24
|17.
|Сентраль Кордоба
|19
|6
|6
|7
|20 - 21
|24
|18.
|Унион Санта-Фе
|18
|6
|5
|7
|17 - 23
|23
|19.
|Колон
|19
|5
|2
|12
|16 - 28
|17
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|4
|5
|10
|20 - 21
|17
|21.
|Уракан
|18
|3
|7
|8
|10 - 19
|16
|22.
|Альдосиви
|19
|4
|4
|11
|16 - 28
|16
|23.
|Патронато де Парана
|19
|3
|7
|9
|17 - 29
|16
|24.
|Годой Крус
|18
|3
|0
|15
|16 - 39
|9
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