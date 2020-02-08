Турция: Суперлига 2019-2020

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Фенербахче
1:1
Конец матча

Стадион:
Аланьяспор
0'
22' Желтая карточка
Welinton1
27' Желтая карточка
Байиндыр Алтай
0:1
29' Пенальти
Сиссе Паписс
32' Желтая карточка
Учан Салих
35' Желтая карточка
Марафона Карлош
51' Желтая карточка
Сиопис Манолис
1:1
53' Пенальти
Крузе Макс
1:1
61' Не забитый пенальти
Сиссе Паписс
90' Желтая карточка
Жаилсон Маркес
90' Желтая карточка
Азиз Сердар
90'
98
Байиндыр
Алтай
4
Исла
Маурисио
25
Жаилсон
Маркес
15
Азиз
Сердар
17
Дирар
Набиль
7
Туфан
Озан
20
Густаво
Луис
14
Чигерчи
Толга
10
Крузе
Макс
24
Родригес
Гарри
II
94
Мурики
Ведат
28
Марафона
Карлош
25
Булут
Онур
23
Welinton1
44
Колкер
Стивен
21
Н'Сакала
Фабрис
26
Сиопис
Манолис
8
Учан
Салих
7
Караджа
Эфеджан
11
Бакасетас
Тасос
30
Джалма
Кампуш
9
Сиссе
Паписс
Фенербахче
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

Ход матча

22'
 
Welinton1
27'
Байиндыр Алтай
 
29'
0:1
Сиссе Паписс
32'
 
Учан Салих
35'
 
Марафона Карлош
46'
Тюрюдж Дениз
Чигерчи Толга
 
46'
 
Гюлселам Джейхун
Учан Салих
51'
 
Сиопис Манолис
53'
Крузе Макс
1:1
61'
1:1
Сиссе Паписс
70'
 
Пектемек Мустафа
Караджа Эфеджан
80'
 
Чагиран Муса
Бакасетас Тасос
82'
Кадыоглу Ферди
Дирар Набиль
 
90'
Эрдинг Мевлут
Родригес Гарри II
 
90'
Жаилсон Маркес
 
90'
Азиз Сердар
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 3 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 72 Владение мячом, % 28

Предыдущие игры

Фенербахче Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Кыркларелиспор 0:3 Фенербахче Трабзонспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:0 Истанбул Башакшехир Фенербахче 2:0 Кайсериспор
Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Кайсериспор 0:0 Фенербахче Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Бешикташ Истанбулспор 0:2 Фенербахче Сивасспор 3:1 Фенербахче Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Фенербахче 4:0 Истанбулспор Гёзтепе 2:2 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Фенербахче Тарсус 1:3 Фенербахче Фенербахче 5:1 Коньяспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 0:1 Антальяспор
Аланьяспор Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Аланьяспор 2:0 Галатасарай Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Аланьяспор
Аланьяспор 5:1 Кайсериспор Аланьяспор 3:1 Касымпаша Аланьяспор 1:0 Гёзтепе Аланьяспор 2:1 KF Tirana Аланьяспор 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Аданаспор 1:7 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Галатасарай 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Аданаспор Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Гёзтепе Аланьяспор 2:1 Адана Демирспор Трабзонспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Истанбул Башакшехир Аланьяспор 3:0 Инегёлспор

Последние игры между собой

Фенербахче: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Аланьяспор: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Аланьяспор 3:1 Фенербахче Суперлига Аланьяспор 1:0 Фенербахче Суперлига Фенербахче 2:0 Аланьяспор Суперлига Фенербахче 3:0 Аланьяспор Суперлига
Аланьяспор 1:4 Фенербахче Суперлига Аланьяспор 2:3 Фенербахче Суперлига Фенербахче 1:1 Аланьяспор Суперлига Аланьяспор 2:2 Фенербахче Товарищеские матчи Аланьяспор 2:1 Фенербахче Товарищеские матчи Аланьяспор 3:10 Фенербахче Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 20 12 5 3 45 - 20 41
2. Сивасспор 20 12 5 3 39 - 23 41
3. Истанбул Башакшехир 20 11 6 3 39 - 21 39
4. Аланьяспор 21 11 6 4 41 - 20 39
5. Фенербахче 21 11 5 5 40 - 24 38
6. Галатасарай 20 10 6 4 32 - 17 36
7. Бешикташ 21 11 3 7 34 - 27 36
8. Гёзтепе 20 8 7 5 25 - 21 31
9. Газишехир Газиантеп 21 7 6 8 31 - 35 27
10. Ризеспор 20 7 3 10 21 - 30 24
11. Малатьяспор 20 6 6 8 34 - 29 24
12. Денизлиспор 21 6 6 9 21 - 29 24
13. Генчлербирлиги 21 5 6 10 30 - 39 21
14. Коньяспор 21 4 8 9 16 - 27 20
15. Анкарагюджю 21 3 8 10 18 - 37 17
16. Касымпаша 20 4 4 12 28 - 43 16
17. Антальяспор 20 3 7 10 17 - 36 16
18. Кайсериспор 20 2 5 13 19 - 52 11
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    27'
    Байиндыр Алтай получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ulker Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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