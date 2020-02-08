Турция: Суперлига 2019-2020
Фенербахче
1:1
Конец матча
Аланьяспор
22' Желтая карточкаWelinton1
27' Желтая карточкаБайиндыр Алтай
0:1
29' ПенальтиСиссе Паписс
32' Желтая карточкаУчан Салих
35' Желтая карточкаМарафона Карлош
51' Желтая карточкаСиопис Манолис
1:1
53' ПенальтиКрузе Макс
1:1
61' Не забитый пенальтиСиссе Паписс
90' Желтая карточкаЖаилсон Маркес
90' Желтая карточкаАзиз Сердар
15
Азиз
Сердар
17
Дирар
Набиль
20
Густаво
Луис
10
Крузе
Макс
94
Мурики
Ведат
25
Булут
Онур
23
Welinton1
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Азиз СердарЗащитник
-
17 Дирар НабильЗащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Крузе МаксПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
-
35 Текин ХарунВратарь
-
23 Тюрюдж ДенизЗащитник
-
34 Рами АдильЗащитник
- Защитник
-
28 Саглам МуратЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янал Эрсун
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Булут ОнурЗащитник
-
23 Welinton1Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Канак КаанЗащитник
- Полузащитник
-
99 Бамму ЯсинПолузащитник
-
35 Чагиран МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Erol Bulut
Ход матча
22'
27'
29'
0:1
32'
35'
51'
53'
1:1
61'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 4
-
9 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
72 Владение мячом, % 28
Предыдущие игры
Фенербахче Последние 20 матчей: +13 =3 -4Кыркларелиспор 0:3 Фенербахче Трабзонспор 2:1 Фенербахче Фенербахче 2:0 Истанбул Башакшехир Фенербахче 2:0 Кайсериспор
Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Кайсериспор 0:0 Фенербахче Ризеспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 3:1 Бешикташ Истанбулспор 0:2 Фенербахче Сивасспор 3:1 Фенербахче Фенербахче 5:2 Генчлербирлиги Фенербахче 4:0 Истанбулспор Гёзтепе 2:2 Фенербахче Малатьяспор 0:0 Фенербахче Фенербахче 3:2 Касымпаша Кайсериспор 1:0 Фенербахче Тарсус 1:3 Фенербахче Фенербахче 5:1 Коньяспор Денизлиспор 1:2 Фенербахче Фенербахче 0:1 Антальяспор
Аланьяспор Последние 20 матчей: +14 =2 -4Аланьяспор 2:0 Галатасарай Аланьяспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 1:2 Аланьяспор Касымпаша 3:2 Аланьяспор
Аланьяспор 5:1 Кайсериспор Аланьяспор 3:1 Касымпаша Аланьяспор 1:0 Гёзтепе Аланьяспор 2:1 KF Tirana Аланьяспор 2:1 Коньяспор Денизлиспор 1:5 Аланьяспор Аданаспор 1:7 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Антальяспор Галатасарай 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 5:1 Аданаспор Аланьяспор 5:0 Анкарагюджю Аланьяспор 0:1 Гёзтепе Аланьяспор 2:1 Адана Демирспор Трабзонспор 1:0 Аланьяспор Аланьяспор 0:0 Истанбул Башакшехир Аланьяспор 3:0 Инегёлспор
Последние игры между собой
Фенербахче: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Аланьяспор: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|20
|12
|5
|3
|45 - 20
|41
|2.
|Сивасспор
|20
|12
|5
|3
|39 - 23
|41
|3.
|Истанбул Башакшехир
|20
|11
|6
|3
|39 - 21
|39
|4.
|Аланьяспор
|21
|11
|6
|4
|41 - 20
|39
|5.
|Фенербахче
|21
|11
|5
|5
|40 - 24
|38
|6.
|Галатасарай
|20
|10
|6
|4
|32 - 17
|36
|7.
|Бешикташ
|21
|11
|3
|7
|34 - 27
|36
|8.
|Гёзтепе
|20
|8
|7
|5
|25 - 21
|31
|9.
|Газишехир Газиантеп
|21
|7
|6
|8
|31 - 35
|27
|10.
|Ризеспор
|20
|7
|3
|10
|21 - 30
|24
|11.
|Малатьяспор
|20
|6
|6
|8
|34 - 29
|24
|12.
|Денизлиспор
|21
|6
|6
|9
|21 - 29
|24
|13.
|Генчлербирлиги
|21
|5
|6
|10
|30 - 39
|21
|14.
|Коньяспор
|21
|4
|8
|9
|16 - 27
|20
|15.
|Анкарагюджю
|21
|3
|8
|10
|18 - 37
|17
|16.
|Касымпаша
|20
|4
|4
|12
|28 - 43
|16
|17.
|Антальяспор
|20
|3
|7
|10
|17 - 36
|16
|18.
|Кайсериспор
|20
|2
|5
|13
|19 - 52
|11
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