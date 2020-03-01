Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Ривер Плейт
0:1
Второй тайм: 60'
Дефенса и Хустисия
0'
17' Желтая карточка
Guido Mainero
21' Желтая карточка
Nelson Acevedo
0:1
23' Гол
Juan Martin Lucero
32' Желтая карточка
Перес Энцо
48' Желтая карточка
Мартинес Лукас II
60'
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
28
Мартинес
Лукас
II
2
Robert
Rojas
22
Пинола
Хавьер
II
20
Каско
Милтон
26
Фернандес
Игнасио
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
7
Суарес
Матиас
32
Игнасио
Скокко
22
Унсаин
Луис
25
Nestor
Breitenbruch
2
Adonis
Frias
28
Juan
Rodriguez2
3
Marcelo
Benitez
II
5
Nelson
Acevedo
29
Francisco
Pizzini
10
Кардосо
Нери
7
Ботта
Рубен
12
Juan
Martin
Lucero
8
Guido
Mainero
Ривер Плейт
5-3-2
Дефенса и Хустисия
4-1-3-2

Ход матча

17'
 
Guido Mainero
21'
 
Nelson Acevedo
23'
0:1
Juan Martin Lucero
(Francisco Pizzini)
32'
Перес Энцо
 
46'
Кинтеро Хуан
Пинола Хавьер II
 
48'
Мартинес Лукас II
 
51'
 
Cristian Nahuel Barrios
Francisco Pizzini

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:0 Банфилд Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба
Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Фламенго 2:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Колон Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Серро Ларго Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альмагро Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Дефенса и Хустисия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Ривер Плейт 0:1 Дефенса и Хустисия Суперлига Дефенса и Хустисия 1:3 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия Кубок Дефенса и Хустисия 3:3 Ривер Плейт Примера
Дефенса и Хустисия 1:0 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия Примера Ривер Плейт 2:2 Дефенса и Хустисия Националь Б
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 0:1 22 14 3 5 39 - 17 45
2. Бока Хуниорс 22 13 6 3 34 - 8 45
3. Аргентинос Хуниорс 21 9 9 3 20 - 14 36
4. Расинг Авельянеда 22 8 12 2 26 - 22 36
5. Ланус 21 9 8 4 28 - 24 35
6. Дефенса и Хустисия 1:0 22 10 5 7 24 - 17 35
7. Ньюэллс Олд Бойз 22 9 8 5 33 - 23 35
8. Велес Сарсфилд 20 9 6 5 22 - 13 33
9. Росарио Сентраль 21 8 9 4 27 - 26 33
10. Тальерес Кордоба 21 9 4 8 30 - 27 31
11. Арсенал Саранди 21 8 7 6 32 - 29 31
12. Сан-Лоренсо 21 9 3 9 25 - 26 30
13. Эстудиантес Ла-Плата 21 8 5 8 21 - 19 29
14. Атлетико Тукуман 22 7 7 8 21 - 24 28
15. Индепендьенте 21 7 5 9 24 - 24 26
16. Банфилд 21 6 7 8 18 - 19 25
17. Сентраль Кордоба 21 6 7 8 20 - 25 25
18. Унион Санта-Фе 21 6 6 9 18 - 26 24
19. Химнасия Ла-Плата 22 6 5 11 22 - 22 23
20. Альдосиви 21 6 4 11 19 - 28 22
21. Патронато де Парана 21 4 8 9 19 - 30 20
22. Колон 22 5 3 14 17 - 37 18
23. Уракан 21 3 7 11 13 - 27 16
24. Годой Крус 20 4 0 16 18 - 43 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Juan Martin Lucero бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Nelson Acevedo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Guido Mainero получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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