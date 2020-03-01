Аргентина: Суперлига 2019-2020
Ривер Плейт
0:1
Второй тайм: 60'
Дефенса и Хустисия
17' Желтая карточкаGuido Mainero
21' Желтая карточкаNelson Acevedo
0:1
23' ГолJuan Martin Lucero
32' Желтая карточкаПерес Энцо
48' Желтая карточкаМартинес Лукас II
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Кинтеро ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пратто ЛукасНападающий
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кардосо НериПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Braian Ojeda
-
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
Ход матча
17'
21'
23'
32'
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +13 =2 -5Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:0 Банфилд Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба
Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Фламенго 2:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Колон Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:2 Серро Ларго Арсенал Саранди 3:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Альмагро Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +9 =5 -6Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Дефенса и Хустисия 0:1 Уракан Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:3 Арсенал Саранди
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Дефенса и Хустисия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|0:1
|22
|14
|3
|5
|39 - 17
|45
|2.
|Бока Хуниорс
|22
|13
|6
|3
|34 - 8
|45
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|21
|9
|9
|3
|20 - 14
|36
|4.
|Расинг Авельянеда
|22
|8
|12
|2
|26 - 22
|36
|5.
|Ланус
|21
|9
|8
|4
|28 - 24
|35
|6.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|22
|10
|5
|7
|24 - 17
|35
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|9
|8
|5
|33 - 23
|35
|8.
|Велес Сарсфилд
|20
|9
|6
|5
|22 - 13
|33
|9.
|Росарио Сентраль
|21
|8
|9
|4
|27 - 26
|33
|10.
|Тальерес Кордоба
|21
|9
|4
|8
|30 - 27
|31
|11.
|Арсенал Саранди
|21
|8
|7
|6
|32 - 29
|31
|12.
|Сан-Лоренсо
|21
|9
|3
|9
|25 - 26
|30
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|21
|8
|5
|8
|21 - 19
|29
|14.
|Атлетико Тукуман
|22
|7
|7
|8
|21 - 24
|28
|15.
|Индепендьенте
|21
|7
|5
|9
|24 - 24
|26
|16.
|Банфилд
|21
|6
|7
|8
|18 - 19
|25
|17.
|Сентраль Кордоба
|21
|6
|7
|8
|20 - 25
|25
|18.
|Унион Санта-Фе
|21
|6
|6
|9
|18 - 26
|24
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|6
|5
|11
|22 - 22
|23
|20.
|Альдосиви
|21
|6
|4
|11
|19 - 28
|22
|21.
|Патронато де Парана
|21
|4
|8
|9
|19 - 30
|20
|22.
|Колон
|22
|5
|3
|14
|17 - 37
|18
|23.
|Уракан
|21
|3
|7
|11
|13 - 27
|16
|24.
|Годой Крус
|20
|4
|0
|16
|18 - 43
|12
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