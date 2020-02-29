Украина: Премьер-лига 2019-2020

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Десна
1:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Мариуполь
0'
5' Желтая карточка
Чоботенко Сергей
1:0
12' Гол
Тотовицкий Андрей
17'
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
17
Гитченко
Андрей
4
Тамм
Йоонас
22
Мостовой
Андрей
Владимирович
11
Калитвинцев
Владислав
9
Арвеладзе
Леван
8
Домбровский
Андрей
77
Кузык
Орест
20
Тотовицкий
Андрей
10
Филиппов
Александр
1
Гальчук
Евгений
29
Кирюханцев
Игорь
5
Дава
Джойским
4
Чоботенко
Сергей
17
Горбунов
Сергей
Олегович
11
Чурко
Вячеслав
25
Федорчук
Валерий
73
Игнатенко
Даниил
19
Тищенко
Игорь
9
Мишнёв
Дмитрий
86
Фомин
Руслан
Десна
Мариуполь

Ход матча

5'
 
Чоботенко Сергей
12'
Тотовицкий Андрей
(Кузык Орест)
1:0

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна Десна 0:1 Динамо Киев Карпаты 2:6 Десна
Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна Десна 1:1 Днепр-1 Ворскла 0:1 Десна Николаев 2:4 Десна Львов 1:4 Десна Заря 2:1 Десна Аланьяспор 2:2 Десна Десна 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 0:4 Десна Десна 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Десна Анкарагюджю 0:3 Десна Десна 0:0 Карпаты Александрия 0:3 Десна Десна 0:0 Колос Ковалёвка
Мариуполь Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов
Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 1:0 Днепр-1 Ворскла 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:4 Десна Мариуполь 0:1 Динамо Киев Заря 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь

Последние игры между собой

Десна: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Мариуполь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Мариуполь 0:4 Десна Премьер-лига Десна 2:0 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 1:4 Десна Премьер-лига Мариуполь 1:1 Десна Первый дивизион
Десна 3:1 Мариуполь Первый дивизион Десна 0:1 Мариуполь Первый дивизион Мариуполь 0:1 Десна Первый дивизион Мариуполь 2:1 Десна Разное
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 19 17 2 0 51 - 9 53
2. Динамо Киев Заявка 20 12 3 5 39 - 16 39
3. Заря Заявка 19 11 4 4 36 - 17 37
4. Десна 0:0 Заявка 20 10 4 6 29 - 14 34
5. Александрия 0:0 Заявка 20 10 4 6 24 - 19 34
6. Колос Ковалёвка Заявка 19 7 2 10 20 - 32 23
7. Мариуполь 0:0 Заявка 20 5 8 7 18 - 28 23
8. Днепр-1 Заявка 20 6 4 10 22 - 30 22
9. Львов 0:0 Заявка 20 5 4 11 15 - 32 19
10. Олимпик Донецк Заявка 19 5 3 11 16 - 33 18
11. Ворскла Заявка 19 4 2 13 13 - 35 14
12. Карпаты Заявка 19 2 6 11 16 - 34 12
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Десна 1:0 Мариуполь
Десна
69.8% (120)
Ничья
17.4% (30)
Мариуполь
12.8% (22)
1:0 Десна
29.7% (51)
2:1 Десна
26.7% (46)
1:1 Ничья
12.8% (22)
2:0 Десна
9.9% (17)
1:2 Мариуполь
8.1% (14)
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