Украина: Премьер-лига 2019-2020
Десна
1:0
Первый тайм: 17'
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Мариуполь
5' Желтая карточкаЧоботенко Сергей
1:0
12' ГолТотовицкий Андрей
44
Паст
Евгений
77
Кузык
Орест
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Конопля ЕфимПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
86 Фомин РусланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бабич Александр
Ход матча
12'
1:0
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +10 =5 -5Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна Десна 0:1 Динамо Киев Карпаты 2:6 Десна
Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна Десна 1:1 Днепр-1 Ворскла 0:1 Десна Николаев 2:4 Десна Львов 1:4 Десна Заря 2:1 Десна Аланьяспор 2:2 Десна Десна 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 0:4 Десна Десна 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Десна Анкарагюджю 0:3 Десна Десна 0:0 Карпаты Александрия 0:3 Десна Десна 0:0 Колос Ковалёвка
Мариуполь Последние 20 матчей: +5 =8 -7Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов
Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Мариуполь 1:0 Днепр-1 Ворскла 1:1 Мариуполь Мариуполь 0:4 Десна Мариуполь 0:1 Динамо Киев Заря 0:0 Мариуполь Мариуполь 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:1 Мариуполь АЗ Алкмаар 4:0 Мариуполь Карпаты 1:1 Мариуполь
Последние игры между собой
Десна: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Мариуполь: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|19
|17
|2
|0
|51 - 9
|53
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|39 - 16
|39
|3.
|Заря
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|36 - 17
|37
|4.
|Десна
|0:0 Заявка
|20
|10
|4
|6
|29 - 14
|34
|5.
|Александрия
|0:0 Заявка
|20
|10
|4
|6
|24 - 19
|34
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|19
|7
|2
|10
|20 - 32
|23
|7.
|Мариуполь
|0:0 Заявка
|20
|5
|8
|7
|18 - 28
|23
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|22 - 30
|22
|9.
|Львов
|0:0 Заявка
|20
|5
|4
|11
|15 - 32
|19
|10.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|16 - 33
|18
|11.
|Ворскла
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|13 - 35
|14
|12.
|Карпаты
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|16 - 34
|12
Десна
69.8% (120)
Ничья
17.4% (30)
Мариуполь
12.8% (22)
1:0 Десна
29.7% (51)
2:1 Десна
26.7% (46)
1:1 Ничья
12.8% (22)
2:0 Десна
9.9% (17)
1:2 Мариуполь
8.1% (14)
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