Аргентина: Суперлига 2019-2020
Аргентинос Хуниорс
1:1
Второй тайм: 54'
Росарио Сентраль
0:1
16' ГолРубен Марко
1:1
33' ГолCarlos Quintana
39' Желтая карточкаJoaquin Pereyra1
24
Elias
Gomez
20
Вера
Фаусто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
-
20 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Edwar Lopez
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Josue AyalaВратарь
- Защитник
-
22 Diego ZabalaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Diego Cocca
Ход матча
16'
0:1
33'
39'
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +7 =8 -5Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Спорт Уанкайо 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 1:1 Спорт Уанкайо Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +7 =9 -4Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Росарио Сентраль
Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Росарио Сентраль: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Росарио Сентраль 3:2 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:2 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 2:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Примера А Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|22
|14
|4
|4
|40 - 17
|46
|2.
|Бока Хуниорс
|22
|13
|6
|3
|34 - 8
|45
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|1:1
|23
|9
|10
|4
|21 - 17
|37
|4.
|Росарио Сентраль
|1:1
|23
|9
|10
|4
|31 - 28
|37
|5.
|Велес Сарсфилд
|22
|10
|6
|6
|24 - 14
|36
|6.
|Ланус
|22
|9
|9
|4
|29 - 25
|36
|7.
|Расинг Авельянеда
|22
|8
|12
|2
|26 - 22
|36
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|22
|9
|8
|5
|33 - 23
|35
|9.
|Арсенал Саранди
|23
|9
|7
|7
|37 - 32
|34
|10.
|Сан-Лоренсо
|22
|10
|3
|9
|28 - 27
|33
|11.
|Дефенса и Хустисия
|22
|9
|6
|7
|24 - 18
|33
|12.
|Тальерес Кордоба
|22
|9
|4
|9
|32 - 30
|31
|13.
|Эстудиантес Ла-Плата
|22
|8
|6
|8
|22 - 20
|30
|14.
|Атлетико Тукуман
|22
|7
|7
|8
|21 - 24
|28
|15.
|Унион Санта-Фе
|22
|7
|6
|9
|21 - 27
|27
|16.
|Индепендьенте
|22
|7
|5
|10
|24 - 25
|26
|17.
|Банфилд
|22
|6
|8
|8
|19 - 20
|26
|18.
|Сентраль Кордоба
|22
|6
|8
|8
|21 - 26
|26
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|22
|6
|5
|11
|22 - 22
|23
|20.
|Патронато де Парана
|22
|5
|8
|9
|22 - 32
|23
|21.
|Альдосиви
|23
|6
|4
|13
|20 - 35
|22
|22.
|Уракан
|22
|4
|7
|11
|14 - 27
|19
|23.
|Колон
|22
|5
|3
|14
|17 - 37
|18
|24.
|Годой Крус
|22
|5
|0
|17
|20 - 46
|15