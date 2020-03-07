Аргентина: Суперлига 2019-2020

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Аргентинос Хуниорс
1:1
Второй тайм: 54'
Росарио Сентраль
0'
0:1
16' Гол
Рубен Марко
1:1
33' Гол
Carlos Quintana
39' Желтая карточка
Joaquin Pereyra1
54'
12
Lucas
Abraham
Chavez
3
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
20
Вера
Фаусто
5
Francis
Mac
Allister
8
Ivan
Colman
10
Damian
Batallini
27
Ауче
Габриэль
9
Martin
Santiago
Silva
I
1
Jeremias
Ledesma
4
Damian
Alberto
Martinez
6
Joaquin
Laso
14
Новаретти
Диего
33
Emanuel
Britez
12
Ciro
Rius
21
Ринаудо
Фабиан
25
Pedro
Ojeda
7
Joaquin
Pereyra1
10
Federico
Martinez3
9
Рубен
Марко
Аргентинос Хуниорс
4-2-3-1
Росарио Сентраль
4-4-2

Ход матча

16'
0:1
Рубен Марко
33'
Carlos Quintana
(Miguel Angel Torren)
1:1
39'
 
Joaquin Pereyra1

Предыдущие игры

Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Спорт Уанкайо 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс
Аргентинос Хуниорс 1:1 Спорт Уанкайо Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Росарио Сентраль
Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Колон 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Патронато де Парана Сан-Лоренсо 2:2 Росарио Сентраль

Последние игры между собой

Аргентинос Хуниорс: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Росарио Сентраль: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Аргентинос Хуниорс 0:2 Росарио Сентраль Суперлига Росарио Сентраль 1:3 Аргентинос Хуниорс Суперлига Росарио Сентраль 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера Росарио Сентраль 5:0 Аргентинос Хуниорс Кубок Аргентины
Росарио Сентраль 3:2 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 1:2 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 1:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 2:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Аргентинос Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль Примера А Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 22 14 4 4 40 - 17 46
2. Бока Хуниорс 22 13 6 3 34 - 8 45
3. Аргентинос Хуниорс 1:1 23 9 10 4 21 - 17 37
4. Росарио Сентраль 1:1 23 9 10 4 31 - 28 37
5. Велес Сарсфилд 22 10 6 6 24 - 14 36
6. Ланус 22 9 9 4 29 - 25 36
7. Расинг Авельянеда 22 8 12 2 26 - 22 36
8. Ньюэллс Олд Бойз 22 9 8 5 33 - 23 35
9. Арсенал Саранди 23 9 7 7 37 - 32 34
10. Сан-Лоренсо 22 10 3 9 28 - 27 33
11. Дефенса и Хустисия 22 9 6 7 24 - 18 33
12. Тальерес Кордоба 22 9 4 9 32 - 30 31
13. Эстудиантес Ла-Плата 22 8 6 8 22 - 20 30
14. Атлетико Тукуман 22 7 7 8 21 - 24 28
15. Унион Санта-Фе 22 7 6 9 21 - 27 27
16. Индепендьенте 22 7 5 10 24 - 25 26
17. Банфилд 22 6 8 8 19 - 20 26
18. Сентраль Кордоба 22 6 8 8 21 - 26 26
19. Химнасия Ла-Плата 22 6 5 11 22 - 22 23
20. Патронато де Парана 22 5 8 9 22 - 32 23
21. Альдосиви 23 6 4 13 20 - 35 22
22. Уракан 22 4 7 11 14 - 27 19
23. Колон 22 5 3 14 17 - 37 18
24. Годой Крус 22 5 0 17 20 - 46 15
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Joaquin Pereyra получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Карлос Куинтана бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Рубен Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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