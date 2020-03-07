Украина: Премьер-лига 2019-2020
Десна
1:0
Второй тайм: 78'
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Заря
21' Красная карточкаГуцуляк Алексей
1:0
37' ГолФилиппов Александр
45' Красная карточкаЛунёв Максим
49' Желтая карточкаБудковский Филипп
69' Желтая карточкаФаворов Денис
44
Паст
Евгений
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Кузык ОрестПолузащитник
-
26 Конопля ЕфимПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмНападающий
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Ход матча
21'
37'
45'
69'
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: +11 =4 -5Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна
Десна 0:1 Динамо Киев Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна Десна 1:1 Днепр-1 Ворскла 0:1 Десна Николаев 2:4 Десна Львов 1:4 Десна Заря 2:1 Десна Аланьяспор 2:2 Десна Десна 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 0:4 Десна Десна 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Десна Анкарагюджю 0:3 Десна Десна 0:0 Карпаты
Заря Последние 20 матчей: +11 =4 -5Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк
Динамо Киев 1:2 Заря Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря Заря 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла Заря 2:1 Десна Львов 0:0 Заря Олимпик Донецк 0:5 Заря Заря 0:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:3 Заря Заря 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Эспаньол Карпаты 0:1 Заря Эспаньол 3:1 Заря
Последние игры между собой
Десна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Заря: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|21
|18
|2
|1
|55 - 11
|56
|2.
|Заря
|0:1 Заявка
|22
|13
|4
|5
|39 - 18
|43
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|41 - 16
|42
|4.
|Десна
|1:0 Заявка
|22
|13
|3
|6
|36 - 15
|42
|5.
|Александрия
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|29 - 20
|37
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|22 - 35
|26
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|21 - 32
|25
|8.
|Днепр-1
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|23 - 34
|22
|9.
|Ворскла
|1:0 Заявка
|22
|6
|2
|14
|15 - 38
|20
|10.
|Львов
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|16 - 35
|19
|11.
|Олимпик Донецк
|0:1 Заявка
|22
|5
|3
|14
|17 - 37
|18
|12.
|Карпаты
|Заявка
|21
|2
|6
|13
|17 - 40
|12
Прогнозы на матч Десна 1:0 Заря
Исход игры
Десна
17.6% (33)
Ничья
46% (86)
Заря
36.4% (68)
Тотал 2.5
Больше
34.88% (60)
Меньше
65.12% (112)
Обе команды забьют
Да
76.74% (132)
Нет
23.26% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39% (73)
1:2 Заря
19.3% (36)
0:1 Заря
8.6% (16)
2:1 Десна
7.5% (14)
1:0 Десна
7% (13)
0:2 Заря
3.2% (6)
2:2 Ничья
2.1% (4)
0:0 Ничья
2.1% (4)
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