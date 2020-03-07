Украина: Премьер-лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2019-2020
Десна
1:0
Второй тайм: 78'

Стадион:
Заря
0'
21' Красная карточка
Гуцуляк Алексей
1:0
37' Гол
Филиппов Александр
45' Красная карточка
Лунёв Максим
49' Желтая карточка
Будковский Филипп
69' Желтая карточка
Фаворов Денис
78'
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
17
Гитченко
Андрей
4
Тамм
Йоонас
22
Мостовой
Андрей
Владимирович
11
Калитвинцев
Владислав
8
Домбровский
Андрей
9
Арвеладзе
Леван
25
Гуцуляк
Алексей
28
Будковский
Филипп
10
Филиппов
Александр
1
Махарадзе
Заури
17
Леднёв
Богдан
15
Вернидуб
Виталий
98
Чеберко
Евгений
14
Михайличенко
Богдан
7
Кочергин
Владислав
21
Иванисеня
Дмитрий
4
Lovro
Cvek
80
Юрченко
Владлен
22
Кабаев
Владислав
9
Перович
Михайло
Десна
Заря

Ход матча

21'
Гуцуляк Алексей
 
23'
 
Лунёв Максим
Юрченко Владлен
37'
Филиппов Александр
1:0
45'
 
Лунёв Максим
49'
Будковский Филипп
 
64'
Картушов Егор
Будковский Филипп
 
68'
 
Громов Артём
Перович Михайло
69'
Фаворов Денис
 
74'
 
Цыганик Андрей
Иванисеня Дмитрий

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна
Десна 0:1 Динамо Киев Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна Десна 1:1 Днепр-1 Ворскла 0:1 Десна Николаев 2:4 Десна Львов 1:4 Десна Заря 2:1 Десна Аланьяспор 2:2 Десна Десна 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 0:4 Десна Десна 0:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Десна Анкарагюджю 0:3 Десна Десна 0:0 Карпаты
Заря Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк
Динамо Киев 1:2 Заря Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря Заря 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла Заря 2:1 Десна Львов 0:0 Заря Олимпик Донецк 0:5 Заря Заря 0:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:3 Заря Заря 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Эспаньол Карпаты 0:1 Заря Эспаньол 3:1 Заря

Последние игры между собой

Десна: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Заря: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Заря 2:1 Десна Премьер-лига Десна 0:2 Заря Премьер-лига Десна 1:1 Заря Кубок Заря 0:2 Десна Премьер-лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 21 18 2 1 55 - 11 56
2. Заря 0:1 Заявка 22 13 4 5 39 - 18 43
3. Динамо Киев Заявка 21 13 3 5 41 - 16 42
4. Десна 1:0 Заявка 22 13 3 6 36 - 15 42
5. Александрия Заявка 21 11 4 6 29 - 20 37
6. Колос Ковалёвка Заявка 21 8 2 11 22 - 35 26
7. Мариуполь Заявка 21 6 7 8 21 - 32 25
8. Днепр-1 Заявка 21 6 4 11 23 - 34 22
9. Ворскла 1:0 Заявка 22 6 2 14 15 - 38 20
10. Львов Заявка 21 5 4 12 16 - 35 19
11. Олимпик Донецк 0:1 Заявка 22 5 3 14 17 - 37 18
12. Карпаты Заявка 21 2 6 13 17 - 40 12
Фрибет до 10000 рублей! Бонус до 20000 рублей!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Десна 1:0 Заря

Исход игры
Десна
17.6% (33)
Ничья
46% (86)
Заря
36.4% (68)
Тотал 2.5
Больше
34.88% (60)
Меньше
65.12% (112)
Обе команды забьют
Да
76.74% (132)
Нет
23.26% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39% (73)
1:2 Заря
19.3% (36)
0:1 Заря
8.6% (16)
2:1 Десна
7.5% (14)
1:0 Десна
7% (13)
0:2 Заря
3.2% (6)
2:2 Ничья
2.1% (4)
0:0 Ничья
2.1% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Читайте прогнозы на матчи
Бавария - Аугсбург
1,10
Боруссия М - Боруссия Д
2,20
Ливерпуль - Борнмут
1,76
Вулверхэмптон - Брайтон
1,67
Кристал Пэлас - Уотфорд
1,65
Шеффилд Юнайтед - Норвич
2,00
Арсенал - Вест Хэм
1,60
Саутгемптон - Ньюкасл
1,68
Бёрнли - Тоттенхэм
1,86
Суонси - Вест Бромвич
2,05
Динамо Москва - Тамбов
1,60
Эйбар - Мальорка
1,75
Атлетико М - Севилья
1,88
Барселона - Реал Сосьедад
2,53
Хетафе - Сельта
2,66
Реймс - Брест
1,50
Ницца - Монако
1,55
Анже - Нант
1,58
Дижон - Тулуза
1,85
Метц - Ним
2,12

Ещё больше футбольных прогнозов
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

 