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  2. Матчи
  3. Швейцария
Базель
2:0
Конец матча

Стадион:
Сьон
0'
51' Желтая карточка
Baltazar
55' Желтая карточка
Гргич Анто
1:0
86' Гол
Адеми Кемаль
88' Желтая карточка
Абделлауи Аюб
2:0
89' Гол
Кампо Самуэле
90'+5
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
21
Ван
дер
Верфф
Яспер
28
Петретта
Рауль
34
Джака
Таулант
20
Фрай
Фабиан
14
Штокер
Валентин
10
Кампо
Самуэле
19
Пюлюлю
Афимико
98
Кабрал
Артур
18
Фикентшер
Кевин
97
Кавар
Димитри
5
Бамер
Жан
30
Абделлауи
Аюб
45
Фаччинетти
Микаэль
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
21
Baltazar
7
Касами
Пайтим
31
Patrick3
33
Леняни
Эрмир
Базель
4-2-3-1
Сьон
4-3-3

Ход матча

27'
 
Berkan Kutlu
Patrick3
50'
 
Sandro Theler
Кавар Димитри
51'
 
Baltazar
55'
 
Гргич Анто
60'
Риверос Блас
Пюлюлю Афимико
 
71'
Адеми Кемаль
Штокер Валентин
 
81'
 
Итаитинга
Леняни Эрмир
86'
Адеми Кемаль
(Риверос Блас)
1:0
88'
 
Абделлауи Аюб
89'
Кампо Самуэле
2:0
90'
Yannick Marchand2
Кампо Самуэле
 
90'
Рамирес Эрик II
Кабрал Артур
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 9 0.35
2. Адеми Кемаль 9 0.35
3. Фрай Фабиан 7 0.27
4. Штокер Валентин 6 0.23
5. Буа Кевин 4 0.15
6. Дзуффи Лука 3 (1) 0.12
7. Кампо Самуэле 3 (1) 0.12
8. Жегрова Эдон 2 0.08
9. Видмер Сильван 2 0.08
10. Джюмарт Эрай 2 0.08
11. Айети Альбиан 1 0.04
12. Пюлюлю Афимико 1 0.04
13. Альдерете Омар 1 0.04
14. Джака Таулант 0 0
15. Риверос Блас 0 0
16. Кузманович Здравко 0 0
17. Бергстрём Эмиль 0 0
18. Петретта Рауль 0 0
19. Окафор Ноа 0 0
20. Буняку Оргес 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Касами Пайтим 9 (1) 0.35
2. Леняни Эрмир 6 0.23
3. Думбия Сейду 5 (1) 0.19
4. Тома Бастьен 2 0.08
5. Итаитинга 2 0.08
6. Робертс Улдрикис 2 0.08
7. Гргич Анто 1 (1) 0.04
8. Patrick3 1 0.04
9. Патрик II 1 0.04
10. Ндойе Бирама 1 0.04
11. Фаччинетти Микаэль 0 0
12. Jared Khasa 0 0
13. Руиз Жан 0 0
14. Масейрас Кентен 0 0
15. Зок Кристиан 0 0
16. Filip Stojilkovic 0 0

Карточки

Базель
# Игрок      
1. Джюмарт Эрай 6 1
2. Альдерете Омар 5 1
3. Штокер Валентин 4 1
4. Фрай Фабиан 5 0
5. Джака Таулант 5 0
6. Адеми Кемаль 5 0
7. Петретта Рауль 4 0
8. Кабрал Артур 4 0
9. Буа Кевин 3 0
10. Жегрова Эдон 3 0
11. Пюлюлю Афимико 3 0
12. Видмер Сильван 2 0
13. Баланта Эдер 2 0
14. Бергстрём Эмиль 2 0
15. Кузманович Здравко 1 0
16. Дзуффи Лука 1 0
17. Окафор Ноа 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Куасси Ксавье 7 2
2. Абделлауи Аюб 8 1
3. Тома Бастьен 6 0
4. Фаччинетти Микаэль 4 0
5. Ндойе Бирама 4 0
6. Руиз Жан 4 0
7. Масейрас Кентен 4 0
8. Зок Кристиан 4 0
9. Фортюн Яссин 4 0
10. Леняни Эрмир 3 0
11. Касами Пайтим 3 0
12. Гргич Анто 3 0
13. Patrick3 3 0
14. Сонг Александр 2 0
15. Baltazar 2 0
16. Бехрами Валон 1 0
17. Робертс Улдрикис 1 0
18. Jared Khasa 1 0
19. Yannick Cotter 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Базель 17.02% (8) 14.89% (7) 10.64% (5) 23.4% (11) 10.64% (5) 23.4% (11)
 Сьон 17.24% (5) 20.69% (6) 13.79% (4) 10.34% (3) 13.79% (4) 24.14% (7)

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: + = -
Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель
Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ Базель 0:2 Штуттгарт Фортуна 2:3 Базель Люцерн 2:1 Базель Базель 2:0 Трабзонспор Базель 4:0 Сьон Базель 3:0 Янг Бойз
Сьон Последние 20 матчей: + = -
Сьон 1:1 Серветт Сьон 1:2 Санкт-Галлен Сьон 2:2 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон
Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Сьон Сьон 1:1 Цюрих Тун 2:1 Сьон Сьон 1:1 Ивердон Сьон 1:1 Фехервар Хераклес 1:1 Сьон Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Базель 4:0 Сьон Сьон 2:1 Тун Сьон 3:4 Янг Бойз Цюрих 4:2 Сьон Санкт-Галлен 3:0 Сьон Линт 0:2 Сьон Сьон 1:1 Серветт Люцерн 3:1 Сьон

Последние игры между собой

Базель: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Сьон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Базель 4:0 Сьон Суперлига Сьон 1:4 Базель Суперлига Сьон 0:3 Базель Суперлига Сьон 2:4 Базель Кубок
Базель 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Сьон Суперлига Базель 5:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Кубок Базель 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Суперлига Базель 2:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 2:2 Базель Кубок Сьон 0:2 Базель Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 26 16 3 7 56 - 38 51
2. Янг Бойз 26 15 6 5 55 - 34 51
3. Базель 26 14 4 8 53 - 27 46
4. Серветт 26 10 10 6 42 - 27 40
5. Цюрих 26 11 5 10 35 - 48 38
6. Люцерн 26 10 5 11 29 - 35 35
7. Лугано 26 7 10 9 28 - 29 31
8. Тун 26 6 4 16 27 - 51 22
9. Сьон 26 5 7 14 30 - 47 22
10. Нёвшатель Ксамакс 26 4 10 12 28 - 47 22
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 27'
    Patrick dos Santos уходит, Berkan Kutlu вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Базель 2:0 Сьон онлайн

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