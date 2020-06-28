Базель
2:0
Конец матча
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Сьон
51' Желтая карточкаBaltazar
55' Желтая карточкаГргич Анто
1:0
86' ГолАдеми Кемаль
88' Желтая карточкаАбделлауи Аюб
2:0
89' ГолКампо Самуэле
20
Фрай
Фабиан
98
Кабрал
Артур
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
21
Baltazar
31
Patrick3
33
Леняни
Эрмир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Риверос БласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
-
23 Lirik Vishi
-
-
Главный тренер: Коллер Марсель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
21 BaltazarПолузащитник
- Нападающий
-
31 Patrick3Нападающий
-
33 Леняни ЭрмирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
68 Руиз ЖанЗащитник
-
40 ИтаитингаПолузащитник
-
-
22 Berkan Kutlu
-
-
29 Jared Khasa
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
Ход матча
27'
51'
55'
86'
1:0
88'
89'
2:0
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
12 Удары в створ 2
-
12 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
65 Владение мячом, % 35
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|9
|0.35
|2.
|Адеми Кемаль
|9
|0.35
|3.
|Фрай Фабиан
|7
|0.27
|4.
|Штокер Валентин
|6
|0.23
|5.
|Буа Кевин
|4
|0.15
|6.
|Дзуффи Лука
|3 (1)
|0.12
|7.
|Кампо Самуэле
|3 (1)
|0.12
|8.
|Жегрова Эдон
|2
|0.08
|9.
|Видмер Сильван
|2
|0.08
|10.
|Джюмарт Эрай
|2
|0.08
|11.
|Айети Альбиан
|1
|0.04
|12.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.04
|13.
|Альдерете Омар
|1
|0.04
|14.
|Джака Таулант
|0
|0
|15.
|Риверос Блас
|0
|0
|16.
|Кузманович Здравко
|0
|0
|17.
|Бергстрём Эмиль
|0
|0
|18.
|Петретта Рауль
|0
|0
|19.
|Окафор Ноа
|0
|0
|20.
|Буняку Оргес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Касами Пайтим
|9 (1)
|0.35
|2.
|Леняни Эрмир
|6
|0.23
|3.
|Думбия Сейду
|5 (1)
|0.19
|4.
|Тома Бастьен
|2
|0.08
|5.
|Итаитинга
|2
|0.08
|6.
|Робертс Улдрикис
|2
|0.08
|7.
|Гргич Анто
|1 (1)
|0.04
|8.
|Patrick3
|1
|0.04
|9.
|Патрик II
|1
|0.04
|10.
|Ндойе Бирама
|1
|0.04
|11.
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|12.
|Jared Khasa
|0
|0
|13.
|Руиз Жан
|0
|0
|14.
|Масейрас Кентен
|0
|0
|15.
|Зок Кристиан
|0
|0
|16.
|Filip Stojilkovic
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джюмарт Эрай
|6
|1
|2.
|Альдерете Омар
|5
|1
|3.
|Штокер Валентин
|4
|1
|4.
|Фрай Фабиан
|5
|0
|5.
|Джака Таулант
|5
|0
|6.
|Адеми Кемаль
|5
|0
|7.
|Петретта Рауль
|4
|0
|8.
|Кабрал Артур
|4
|0
|9.
|Буа Кевин
|3
|0
|10.
|Жегрова Эдон
|3
|0
|11.
|Пюлюлю Афимико
|3
|0
|12.
|Видмер Сильван
|2
|0
|13.
|Баланта Эдер
|2
|0
|14.
|Бергстрём Эмиль
|2
|0
|15.
|Кузманович Здравко
|1
|0
|16.
|Дзуффи Лука
|1
|0
|17.
|Окафор Ноа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куасси Ксавье
|7
|2
|2.
|Абделлауи Аюб
|8
|1
|3.
|Тома Бастьен
|6
|0
|4.
|Фаччинетти Микаэль
|4
|0
|5.
|Ндойе Бирама
|4
|0
|6.
|Руиз Жан
|4
|0
|7.
|Масейрас Кентен
|4
|0
|8.
|Зок Кристиан
|4
|0
|9.
|Фортюн Яссин
|4
|0
|10.
|Леняни Эрмир
|3
|0
|11.
|Касами Пайтим
|3
|0
|12.
|Гргич Анто
|3
|0
|13.
|Patrick3
|3
|0
|14.
|Сонг Александр
|2
|0
|15.
|Baltazar
|2
|0
|16.
|Бехрами Валон
|1
|0
|17.
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|18.
|Jared Khasa
|1
|0
|19.
|Yannick Cotter
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Базель
|17.02% (8)
|14.89% (7)
|10.64% (5)
|23.4% (11)
|10.64% (5)
|23.4% (11)
|Сьон
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: + = -Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель
Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ Базель 0:2 Штуттгарт Фортуна 2:3 Базель Люцерн 2:1 Базель Базель 2:0 Трабзонспор Базель 4:0 Сьон Базель 3:0 Янг Бойз
Сьон Последние 20 матчей: + = -Сьон 1:1 Серветт Сьон 1:2 Санкт-Галлен Сьон 2:2 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон
Последние игры между собой
Базель: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Сьон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Базель 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Сьон Суперлига Базель 5:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Кубок Базель 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Суперлига Базель 2:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 2:2 Базель Кубок Сьон 0:2 Базель Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|26
|16
|3
|7
|56 - 38
|51
|2.
|Янг Бойз
|26
|15
|6
|5
|55 - 34
|51
|3.
|Базель
|26
|14
|4
|8
|53 - 27
|46
|4.
|Серветт
|26
|10
|10
|6
|42 - 27
|40
|5.
|Цюрих
|26
|11
|5
|10
|35 - 48
|38
|6.
|Люцерн
|26
|10
|5
|11
|29 - 35
|35
|7.
|Лугано
|26
|7
|10
|9
|28 - 29
|31
|8.
|Тун
|26
|6
|4
|16
|27 - 51
|22
|9.
|Сьон
|26
|5
|7
|14
|30 - 47
|22
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|26
|4
|10
|12
|28 - 47
|22