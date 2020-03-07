Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020

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  4. Первый дивизион А 2019-2020
Остенде
1:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
Генк
0'
24' Желтая карточка
Верстрате Луи
1:0
43' Гол
Сакала Фэшн
45' Вторая желтая карточка
Верстрате Луи
45' Желтая карточка
Бонгонда Тео
1:1
48' Пенальти
Онуачу Пол
59'
28
Дютуа
Виллиам
27
Капон
Брехт
5
Милович
Горан
4
Фас
Ваут
23
Скуласон
Ари
16
Варгас
Рональд
26
Вандандриш
Кевин
14
Ante
Palaversa
13
Верстрате
Луи
17
Юльсагер
Эндрю
7
Сакала
Фэшн
30
Дидийон
Томас
31
Меле
Йоаким
6
Деваст
Себастьен
33
Лукуми
Джон
46
Куэста
Карлос
7
Ито
Дзюнъя
42
Торстведт
Кристиан
20
Дели
Матс
Мёллер
38
Куасси
Эбуэ
27
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
Остенде
4-5-1
Генк
4-5-1

Ход матча

24'
Верстрате Луи
 
32'
 
Борхес Нето
Деваст Себастьен
43'
Сакала Фэшн
(Юльсагер Эндрю)
1:0
45'
Верстрате Луи
 
45'
 
Бонгонда Тео
48'
1:1
Онуачу Пол

Предыдущие игры

Остенде Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Ройал Антверпен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Зульте-Варегем Остенде 0:3 Кортрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде
Остенде 1:0 Сент-Трюйден Стандард 2:1 Остенде Остенде 0:1 Васланд-Беверен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Шарлеруа 5:0 Остенде Мехелен 1:0 Остенде Остенде 2:1 Гент Эйпен 1:0 Остенде Остенде 1:1 Брюгге Остенде 3:2 Андерлехт Брюгге 2:0 Остенде Остенде 2:2 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 0:1 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:0 Остенде Остенде 2:3 Эйпен
Генк Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Генк 1:2 Брюгге Кортрейк 0:1 Генк Генк 1:3 Стандард Ройал Антверпен 1:1 Генк
Генк 1:0 Шарлеруа Гент 4:1 Генк Зульте-Варегем 0:3 Генк Ференцварош 1:2 Генк Кёльн 1:1 Генк Генк 2:1 Эйпен Андерлехт 2:0 Генк Генк 4:1 Васланд-Беверен Наполи 4:0 Генк Серкль Брюгге 1:2 Генк Ройал Антверпен 3:3 Генк Генк 1:2 Сент-Трюйден Генк 1:4 Ред Булл Зальцбург Мускрон-Перювельз 2:2 Генк Генк 0:2 Гент Ливерпуль 2:1 Генк

Последние игры между собой

Остенде: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Генк: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Генк 3:1 Остенде Первый дивизион А Генк 2:0 Остенде Первый дивизион А Остенде 0:2 Генк Первый дивизион А Остенде 1:2 Генк Первый дивизион А
Генк 1:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 3:1 Генк Лига Про Генк 0:1 Остенде Кубок Остенде 1:1 Генк Кубок Остенде 6:0 Генк Лига Про Генк 2:1 Остенде Лига Про Остенде 2:1 Генк Лига Про Генк 4:0 Остенде Лига Про Генк 4:1 Остенде Лига Про Остенде 3:2 Генк Лига Про Генк 1:1 Остенде Лига Жюпиле Генк 0:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:1 Генк Лига Жюпиле Остенде 1:0 Генк Кубок Бельгии Генк 0:0 Остенде Кубок Бельгии Остенде 4:0 Генк Лига Жюпиле
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 1:0 29 21 7 1 57 - 13 70
2. Гент 0:2 29 16 7 6 58 - 32 55
3. Шарлеруа 2:0 29 15 9 5 48 - 22 54
4. Ройал Антверпен 0:0 29 14 9 6 48 - 32 51
5. Стандард 0:0 29 14 7 8 47 - 32 49
6. Мехелен 1:1 29 13 5 11 46 - 44 44
7. Андерлехт 3:0 29 11 10 8 41 - 29 43
8. Генк 1:1 29 12 6 11 42 - 41 42
9. Зульте-Варегем 0:3 29 10 6 13 41 - 45 36
10. Кортрейк 0:0 29 9 7 13 40 - 43 34
11. Мускрон-Перювельз 0:0 29 8 10 11 37 - 40 34
12. Сент-Трюйден 0:0 29 9 6 14 33 - 50 33
13. Эйпен 1:1 29 8 6 15 28 - 51 30
14. Серкль Брюгге 0:1 29 7 2 20 26 - 53 23
15. Остенде 1:1 29 6 5 18 28 - 55 23
16. Васланд-Беверен 0:0 29 5 6 18 21 - 59 21
  • Второй тайм
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Онуачу Пол из команды Генк забивает с точки!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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