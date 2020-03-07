Бельгия: Первый дивизион А 2019-2020
Остенде
1:1
Второй тайм: 59'
Стадион: Верслус Арена
Генк
24' Желтая карточкаВерстрате Луи
1:0
43' ГолСакала Фэшн
45' Вторая желтая карточкаВерстрате Луи
45' Желтая карточкаБонгонда Тео
1:1
48' ПенальтиОнуачу Пол
27
Капон
Брехт
4
Фас
Ваут
23
Скуласон
Ари
31
Меле
Йоаким
33
Лукуми
Джон
38
Куасси
Эбуэ
27
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Капон БрехтЗащитник
- Защитник
-
4 Фас ВаутЗащитник
-
23 Скуласон АриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Нето РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Logan Ndenbe
-
Главный тренер: Деннис Ван Вийк
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Меле ЙоакимЗащитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Куасси ЭбуэПолузащитник
-
27 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
-
28 Куке ГетанВратарь
- Защитник
-
35 Адевойе ШоунЗащитник
- Полузащитник
-
16 Элиас СиерраПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Люка ОйнНападающий
-
15 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вольф Ханнес
Ход матча
24'
43'
1:0
45'
45'
48'
1:1
Предыдущие игры
Остенде Последние 20 матчей: +3 =2 -15Ройал Антверпен 3:1 Остенде Остенде 1:1 Зульте-Варегем Остенде 0:3 Кортрейк Мускрон-Перювельз 3:1 Остенде
Остенде 1:0 Сент-Трюйден Стандард 2:1 Остенде Остенде 0:1 Васланд-Беверен Остенде 2:3 Санкт-Галлен Шарлеруа 5:0 Остенде Мехелен 1:0 Остенде Остенде 2:1 Гент Эйпен 1:0 Остенде Остенде 1:1 Брюгге Остенде 3:2 Андерлехт Брюгге 2:0 Остенде Остенде 2:2 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:0 Остенде Остенде 0:1 Шарлеруа Зульте-Варегем 2:0 Остенде Остенде 2:3 Эйпен
Генк Последние 20 матчей: +7 =3 -10Генк 1:2 Брюгге Кортрейк 0:1 Генк Генк 1:3 Стандард Ройал Антверпен 1:1 Генк
Генк 1:0 Шарлеруа Гент 4:1 Генк Зульте-Варегем 0:3 Генк Ференцварош 1:2 Генк Кёльн 1:1 Генк Генк 2:1 Эйпен Андерлехт 2:0 Генк Генк 4:1 Васланд-Беверен Наполи 4:0 Генк Серкль Брюгге 1:2 Генк Ройал Антверпен 3:3 Генк Генк 1:2 Сент-Трюйден Генк 1:4 Ред Булл Зальцбург Мускрон-Перювельз 2:2 Генк Генк 0:2 Гент Ливерпуль 2:1 Генк
Последние игры между собой
Остенде: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Генк: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Генк 1:1 Остенде Первый дивизион А Остенде 3:1 Генк Лига Про Генк 0:1 Остенде Кубок Остенде 1:1 Генк Кубок Остенде 6:0 Генк Лига Про Генк 2:1 Остенде Лига Про Остенде 2:1 Генк Лига Про Генк 4:0 Остенде Лига Про Генк 4:1 Остенде Лига Про Остенде 3:2 Генк Лига Про Генк 1:1 Остенде Лига Жюпиле Генк 0:0 Остенде Лига Жюпиле Остенде 1:1 Генк Лига Жюпиле Остенде 1:0 Генк Кубок Бельгии Генк 0:0 Остенде Кубок Бельгии Остенде 4:0 Генк Лига Жюпиле
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|1:0
|29
|21
|7
|1
|57 - 13
|70
|2.
|Гент
|0:2
|29
|16
|7
|6
|58 - 32
|55
|3.
|Шарлеруа
|2:0
|29
|15
|9
|5
|48 - 22
|54
|4.
|Ройал Антверпен
|0:0
|29
|14
|9
|6
|48 - 32
|51
|5.
|Стандард
|0:0
|29
|14
|7
|8
|47 - 32
|49
|6.
|Мехелен
|1:1
|29
|13
|5
|11
|46 - 44
|44
|7.
|Андерлехт
|3:0
|29
|11
|10
|8
|41 - 29
|43
|8.
|Генк
|1:1
|29
|12
|6
|11
|42 - 41
|42
|9.
|Зульте-Варегем
|0:3
|29
|10
|6
|13
|41 - 45
|36
|10.
|Кортрейк
|0:0
|29
|9
|7
|13
|40 - 43
|34
|11.
|Мускрон-Перювельз
|0:0
|29
|8
|10
|11
|37 - 40
|34
|12.
|Сент-Трюйден
|0:0
|29
|9
|6
|14
|33 - 50
|33
|13.
|Эйпен
|1:1
|29
|8
|6
|15
|28 - 51
|30
|14.
|Серкль Брюгге
|0:1
|29
|7
|2
|20
|26 - 53
|23
|15.
|Остенде
|1:1
|29
|6
|5
|18
|28 - 55
|23
|16.
|Васланд-Беверен
|0:0
|29
|5
|6
|18
|21 - 59
|21