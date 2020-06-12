Прогнозы на матч Морейренсе 0:1 Риу Аве

Морейренсе
0:1
Конец матча
Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас
Риу Аве
34' Желтая карточкаАурелиу Жоау
0:1
36' ПенальтиТареми Мехди
40' Желтая карточкаСоареш Филипе
43' Желтая карточкаБоревкович Тони
53' Желтая карточкаДиего Лопес III
74' Желтая карточкаСантос Яго
78' Желтая карточкаАлекс Соареш
26
Алекс
Соареш
29
Абреу
Фабиу
22
Сингх
Лютер
24
Амарал
Педру
21
Мане
Карлуш
57
Желсон
Дала
99
Тареми
Мехди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Алекс СоарешПолузащитник
-
29 Абреу ФабиуНападающий
-
22 Сингх ЛютерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
75 Конте АбдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Мане СориПолузащитник
-
27 Нуну ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Машаду ЛуишНападающий
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
- Полузащитник
-
21 Мане КарлушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Желсон ДалаНападающий
-
99 Тареми МехдиНападающий
- Запасные игроки
-
88 Витор ПаулоВратарь
-
12 ЖуниоЗащитник
-
33 МессиасЗащитник
- Защитник
-
17 ВитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Пиазон ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
Ход матча
34'
36'
0:1
40'
43'
53'
74'
78'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абреу Фабиу
|10
|0.29
|2.
|Соареш Филипе
|4
|0.12
|3.
|Нене Андерсон Мигель
|4 (1)
|0.12
|4.
|Витория Стивен
|4 (2)
|0.12
|5.
|Сингх Лютер
|3
|0.09
|6.
|Нуну Педру
|2
|0.06
|7.
|Росич Лазар
|2
|0.06
|8.
|Ауашерия Билель
|1
|0.03
|9.
|Пачеку Фабиу
|1
|0.03
|10.
|Габриэльзиньо
|1
|0.03
|11.
|Аурелиу Жоау
|1
|0.03
|12.
|Сантос Яго
|1
|0.03
|13.
|Машаду Луиш
|1
|0.03
|14.
|Д'Альберто Антони
|0
|0
|15.
|Конте Абду
|0
|0
|16.
|Халлиш Рафик
|0
|0
|17.
|Мане Сори
|0
|0
|18.
|Пасинато Матеус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тареми Мехди
|9 (3)
|0.26
|2.
|Диего Лопес III
|6 (1)
|0.18
|3.
|Филипе Аугусто
|3 (3)
|0.09
|4.
|Морейра Бруну
|3
|0.09
|5.
|Тарантини Рикардо
|3
|0.09
|6.
|Желсон Дала
|3
|0.09
|7.
|Пиазон Лукас
|2
|0.06
|8.
|Мане Карлуш
|1
|0.03
|9.
|Сантуш Нуну II
|1
|0.03
|10.
|Матеус Рейс
|1
|0.03
|11.
|Ронан
|1 (1)
|0.03
|12.
|Фигейраш Диогу
|0
|0
|13.
|Ямбор Никола
|0
|0
|14.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пачеку Фабиу
|7
|0
|2.
|Сантос Яго
|5
|1
|3.
|Соареш Филипе
|5
|1
|4.
|Аурелиу Жоау
|6
|0
|5.
|Нене Андерсон Мигель
|5
|0
|6.
|Витория Стивен
|4
|0
|7.
|Росич Лазар
|4
|0
|8.
|Алекс Соареш
|4
|0
|9.
|Ауашерия Билель
|4
|0
|10.
|Нуну Педру
|3
|0
|11.
|Машаду Луиш
|3
|0
|12.
|Халлиш Рафик
|1
|1
|13.
|Мане Сори
|2
|0
|14.
|Энрике Луис
|1
|0
|15.
|Джаван Феррейра
|1
|0
|16.
|Камара Ибраима III
|1
|0
|17.
|Абреу Фабиу
|1
|0
|18.
|Сингх Лютер
|1
|0
|19.
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|20.
|Габриэльзиньо
|1
|0
|21.
|Конте Абду
|1
|0
|22.
|Пасинато Матеус
|1
|0
|23.
|Бруно Силва V
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матеус Рейс
|10
|1
|2.
|Филипе Аугусто
|8
|0
|3.
|Боревкович Тони
|6
|1
|4.
|Сантос Адерлан
|6
|0
|5.
|Тарантини Рикардо
|5
|0
|6.
|Диего Лопес III
|4
|0
|7.
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|8.
|Тареми Мехди
|2
|1
|9.
|Жунио
|2
|0
|10.
|Фигейраш Диогу
|2
|0
|11.
|Монте Нелсон
|2
|0
|12.
|Мессиас
|0
|1
|13.
|Пиазон Лукас
|1
|0
|14.
|Ронан
|1
|0
|15.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|16.
|Амарал Педру
|1
|0
|17.
|Вито
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Морейренсе
|14.71% (5)
|11.76% (4)
|14.71% (5)
|14.71% (5)
|23.53% (8)
|20.59% (7)
|Риу Аве
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|32.26% (10)
|19.35% (6)
|16.13% (5)
|9.68% (3)
Предыдущие игры
Морейренсе Последние 20 матчей: +7 =8 -5Боавишта 0:1 Морейренсе Морейренсе 2:0 Маритиму Бенфика 1:1 Морейренсе Морейренсе 2:1 Санта-Клара
Портимоненсе 1:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Жил Висенте 1:5 Морейренсе Морейренсе 1:2 Брага Тондела 1:1 Морейренсе Морейренсе 2:4 Порту Пасуш де Феррейра 1:0 Морейренсе Морейренсе 2:1 Белененсеш Спортинг Л 1:0 Морейренсе Морейренсе 3:2 Авиш Морейренсе 1:3 Мафра Фамаликан 3:3 Морейренсе Морейренсе 1:1 Витория Гимарайнш Риу Аве 1:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Боавишта Фабрил 1:3 Морейренсе
Риу Аве Последние 20 матчей: +9 =5 -6Риу Аве 2:3 Пасуш де Феррейра Порту 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Белененсеш Тондела 1:2 Риу Аве
Риу Аве 1:1 Спортинг Л Авиш 0:4 Риу Аве Риу Аве 2:2 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:2 Риу Аве Риу Аве 2:0 Боавишта Бенфика 3:2 Риу Аве Санта-Клара 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Маритиму Риу Аве 0:1 Жил Висенте Мариненсе 0:2 Риу Аве Портимоненсе 1:1 Риу Аве Риу Аве 1:0 Жил Висенте Брага 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:0 Alverca Риу Аве 1:0 Витория Сетубал Бенфика 2:0 Риу Аве
Последние игры между собой
Морейренсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Риу Аве: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Риу Аве 2:1 Морейренсе Примейра-лига Риу Аве 3:2 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Риу Аве Примейра-лига Морейренсе 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Морейренсе Примейра-лига Риу Аве 1:2 Морейренсе Товарищеские матчи Риу Аве 1:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 0:1 Риу Аве Примейра-лига Морейренсе 1:0 Риу Аве Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|26
|20
|3
|3
|52 - 18
|63
|2.
|Бенфика
|Заявка
|26
|19
|4
|3
|54 - 16
|61
|3.
|Брага
|Заявка
|25
|14
|4
|7
|43 - 29
|46
|4.
|Спортинг Л
|0:0 Заявка
|26
|13
|5
|8
|39 - 28
|44
|5.
|Фамаликан
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|43 - 42
|43
|6.
|Риу Аве
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|35 - 26
|41
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|43 - 28
|39
|8.
|Санта-Клара
|Заявка
|26
|9
|7
|10
|24 - 30
|34
|9.
|Морейренсе
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|35 - 33
|33
|10.
|Белененсеш
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|22 - 39
|30
|11.
|Жил Висенте
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|26 - 33
|30
|12.
|Витория Сетубал
|Заявка
|26
|6
|12
|8
|20 - 30
|30
|13.
|Боавишта
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|19 - 24
|29
|14.
|Тондела
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|22 - 30
|29
|15.
|Пасуш де Феррейра
|0:0 Заявка
|26
|7
|5
|14
|21 - 36
|26
|16.
|Маритиму
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|23 - 34
|25
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|26
|3
|11
|12
|19 - 36
|20
|18.
|Авиш
|Заявка
|26
|4
|1
|21
|23 - 51
|13
Прогнозы на матч Морейренсе 0:1 Риу Аве
Исход игры
Морейренсе
32.1% (42)
Ничья
40.5% (53)
Риу Аве
27.5% (36)
Тотал 2.5
Больше
35.94% (46)
Меньше
64.06% (82)
Обе команды забьют
Да
71.88% (92)
Нет
28.13% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (46)
1:2 Риу Аве
17.6% (23)
1:0 Морейренсе
14.5% (19)
2:1 Морейренсе
13.7% (18)
0:1 Риу Аве
9.2% (12)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:0 Морейренсе
1.5% (2)
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