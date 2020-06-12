Прогнозы на матч Морейренсе 0:1 Риу Аве

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Морейренсе
0:1
Конец матча

Стадион:
Риу Аве
0'
34' Желтая карточка
Аурелиу Жоау
0:1
36' Пенальти
Тареми Мехди
40' Желтая карточка
Соареш Филипе
43' Желтая карточка
Боревкович Тони
53' Желтая карточка
Диего Лопес III
74' Желтая карточка
Сантос Яго
78' Желтая карточка
Алекс Соареш
90'+5
14
Пасинато
Матеус
2
Аурелиу
Жоау
3
Росич
Лазар
4
Сантос
Яго
5
Д'Альберто
Антони
10
Ауашерия
Билель
21
Соареш
Филипе
6
Пачеку
Фабиу
26
Алекс
Соареш
29
Абреу
Фабиу
22
Сингх
Лютер
1
Кишек
Павел
4
Монте
Нелсон
6
Боревкович
Тони
15
Сантос
Адерлан
24
Амарал
Педру
10
Диего
Лопес
III
21
Мане
Карлуш
18
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
5
Филипе
Аугусто
57
Желсон
Дала
99
Тареми
Мехди
Морейренсе
4-4-2
Риу Аве
4-4-2

Ход матча

34'
Аурелиу Жоау
 
36'
0:1
Тареми Мехди
40'
Соареш Филипе
 
43'
 
Боревкович Тони
46'
Конте Абду
Д'Альберто Антони
 
53'
 
Диего Лопес III
58'
Сантуш Нуну III
Пачеку Фабиу
 
63'
 
Пиазон Лукас
Диего Лопес III
64'
 
Сантуш Нуну II
Мане Карлуш
73'
Нуну Педру
Сингх Лютер
 
74'
Сантос Яго
 
76'
 
Тарантини Рикардо
Желсон Дала
78'
Алекс Соареш
 
80'
Нене Андерсон Мигель
Алекс Соареш
 
89'
 
Морейра Бруну
Тареми Мехди
90'
 
Жунио
Монте Нелсон

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абреу Фабиу 10 0.29
2. Соареш Филипе 4 0.12
3. Нене Андерсон Мигель 4 (1) 0.12
4. Витория Стивен 4 (2) 0.12
5. Сингх Лютер 3 0.09
6. Нуну Педру 2 0.06
7. Росич Лазар 2 0.06
8. Ауашерия Билель 1 0.03
9. Пачеку Фабиу 1 0.03
10. Габриэльзиньо 1 0.03
11. Аурелиу Жоау 1 0.03
12. Сантос Яго 1 0.03
13. Машаду Луиш 1 0.03
14. Д'Альберто Антони 0 0
15. Конте Абду 0 0
16. Халлиш Рафик 0 0
17. Мане Сори 0 0
18. Пасинато Матеус 0 0
Риу Аве
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тареми Мехди 9 (3) 0.26
2. Диего Лопес III 6 (1) 0.18
3. Филипе Аугусто 3 (3) 0.09
4. Морейра Бруну 3 0.09
5. Тарантини Рикардо 3 0.09
6. Желсон Дала 3 0.09
7. Пиазон Лукас 2 0.06
8. Мане Карлуш 1 0.03
9. Сантуш Нуну II 1 0.03
10. Матеус Рейс 1 0.03
11. Ронан 1 (1) 0.03
12. Фигейраш Диогу 0 0
13. Ямбор Никола 0 0
14. Али Мохамед Альмоатасембеллах 0 0

Карточки

Морейренсе
# Игрок      
1. Пачеку Фабиу 7 0
2. Сантос Яго 5 1
3. Соареш Филипе 5 1
4. Аурелиу Жоау 6 0
5. Нене Андерсон Мигель 5 0
6. Витория Стивен 4 0
7. Росич Лазар 4 0
8. Алекс Соареш 4 0
9. Ауашерия Билель 4 0
10. Нуну Педру 3 0
11. Машаду Луиш 3 0
12. Халлиш Рафик 1 1
13. Мане Сори 2 0
14. Энрике Луис 1 0
15. Джаван Феррейра 1 0
16. Камара Ибраима III 1 0
17. Абреу Фабиу 1 0
18. Сингх Лютер 1 0
19. Д'Альберто Антони 1 0
20. Габриэльзиньо 1 0
21. Конте Абду 1 0
22. Пасинато Матеус 1 0
23. Бруно Силва V 1 0
Риу Аве
# Игрок      
1. Матеус Рейс 10 1
2. Филипе Аугусто 8 0
3. Боревкович Тони 6 1
4. Сантос Адерлан 6 0
5. Тарантини Рикардо 5 0
6. Диего Лопес III 4 0
7. Сантуш Нуну II 4 0
8. Тареми Мехди 2 1
9. Жунио 2 0
10. Фигейраш Диогу 2 0
11. Монте Нелсон 2 0
12. Мессиас 0 1
13. Пиазон Лукас 1 0
14. Ронан 1 0
15. Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
16. Амарал Педру 1 0
17. Вито 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Морейренсе 14.71% (5) 11.76% (4) 14.71% (5) 14.71% (5) 23.53% (8) 20.59% (7)
 Риу Аве 12.9% (4) 9.68% (3) 32.26% (10) 19.35% (6) 16.13% (5) 9.68% (3)

Предыдущие игры

Морейренсе Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Боавишта 0:1 Морейренсе Морейренсе 2:0 Маритиму Бенфика 1:1 Морейренсе Морейренсе 2:1 Санта-Клара
Портимоненсе 1:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Жил Висенте 1:5 Морейренсе Морейренсе 1:2 Брага Тондела 1:1 Морейренсе Морейренсе 2:4 Порту Пасуш де Феррейра 1:0 Морейренсе Морейренсе 2:1 Белененсеш Спортинг Л 1:0 Морейренсе Морейренсе 3:2 Авиш Морейренсе 1:3 Мафра Фамаликан 3:3 Морейренсе Морейренсе 1:1 Витория Гимарайнш Риу Аве 1:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Боавишта Фабрил 1:3 Морейренсе
Риу Аве Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Риу Аве 2:3 Пасуш де Феррейра Порту 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Белененсеш Тондела 1:2 Риу Аве
Риу Аве 1:1 Спортинг Л Авиш 0:4 Риу Аве Риу Аве 2:2 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:2 Риу Аве Риу Аве 2:0 Боавишта Бенфика 3:2 Риу Аве Санта-Клара 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Маритиму Риу Аве 0:1 Жил Висенте Мариненсе 0:2 Риу Аве Портимоненсе 1:1 Риу Аве Риу Аве 1:0 Жил Висенте Брага 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:0 Alverca Риу Аве 1:0 Витория Сетубал Бенфика 2:0 Риу Аве

Последние игры между собой

Морейренсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 5
Риу Аве: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 6
Риу Аве 1:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:2 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 2:1 Риу Аве Примейра-лига
Риу Аве 2:1 Морейренсе Примейра-лига Риу Аве 3:2 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Риу Аве Примейра-лига Морейренсе 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Морейренсе Примейра-лига Риу Аве 1:2 Морейренсе Товарищеские матчи Риу Аве 1:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 0:1 Риу Аве Примейра-лига Морейренсе 1:0 Риу Аве Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 26 20 3 3 52 - 18 63
2. Бенфика Заявка 26 19 4 3 54 - 16 61
3. Брага Заявка 25 14 4 7 43 - 29 46
4. Спортинг Л 0:0 Заявка 26 13 5 8 39 - 28 44
5. Фамаликан Заявка 26 12 7 7 43 - 42 43
6. Риу Аве Заявка 26 11 8 7 35 - 26 41
7. Витория Гимарайнш Заявка 26 10 9 7 43 - 28 39
8. Санта-Клара Заявка 26 9 7 10 24 - 30 34
9. Морейренсе Заявка 26 8 9 9 35 - 33 33
10. Белененсеш Заявка 26 8 6 12 22 - 39 30
11. Жил Висенте Заявка 26 7 9 10 26 - 33 30
12. Витория Сетубал Заявка 26 6 12 8 20 - 30 30
13. Боавишта Заявка 25 7 8 10 19 - 24 29
14. Тондела Заявка 26 7 8 11 22 - 30 29
15. Пасуш де Феррейра 0:0 Заявка 26 7 5 14 21 - 36 26
16. Маритиму Заявка 26 5 10 11 23 - 34 25
17. Портимоненсе Заявка 26 3 11 12 19 - 36 20
18. Авиш Заявка 26 4 1 21 23 - 51 13
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Боревкович Тони получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Соареш Филипе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Тареми Мехди из команды Риу Аве забивает с точки!
  • Желтая карточка
    34'
    Аурелиу Жоау получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Морейренсе 32.1% (42)
X 40.5% (53)
Риу Аве 27.5% (36)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Морейренсе 0:1 Риу Аве

Исход игры
Морейренсе
32.1% (42)
Ничья
40.5% (53)
Риу Аве
27.5% (36)
Тотал 2.5
Больше
35.94% (46)
Меньше
64.06% (82)
Обе команды забьют
Да
71.88% (92)
Нет
28.13% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (46)
1:2 Риу Аве
17.6% (23)
1:0 Морейренсе
14.5% (19)
2:1 Морейренсе
13.7% (18)
0:1 Риу Аве
9.2% (12)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
2:0 Морейренсе
1.5% (2)
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