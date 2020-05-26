Прогнозы на матч Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен

Веен Висбаден
0:1
Конец матча
Зандхаузен
34' Желтая карточкаТаффертсхофер Эммануэль
38' Желтая карточкаКнёлль Тёрлес
39' Желтая карточкаКиере Даниэль-Кофи
0:1
45' ГолДикмайер Деннис
60' Желтая карточкаЛинсмайер Денис
71' Желтая карточкаШведе Тобиас
78' Желтая карточкаДиттген Макс
79' Вторая желтая карточкаШведе Тобиас
81' Желтая карточкаАяни Марвин
89' Желтая карточкаБайда Юлиус
16
Дамс
Никлас
24
Лорх
Еремиас
14
Кистер
Тим
10
Байда
Юлиус
27
Шой
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Дамс НикласЗащитник
- Защитник
-
24 Лорх ЕремиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Кун МоритцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Гюл ГёкханПолузащитник
-
22 Аяни МарвинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Кистер ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Байда ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
-
27 Шой РобинНападающий
- Запасные игроки
-
13 Вулле РикВратарь
-
30 Дикман СёренЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Халими БесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Uwe Koschinat
Ход матча
38'
45'
60'
71'
78'
79'
81'
89'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 14
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
22 Нарушения правил 14
-
5 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шаффлер Мануэль
|16 (1)
|0.52
|2.
|Киере Даниэль-Кофи
|5
|0.16
|3.
|Диттген Макс
|3
|0.1
|4.
|Айгнер Штефан
|2
|0.06
|5.
|Титц Филлип
|2 (1)
|0.06
|6.
|Кнёлль Тёрлес
|2
|0.06
|7.
|Рёкер Бенедикт
|1
|0.03
|8.
|Дамс Никлас
|1
|0.03
|9.
|Шато Патерсон
|1
|0.03
|10.
|Кун Моритц
|0
|0
|11.
|Мокенхаупт Саша
|0
|0
|12.
|Мровца Себастьян
|0
|0
|13.
|Шведе Тобиас
|0
|0
|14.
|Аяни Марвин
|0
|0
|15.
|Нимайер Михел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бехренс Кевин
|11 (3)
|0.35
|2.
|Бухаддуз Азиз
|6
|0.19
|3.
|Байда Юлиус
|3
|0.1
|4.
|Энгельс Марио
|2
|0.06
|5.
|Шой Робин
|2
|0.06
|6.
|Тюрпиц Филип
|2 (1)
|0.06
|7.
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.03
|8.
|Дикмайер Деннис
|1
|0.03
|9.
|Жиров Александр
|1
|0.03
|10.
|Фёрстер Филипп
|1 (1)
|0.03
|11.
|Ценга Эрик
|1
|0.03
|12.
|Халими Бесар
|1
|0.03
|13.
|Линсмайер Денис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мровца Себастьян
|8
|1
|2.
|Шаффлер Мануэль
|7
|0
|3.
|Айгнер Штефан
|5
|1
|4.
|Рёкер Бенедикт
|5
|1
|5.
|Киере Даниэль-Кофи
|4
|1
|6.
|Диттген Макс
|5
|0
|7.
|Мокенхаупт Саша
|5
|0
|8.
|Шведе Тобиас
|3
|1
|9.
|Кун Моритц
|3
|0
|10.
|Дамс Никлас
|3
|0
|11.
|Аяни Марвин
|3
|0
|12.
|Лорх Еремиас
|3
|0
|13.
|Схипноски Никлас
|3
|0
|14.
|Титш-Риверо Марсель
|2
|0
|15.
|Шато Патерсон
|2
|0
|16.
|Титц Филлип
|2
|0
|17.
|Франке Доминик
|1
|0
|18.
|Нимайер Михел
|1
|0
|19.
|Кнёлль Тёрлес
|1
|0
|20.
|Медич Яков
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пакарада Леарт
|8
|0
|2.
|Пауревич Иван
|5
|1
|3.
|Байда Юлиус
|6
|0
|4.
|Бехренс Кевин
|5
|0
|5.
|Наубер Геррит
|5
|0
|6.
|Таффертсхофер Эммануэль
|5
|0
|7.
|Халими Бесар
|4
|0
|8.
|Шой Робин
|4
|0
|9.
|Дикмайер Деннис
|2
|1
|10.
|Энгельс Марио
|3
|0
|11.
|Фёрстер Филипп
|3
|0
|12.
|Фрайсль Мартин
|3
|0
|13.
|Гисласон Рюрик
|2
|0
|14.
|Бухаддуз Азиз
|2
|0
|15.
|Кистер Тим
|2
|0
|16.
|Ценга Эрик
|2
|0
|17.
|Линсмайер Денис
|2
|0
|18.
|Жиров Александр
|2
|0
|19.
|Фрай Марлон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Веен Висбаден
|32.14% (9)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|7.14% (2)
|7.14% (2)
|Зандхаузен
|10% (3)
|16.67% (5)
|26.67% (8)
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|16.67% (5)
Предыдущие игры
Веен Висбаден Последние 20 матчей: +5 =7 -8Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:1 Штуттгарт Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден Арминия 1:0 Веен Висбаден
Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:1 Бохум Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Карлсруэ 0:1 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Нюрнберг 0:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Гамбург Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Хайденхайм Веен Висбаден 3:3 Падерборн
Зандхаузен Последние 20 матчей: +4 =9 -7Зандхаузен 0:0 Ян Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Бохум 4:4 Зандхаузен
Зандхаузен 0:2 Карлсруэ Дармштадт 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 0:1 Хайденхайм Нюрнберг 2:0 Зандхаузен Оснабрюк 1:3 Зандхаузен Севилья 1:3 Зандхаузен Зандхаузен 2:2 Хольштайн Киль Зандхаузен 1:1 Гамбург Динамо Дрезден 1:1 Зандхаузен Зандхаузен 2:1 Штуттгарт Арминия 1:1 Зандхаузен Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт Ганновер 96 1:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден Ян 1:0 Зандхаузен
Последние игры между собой
Веен Висбаден: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Зандхаузен: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|Заявка
|27
|14
|11
|2
|51 - 25
|53
|2.
|Гамбург
|Заявка
|27
|12
|10
|5
|50 - 30
|46
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|44 - 33
|45
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|35 - 29
|44
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|38 - 34
|42
|6.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|43 - 42
|38
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|39 - 39
|38
|8.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|27
|10
|7
|10
|39 - 37
|37
|9.
|Ганновер 96
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|38 - 39
|35
|10.
|Ян
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|40 - 46
|35
|11.
|Санкт-Паули
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|34 - 36
|33
|12.
|Оснабрюк
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|37 - 40
|33
|13.
|Зандхаузен
|Заявка
|28
|7
|12
|9
|32 - 36
|33
|14.
|Бохум
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|43 - 45
|32
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|37 - 49
|31
|16.
|Карлсруэ
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|35 - 46
|28
|17.
|Веен Висбаден
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|33 - 46
|28
|18.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|25 - 41
|24
Прогнозы на матч Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен
Исход игры
Веен Висбаден
40.3% (48)
Ничья
45.4% (54)
Зандхаузен
14.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
30.7% (35)
Меньше
69.3% (79)
Обе команды забьют
Да
71.05% (81)
Нет
28.95% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (46)
2:1 Веен Висбаден
16.8% (20)
1:0 Веен Висбаден
16% (19)
1:2 Зандхаузен
8.4% (10)
2:0 Веен Висбаден
4.2% (5)
0:1 Зандхаузен
4.2% (5)
0:0 Ничья
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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