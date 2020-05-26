Прогнозы на матч Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен

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Веен Висбаден
0:1
Конец матча
Зандхаузен
0'
34' Желтая карточка
Таффертсхофер Эммануэль
38' Желтая карточка
Кнёлль Тёрлес
39' Желтая карточка
Киере Даниэль-Кофи
0:1
45' Гол
Дикмайер Деннис
60' Желтая карточка
Линсмайер Денис
71' Желтая карточка
Шведе Тобиас
78' Желтая карточка
Диттген Макс
79' Вторая желтая карточка
Шведе Тобиас
81' Желтая карточка
Аяни Марвин
89' Желтая карточка
Байда Юлиус
90'+7
34
Линднер
Хайнц
4
Мокенхаупт
Саша
16
Дамс
Никлас
5
Рёкер
Бенедикт
24
Лорх
Еремиас
15
Шато
Патерсон
6
Шведе
Тобиас
39
Кнёлль
Тёрлес
17
Киере
Даниэль-Кофи
7
Диттген
Макс
9
Шаффлер
Мануэль
1
Фрайсль
Мартин
22
Наубер
Геррит
14
Кистер
Тим
2
Жиров
Александр
18
Дикмайер
Деннис
6
Линсмайер
Денис
20
Таффертсхофер
Эммануэль
19
Пакарада
Леарт
10
Байда
Юлиус
16
Бехренс
Кевин
27
Шой
Робин
Веен Висбаден
3-3-3-1
Зандхаузен
3-4-1-2

Ход матча

34'
 
Таффертсхофер Эммануэль
38'
Кнёлль Тёрлес
 
39'
Киере Даниэль-Кофи
 
45'
0:1
Дикмайер Деннис
(Жиров Александр)
55'
 
Клингманн Филипп
Шой Робин
57'
Аяни Марвин
Кнёлль Тёрлес
 
57'
Титц Филлип
Киере Даниэль-Кофи
 
60'
 
Линсмайер Денис
71'
Шведе Тобиас
 
75'
Титш-Риверо Марсель
Рёкер Бенедикт
 
78'
Диттген Макс
 
79'
Шведе Тобиас
 
79'
 
Фрай Марлон
Таффертсхофер Эммануэль
80'
 
Бухаддуз Азиз
Клингманн Филипп
81'
Аяни Марвин
 
84'
Кун Моритц
Диттген Макс
 
89'
 
Байда Юлиус
90'
 
Пауревич Иван
Линсмайер Денис

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 14
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 22 Нарушения правил 14
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Веен Висбаден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шаффлер Мануэль 16 (1) 0.52
2. Киере Даниэль-Кофи 5 0.16
3. Диттген Макс 3 0.1
4. Айгнер Штефан 2 0.06
5. Титц Филлип 2 (1) 0.06
6. Кнёлль Тёрлес 2 0.06
7. Рёкер Бенедикт 1 0.03
8. Дамс Никлас 1 0.03
9. Шато Патерсон 1 0.03
10. Кун Моритц 0 0
11. Мокенхаупт Саша 0 0
12. Мровца Себастьян 0 0
13. Шведе Тобиас 0 0
14. Аяни Марвин 0 0
15. Нимайер Михел 0 0
Зандхаузен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бехренс Кевин 11 (3) 0.35
2. Бухаддуз Азиз 6 0.19
3. Байда Юлиус 3 0.1
4. Энгельс Марио 2 0.06
5. Шой Робин 2 0.06
6. Тюрпиц Филип 2 (1) 0.06
7. Пакарада Леарт 1 (1) 0.03
8. Дикмайер Деннис 1 0.03
9. Жиров Александр 1 0.03
10. Фёрстер Филипп 1 (1) 0.03
11. Ценга Эрик 1 0.03
12. Халими Бесар 1 0.03
13. Линсмайер Денис 0 0

Карточки

Веен Висбаден
# Игрок      
1. Мровца Себастьян 8 1
2. Шаффлер Мануэль 7 0
3. Айгнер Штефан 5 1
4. Рёкер Бенедикт 5 1
5. Киере Даниэль-Кофи 4 1
6. Диттген Макс 5 0
7. Мокенхаупт Саша 5 0
8. Шведе Тобиас 3 1
9. Кун Моритц 3 0
10. Дамс Никлас 3 0
11. Аяни Марвин 3 0
12. Лорх Еремиас 3 0
13. Схипноски Никлас 3 0
14. Титш-Риверо Марсель 2 0
15. Шато Патерсон 2 0
16. Титц Филлип 2 0
17. Франке Доминик 1 0
18. Нимайер Михел 1 0
19. Кнёлль Тёрлес 1 0
20. Медич Яков 1 0
Зандхаузен
# Игрок      
1. Пакарада Леарт 8 0
2. Пауревич Иван 5 1
3. Байда Юлиус 6 0
4. Бехренс Кевин 5 0
5. Наубер Геррит 5 0
6. Таффертсхофер Эммануэль 5 0
7. Халими Бесар 4 0
8. Шой Робин 4 0
9. Дикмайер Деннис 2 1
10. Энгельс Марио 3 0
11. Фёрстер Филипп 3 0
12. Фрайсль Мартин 3 0
13. Гисласон Рюрик 2 0
14. Бухаддуз Азиз 2 0
15. Кистер Тим 2 0
16. Ценга Эрик 2 0
17. Линсмайер Денис 2 0
18. Жиров Александр 2 0
19. Фрай Марлон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Веен Висбаден 32.14% (9) 21.43% (6) 14.29% (4) 17.86% (5) 7.14% (2) 7.14% (2)
 Зандхаузен 10% (3) 16.67% (5) 26.67% (8) 16.67% (5) 13.33% (4) 16.67% (5)

Предыдущие игры

Веен Висбаден Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:1 Штуттгарт Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден Арминия 1:0 Веен Висбаден
Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:1 Бохум Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Карлсруэ 0:1 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Нюрнберг 0:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 3:6 Хольштайн Киль Динамо Дрезден 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Гамбург Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Хайденхайм Веен Висбаден 3:3 Падерборн
Зандхаузен Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Зандхаузен 0:0 Ян Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Бохум 4:4 Зандхаузен
Зандхаузен 0:2 Карлсруэ Дармштадт 1:0 Зандхаузен Зандхаузен 0:1 Хайденхайм Нюрнберг 2:0 Зандхаузен Оснабрюк 1:3 Зандхаузен Севилья 1:3 Зандхаузен Зандхаузен 2:2 Хольштайн Киль Зандхаузен 1:1 Гамбург Динамо Дрезден 1:1 Зандхаузен Зандхаузен 2:1 Штуттгарт Арминия 1:1 Зандхаузен Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен Зандхаузен 3:2 Гройтер Фюрт Ганновер 96 1:1 Зандхаузен Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден Ян 1:0 Зандхаузен

Последние игры между собой

Веен Висбаден: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Зандхаузен: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден Бундеслига 2 Зандхаузен 1:1 Веен Висбаден Товарищеские матчи Веен Висбаден 0:4 Зандхаузен Бундеслига 3 Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден Бундеслига 3
Зандхаузен 0:0 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 2:0 Зандхаузен Бундеслига 3 Зандхаузен 2:1 Веен Висбаден Бундеслига 3 Веен Висбаден 2:1 Зандхаузен Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арминия Заявка 27 14 11 2 51 - 25 53
2. Гамбург Заявка 27 12 10 5 50 - 30 46
3. Штуттгарт Заявка 27 13 6 8 44 - 33 45
4. Хайденхайм Заявка 27 12 8 7 35 - 29 44
5. Дармштадт Заявка 28 10 12 6 38 - 34 42
6. Хольштайн Киль Заявка 27 10 8 9 43 - 42 38
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 28 10 8 10 39 - 39 38
8. Гройтер Фюрт Заявка 27 10 7 10 39 - 37 37
9. Ганновер 96 Заявка 26 9 8 9 38 - 39 35
10. Ян Заявка 28 9 8 11 40 - 46 35
11. Санкт-Паули Заявка 27 8 9 10 34 - 36 33
12. Оснабрюк Заявка 28 8 9 11 37 - 40 33
13. Зандхаузен Заявка 28 7 12 9 32 - 36 33
14. Бохум Заявка 27 7 11 9 43 - 45 32
15. Нюрнберг Заявка 28 7 10 11 37 - 49 31
16. Карлсруэ Заявка 27 6 10 11 35 - 46 28
17. Веен Висбаден Заявка 28 7 7 14 33 - 46 28
18. Динамо Дрезден Заявка 25 6 6 13 25 - 41 24
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Прогнозы на матч Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен

Исход игры
Веен Висбаден
40.3% (48)
Ничья
45.4% (54)
Зандхаузен
14.3% (17)
Тотал 2.5
Больше
30.7% (35)
Меньше
69.3% (79)
Обе команды забьют
Да
71.05% (81)
Нет
28.95% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (46)
2:1 Веен Висбаден
16.8% (20)
1:0 Веен Висбаден
16% (19)
1:2 Зандхаузен
8.4% (10)
2:0 Веен Висбаден
4.2% (5)
0:1 Зандхаузен
4.2% (5)
0:0 Ничья
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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