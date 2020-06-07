Прогнозы на матч Ганновер 96 2:1 Хайденхайм

Ганновер 96
2:1
Конец матча
Хайденхайм
25' Желтая карточкаХюберс Тимо
1:0
30' ГолДукш Марвин
2:0
41' ГолПриб Эдгар
49' Желтая карточкаПриб Эдгар
49' Желтая карточкаКляйндинст Тим
2:1
75' ГолШиммер Штефан
76' Желтая карточкаХорн Яннес
77' Желтая карточкаОкс Филипп
90' Желтая карточкаГризбек Себастьян
15
Хюберс
Тимо
21
Хорн
Яннес
17
Дукш
Марвин
33
Бирман
Тимо
36
Дорш
Никлас
24
Мор
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Хюберс ТимоЗащитник
- Защитник
-
21 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kenan Kocak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Файк АрнеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Нападающий
-
26 Отто ДавидНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
Ход матча
25'
30'
1:0
41'
2:0
46'
49'
49'
75'
2:1
76'
77'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 7
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дукш Марвин
|9 (3)
|0.3
|2.
|Вайдандт Хендрик
|8
|0.27
|3.
|Тойхерт Седрик
|5
|0.17
|4.
|Харагути Генки
|5
|0.17
|5.
|Приб Эдгар
|3
|0.1
|6.
|Майна Линтон
|2
|0.07
|7.
|Гвидетти Йон
|2
|0.07
|8.
|Корб Юлиан
|1
|0.03
|9.
|Бакалорц Марвин
|1
|0.03
|10.
|Окс Филипп
|1
|0.03
|11.
|Хюберс Тимо
|1
|0.03
|12.
|Муслия Флоран
|1
|0.03
|13.
|Штеле Симон
|1
|0.03
|14.
|Штендера Марк
|0
|0
|15.
|Фелипе Мартинс
|0
|0
|16.
|Юнг Себастьян
|0
|0
|17.
|Альборнос Миико
|0
|0
|18.
|Кайзер Доминик
|0
|0
|19.
|Ханссон Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кляйндинст Тим
|12
|0.39
|2.
|Лайпертц Роберт
|6
|0.19
|3.
|Шиммер Штефан
|5
|0.16
|4.
|Шнаттерер Марк
|2 (1)
|0.06
|5.
|Тоеркауф Норман
|2
|0.06
|6.
|Кершбаумер Константин
|2
|0.06
|7.
|Гризбек Себастьян
|2
|0.06
|8.
|Дорш Никлас
|1
|0.03
|9.
|Отто Давид
|1
|0.03
|10.
|Мультауп Маурице
|1
|0.03
|11.
|Фёренбах Йонас
|1
|0.03
|12.
|Томалла Денис
|1 (1)
|0.03
|13.
|Бирман Тимо
|0
|0
|14.
|Буш Марнон
|0
|0
|15.
|Майнка Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Антон Вальдемар
|11
|1
|2.
|Приб Эдгар
|8
|0
|3.
|Харагути Генки
|6
|0
|4.
|Альборнос Миико
|4
|1
|5.
|Штендера Марк
|4
|1
|6.
|Хорн Яннес
|5
|0
|7.
|Корб Юлиан
|4
|0
|8.
|Элез Йосип
|2
|1
|9.
|Фелипе Мартинс
|3
|0
|10.
|Дукш Марвин
|3
|0
|11.
|Хюберс Тимо
|3
|0
|12.
|Цилер Рон-Роберт
|1
|1
|13.
|Остшолек Маттиас
|1
|1
|14.
|Франке Марсель
|1
|1
|15.
|Кайзер Доминик
|2
|0
|16.
|Бакалорц Марвин
|2
|0
|17.
|Окс Филипп
|2
|0
|18.
|Аого Деннис
|1
|0
|19.
|Гвидетти Йон
|1
|0
|20.
|Тойхерт Седрик
|1
|0
|21.
|Майна Линтон
|1
|0
|22.
|Фелипе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кляйндинст Тим
|7
|1
|2.
|Гризбек Себастьян
|5
|0
|3.
|Дорш Никлас
|5
|0
|4.
|Хюсинг Оливер
|3
|1
|5.
|Тоеркауф Норман
|3
|0
|6.
|Шнаттерер Марк
|2
|0
|7.
|Кершбаумер Константин
|2
|0
|8.
|Бирман Тимо
|2
|0
|9.
|Мультауп Маурице
|2
|0
|10.
|Шмидт Патрик II
|2
|0
|11.
|Файк Арне
|1
|0
|12.
|Томалла Денис
|1
|0
|13.
|Лайпертц Роберт
|1
|0
|14.
|Буш Марнон
|1
|0
|15.
|Бианкади Мервей
|1
|0
|16.
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|17.
|Отто Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ганновер 96
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|20% (7)
|20% (7)
|Хайденхайм
|5.71% (2)
|14.29% (5)
|8.57% (3)
|20% (7)
|20% (7)
|31.43% (11)
Предыдущие игры
Ганновер 96 Последние 20 матчей: +6 =6 -8Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Нюрнберг 0:3 Ганновер 96
Ганновер 96 3:1 Хольштайн Киль Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гамбург Гройтер Фюрт 1:3 Ганновер 96 Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Ян 1:0 Ганновер 96 Вердер 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Падерборн Ганновер 96 2:2 Штуттгарт Бохум 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Хайденхайм 4:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Зандхаузен Карлсруэ 3:3 Ганновер 96
Хайденхайм Последние 20 матчей: +10 =5 -5Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден Бохум 3:0 Хайденхайм
Хайденхайм 3:1 Карлсруэ Дармштадт 2:0 Хайденхайм Хольштайн Киль 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 2:2 Нюрнберг Зандхаузен 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 0:0 Динамо Дрезден Штуттгарт 3:0 Хайденхайм Лугано 2:4 Хайденхайм Хайденхайм 3:1 Оснабрюк Хайденхайм 0:0 Арминия Гамбург 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Гройтер Фюрт Ян 3:1 Хайденхайм Хайденхайм 4:0 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Вердер 4:1 Хайденхайм
Последние игры между собой
Ганновер 96: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Хайденхайм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|Заявка
|29
|15
|12
|2
|54 - 27
|57
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|49 - 35
|52
|3.
|Гамбург
|Заявка
|29
|13
|10
|6
|55 - 35
|49
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|30
|13
|9
|8
|39 - 31
|48
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|39 - 38
|43
|6.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|40 - 42
|41
|7.
|Ганновер 96
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|42 - 44
|39
|8.
|Ян
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|45 - 48
|39
|9.
|Бохум
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|47 - 46
|39
|10.
|Зандхаузен
|Заявка
|30
|9
|12
|9
|37 - 38
|39
|11.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|41 - 40
|38
|12.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|45 - 46
|38
|13.
|Оснабрюк
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|39 - 42
|35
|14.
|Санкт-Паули
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|35 - 39
|35
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|38 - 50
|33
|16.
|Карлсруэ
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|37 - 49
|30
|17.
|Веен Висбаден
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|37 - 52
|28
|18.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|28 - 45
|27
Прогнозы на матч Ганновер 96 2:1 Хайденхайм
Исход игры
Ганновер 96
60.6% (80)
Ничья
26.5% (35)
Хайденхайм
12.9% (17)
Тотал 2.5
Больше
54.26% (70)
Меньше
45.74% (59)
Обе команды забьют
Да
77.52% (100)
Нет
22.48% (29)
Популярный счёт
2:1 Ганновер 96
37.1% (49)
1:1 Ничья
24.2% (32)
1:0 Ганновер 96
15.2% (20)
1:2 Хайденхайм
8.3% (11)
0:1 Хайденхайм
3% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
2:0 Ганновер 96
2.3% (3)
3:1 Ганновер 96
1.5% (2)
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