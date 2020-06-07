Прогнозы на матч Ганновер 96 2:1 Хайденхайм

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  3. Германия
Ганновер 96
2:1
Конец матча
Хайденхайм
0'
25' Желтая карточка
Хюберс Тимо
1:0
30' Гол
Дукш Марвин
2:0
41' Гол
Приб Эдгар
49' Желтая карточка
Приб Эдгар
49' Желтая карточка
Кляйндинст Тим
2:1
75' Гол
Шиммер Штефан
76' Желтая карточка
Хорн Яннес
77' Желтая карточка
Окс Филипп
90' Желтая карточка
Гризбек Себастьян
90'+7
1
Цилер
Рон-Роберт
4
Корб
Юлиан
15
Хюберс
Тимо
28
Франке
Марсель
21
Хорн
Яннес
31
Антон
Вальдемар
13
Кайзер
Доминик
7
Приб
Эдгар
10
Харагути
Генки
9
Гвидетти
Йон
17
Дукш
Марвин
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
33
Бирман
Тимо
30
Тоеркауф
Норман
7
Шнаттерер
Марк
18
Гризбек
Себастьян
36
Дорш
Никлас
27
Кершбаумер
Константин
24
Мор
Тобиас
10
Кляйндинст
Тим
Ганновер 96
4-1-2-1-2
Хайденхайм
4-5-1

Ход матча

25'
Хюберс Тимо
 
30'
Дукш Марвин
(Гвидетти Йон)
1:0
41'
Приб Эдгар
2:0
46'
 
Отто Давид
Мор Тобиас
46'
 
Лайпертц Роберт
Шнаттерер Марк
46'
 
Фёренбах Йонас
Тоеркауф Норман
49'
Приб Эдгар
 
49'
 
Кляйндинст Тим
60'
Майна Линтон
Приб Эдгар
 
67'
Вайдандт Хендрик
Гвидетти Йон
 
69'
 
Шиммер Штефан
Кершбаумер Константин
74'
Окс Филипп
Кайзер Доминик
 
74'
Тойхерт Седрик
Дукш Марвин
 
75'
2:1
Шиммер Штефан
(Отто Давид)
76'
Хорн Яннес
 
77'
Окс Филипп
 
90'
 
Гризбек Себастьян

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 9 (3) 0.3
2. Вайдандт Хендрик 8 0.27
3. Тойхерт Седрик 5 0.17
4. Харагути Генки 5 0.17
5. Приб Эдгар 3 0.1
6. Майна Линтон 2 0.07
7. Гвидетти Йон 2 0.07
8. Корб Юлиан 1 0.03
9. Бакалорц Марвин 1 0.03
10. Окс Филипп 1 0.03
11. Хюберс Тимо 1 0.03
12. Муслия Флоран 1 0.03
13. Штеле Симон 1 0.03
14. Штендера Марк 0 0
15. Фелипе Мартинс 0 0
16. Юнг Себастьян 0 0
17. Альборнос Миико 0 0
18. Кайзер Доминик 0 0
19. Ханссон Эмиль 0 0
Хайденхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кляйндинст Тим 12 0.39
2. Лайпертц Роберт 6 0.19
3. Шиммер Штефан 5 0.16
4. Шнаттерер Марк 2 (1) 0.06
5. Тоеркауф Норман 2 0.06
6. Кершбаумер Константин 2 0.06
7. Гризбек Себастьян 2 0.06
8. Дорш Никлас 1 0.03
9. Отто Давид 1 0.03
10. Мультауп Маурице 1 0.03
11. Фёренбах Йонас 1 0.03
12. Томалла Денис 1 (1) 0.03
13. Бирман Тимо 0 0
14. Буш Марнон 0 0
15. Майнка Патрик 0 0

Карточки

Ганновер 96
# Игрок      
1. Антон Вальдемар 11 1
2. Приб Эдгар 8 0
3. Харагути Генки 6 0
4. Альборнос Миико 4 1
5. Штендера Марк 4 1
6. Хорн Яннес 5 0
7. Корб Юлиан 4 0
8. Элез Йосип 2 1
9. Фелипе Мартинс 3 0
10. Дукш Марвин 3 0
11. Хюберс Тимо 3 0
12. Цилер Рон-Роберт 1 1
13. Остшолек Маттиас 1 1
14. Франке Марсель 1 1
15. Кайзер Доминик 2 0
16. Бакалорц Марвин 2 0
17. Окс Филипп 2 0
18. Аого Деннис 1 0
19. Гвидетти Йон 1 0
20. Тойхерт Седрик 1 0
21. Майна Линтон 1 0
22. Фелипе 1 0
Хайденхайм
# Игрок      
1. Кляйндинст Тим 7 1
2. Гризбек Себастьян 5 0
3. Дорш Никлас 5 0
4. Хюсинг Оливер 3 1
5. Тоеркауф Норман 3 0
6. Шнаттерер Марк 2 0
7. Кершбаумер Константин 2 0
8. Бирман Тимо 2 0
9. Мультауп Маурице 2 0
10. Шмидт Патрик II 2 0
11. Файк Арне 1 0
12. Томалла Денис 1 0
13. Лайпертц Роберт 1 0
14. Буш Марнон 1 0
15. Бианкади Мервей 1 0
16. Фёренбах Йонас 1 0
17. Отто Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ганновер 96 17.14% (6) 11.43% (4) 14.29% (5) 17.14% (6) 20% (7) 20% (7)
 Хайденхайм 5.71% (2) 14.29% (5) 8.57% (3) 20% (7) 20% (7) 31.43% (11)

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Нюрнберг 0:3 Ганновер 96
Ганновер 96 3:1 Хольштайн Киль Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гамбург Гройтер Фюрт 1:3 Ганновер 96 Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Ян 1:0 Ганновер 96 Вердер 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Падерборн Ганновер 96 2:2 Штуттгарт Бохум 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:2 Дармштадт Хайденхайм 4:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Зандхаузен Карлсруэ 3:3 Ганновер 96
Хайденхайм Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден Бохум 3:0 Хайденхайм
Хайденхайм 3:1 Карлсруэ Дармштадт 2:0 Хайденхайм Хольштайн Киль 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 2:2 Нюрнберг Зандхаузен 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 0:0 Динамо Дрезден Штуттгарт 3:0 Хайденхайм Лугано 2:4 Хайденхайм Хайденхайм 3:1 Оснабрюк Хайденхайм 0:0 Арминия Гамбург 0:1 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Гройтер Фюрт Ян 3:1 Хайденхайм Хайденхайм 4:0 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Вердер 4:1 Хайденхайм

Последние игры между собой

Ганновер 96: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Хайденхайм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Хайденхайм 4:0 Ганновер 96 Бундеслига 2 Хайденхайм 0:2 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 3:2 Хайденхайм Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арминия Заявка 29 15 12 2 54 - 27 57
2. Штуттгарт Заявка 30 15 7 8 49 - 35 52
3. Гамбург Заявка 29 13 10 6 55 - 35 49
4. Хайденхайм Заявка 30 13 9 8 39 - 31 48
5. Дармштадт Заявка 30 10 13 7 39 - 38 43
6. Эрцгебирге Ауэ Заявка 30 11 8 11 40 - 42 41
7. Ганновер 96 Заявка 29 10 9 10 42 - 44 39
8. Ян Заявка 30 10 9 11 45 - 48 39
9. Бохум Заявка 30 9 12 9 47 - 46 39
10. Зандхаузен Заявка 30 9 12 9 37 - 38 39
11. Гройтер Фюрт Заявка 29 10 8 11 41 - 40 38
12. Хольштайн Киль Заявка 29 10 8 11 45 - 46 38
13. Оснабрюк Заявка 30 8 11 11 39 - 42 35
14. Санкт-Паули Заявка 30 8 11 11 35 - 39 35
15. Нюрнберг Заявка 30 7 12 11 38 - 50 33
16. Карлсруэ Заявка 30 6 12 12 37 - 49 30
17. Веен Висбаден Заявка 30 7 7 16 37 - 52 28
18. Динамо Дрезден Заявка 27 7 6 14 28 - 45 27
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Приб Эдгар бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Дукш Марвин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Хюберс Тимо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 132
Ганновер 96 60.6% (80)
X 26.5% (35)
Хайденхайм 12.9% (17)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Ганновер 96 2:1 Хайденхайм

Исход игры
Ганновер 96
60.6% (80)
Ничья
26.5% (35)
Хайденхайм
12.9% (17)
Тотал 2.5
Больше
54.26% (70)
Меньше
45.74% (59)
Обе команды забьют
Да
77.52% (100)
Нет
22.48% (29)
Популярный счёт
2:1 Ганновер 96
37.1% (49)
1:1 Ничья
24.2% (32)
1:0 Ганновер 96
15.2% (20)
1:2 Хайденхайм
8.3% (11)
0:1 Хайденхайм
3% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
2:0 Ганновер 96
2.3% (3)
3:1 Ганновер 96
1.5% (2)
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