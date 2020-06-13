Прогнозы на матч Оснабрюк 0:2 Бохум

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  3. Германия
Оснабрюк
0:2
Конец матча
Бохум
0'
18' Желтая карточка
Цуль Роберт
0:1
22' Гол в свои ворота
Гугганиг Лукас
64' Желтая карточка
Трапп Морис
0:2
68' Гол
Винтцаймер Мануэль
85' Желтая карточка
Лабропулос Василис
0:2
86' Не забитый пенальти
Уахим Анас
89' Желтая карточка
Винтцаймер Мануэль
90'+5
22
Кюн
Филипп
6
Хайер
Моритц
4
Гугганиг
Лукас
18
Трапп
Морис
5
Энгель
Константин
23
Блаша
Давид
8
Таффертсхофер
Ульрих
14
Аменийдо
Этьенн
31
Шмидт
Никлас
29
Хеннинг
Брайан
9
Альварес
Маркос
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
24
Лабропулос
Василис
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
23
Теше
Роберт
6
Осей-Туту
Джорди
32
Цуль
Роберт
27
Пантович
Милош
18
Винтцаймер
Мануэль
Оснабрюк
4-2-3-1
Бохум
4-2-3-1

Ход матча

18'
 
Цуль Роберт
22'
0:1
Гугганиг Лукас
37'
Агу Феликс
Шмидт Никлас
 
46'
Реннеке Башким
Таффертсхофер Ульрих
 
46'
Сисей Ассан
Энгель Константин
 
64'
Трапп Морис
 
67'
Уахим Анас
Альварес Маркос
 
67'
Клаас Себастьян
Блаша Давид
 
68'
0:2
Винтцаймер Мануэль
(Данило Соарес)
72'
 
Белла-Котчап Армель
Данило Соарес
78'
 
Вайландт Том
Осей-Туту Джорди
78'
 
Айсфельд Томас
Цуль Роберт
78'
 
Янельт Витали
Теше Роберт
85'
 
Лабропулос Василис
86'
 
Челоцци Стефано
Гамбоа Кристиан
86'
Уахим Анас
0:2
89'
 
Винтцаймер Мануэль

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 10
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альварес Маркос 13 (3) 0.38
2. Шмидт Никлас 4 (1) 0.12
3. Хайер Моритц 4 0.12
4. Реннеке Башким 3 0.09
5. Блаша Давид 3 0.09
6. Хеннинг Брайан 2 0.06
7. Вольце Кевин 2 0.06
8. Гирт Беньямин 2 0.06
9. Аменийдо Этьенн 2 0.06
10. Уахим Анас 2 0.06
11. Сисей Ассан 1 (1) 0.03
12. Ван Акен Йост 1 0.03
13. Агу Феликс 0 0
14. Марк Хейдер 0 0
15. Таффертсхофер Ульрих 0 0
16. Гугганиг Лукас 0 0
17. Клаас Себастьян 0 0
Бохум
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ганвула Сильвер 13 (3) 0.38
2. Блум Данни 9 (4) 0.26
3. Цоллер Симон 6 0.18
4. Осей-Туту Джорди 4 0.12
5. Лосилья Антони 4 0.12
6. Винтцаймер Мануэль 3 0.09
7. Цуль Роберт 1 (1) 0.03
8. Гамбоа Кристиан 1 0.03
9. Янельт Витали 1 0.03
10. Данило Соарес 1 0.03
11. Декарли Сауло 1 0.03
12. Лоренц Симон 1 0.03
13. Лайч Максим 1 0.03
14. Бапо Ульрих 1 0.03
15. Пантович Милош 0 0
16. Майер Себастьян 0 0
17. Теше Роберт 0 0

Карточки

Оснабрюк
# Игрок      
1. Таффертсхофер Ульрих 9 1
2. Вольце Кевин 5 1
3. Шмидт Никлас 6 0
4. Альварес Маркос 5 0
5. Трапп Морис 5 0
6. Блаша Давид 3 1
7. Аменийдо Этьенн 3 1
8. Гугганиг Лукас 4 0
9. Хайер Моритц 4 0
10. Уахим Анас 4 0
11. Сисей Ассан 2 1
12. Кюн Филипп 2 1
13. Агу Феликс 3 0
14. Ван Акен Йост 2 0
15. Реннеке Башким 2 0
16. Марк Хейдер 1 0
17. Фризенбихлер Кевин 1 0
18. Хеннинг Брайан 1 0
19. Кёлер Свен 1 0
20. Кёрбер Нильс 1 0
Бохум
# Игрок      
1. Лосилья Антони 8 0
2. Данило Соарес 8 0
3. Ганвула Сильвер 7 0
4. Гамбоа Кристиан 5 0
5. Теше Роберт 4 0
6. Лайч Максим 4 0
7. Риман Мануэль 2 1
8. Декарли Сауло 3 0
9. Майер Себастьян 3 0
10. Блум Данни 3 0
11. Цоллер Симон 3 0
12. Пантович Милош 3 0
13. Янельт Витали 3 0
14. Осей-Туту Джорди 3 0
15. Лабропулос Василис 3 0
16. Бапо Ульрих 1 1
17. Цуль Роберт 2 0
18. Вайландт Том 2 0
19. Винтцаймер Мануэль 2 0
20. Лоренц Симон 2 0
21. Фабиан Патрик 1 0
22. Ли Чхон-Ен 1 0
23. Челоцци Стефано 1 0
24. Айсфельд Томас 1 0
25. Белла-Котчап Армель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оснабрюк 13.51% (5) 5.41% (2) 18.92% (7) 24.32% (9) 18.92% (7) 18.92% (7)
 Бохум 26.67% (12) 6.67% (3) 17.78% (8) 11.11% (5) 24.44% (11) 13.33% (6)

Предыдущие игры

Оснабрюк Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:2 Ян Гройтер Фюрт 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:4 Ганновер 96
Арминия 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Карлсруэ 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Нюрнберг Дармштадт 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:3 Зандхаузен Оснабрюк 3:1 Штурм Хайденхайм 3:1 Оснабрюк Оснабрюк 3:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Гамбург Бохум 1:1 Оснабрюк Эммен 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:0 Штуттгарт
Бохум Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Бохум 2:0 Санкт-Паули Нюрнберг 0:0 Бохум Бохум 2:1 Хольштайн Киль Карлсруэ 0:0 Бохум
Бохум 3:0 Хайденхайм Дармштадт 0:0 Бохум Бохум 4:4 Зандхаузен Динамо Дрезден 1:2 Бохум Бохум 0:1 Штуттгарт Веен Висбаден 0:1 Бохум Бохум 1:3 Гамбург Арминия 2:0 Бохум Бохум 2:3 Ян Бохум 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 3:1 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бохум 1:1 Оснабрюк Санкт-Паули 1:1 Бохум Бохум 3:1 Нюрнберг Бохум 1:2 Бавария

Последние игры между собой

Оснабрюк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Бохум: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Бохум 1:1 Оснабрюк Бундеслига 2 Оснабрюк 3:1 Бохум Международные матчи (клубы) Оснабрюк 1:3 Бохум Бундеслига 2 Бохум 2:1 Оснабрюк Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арминия Заявка 30 15 13 2 54 - 27 58
2. Гамбург Заявка 31 14 11 6 59 - 38 53
3. Штуттгарт Заявка 30 15 7 8 49 - 35 52
4. Хайденхайм Заявка 31 14 9 8 43 - 32 51
5. Дармштадт Заявка 30 10 13 7 39 - 38 43
6. Гройтер Фюрт Заявка 31 11 9 11 43 - 41 42
7. Бохум Заявка 31 10 12 9 49 - 46 42
8. Эрцгебирге Ауэ Заявка 30 11 8 11 40 - 42 41
9. Зандхаузен Заявка 31 9 13 9 37 - 38 40
10. Ганновер 96 Заявка 29 10 9 10 42 - 44 39
11. Хольштайн Киль Заявка 31 10 9 12 49 - 51 39
12. Ян Заявка 31 10 9 12 46 - 52 39
13. Санкт-Паули Заявка 30 8 11 11 35 - 39 35
14. Оснабрюк Заявка 31 8 11 12 39 - 44 35
15. Нюрнберг Заявка 31 7 12 12 38 - 51 33
16. Веен Висбаден Заявка 31 8 7 16 39 - 53 31
17. Карлсруэ Заявка 30 6 12 12 37 - 49 30
18. Динамо Дрезден Заявка 29 7 7 15 29 - 47 28
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 37'
    Шмидт Никлас уходит, Агу Феликс вместо него
  • Описание гола
    22'
    ГООООООООЛ - Гугганиг Лукас очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Желтая карточка
    18'
    Цуль Роберт получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 132
Оснабрюк 22.7% (30)
X 53% (70)
Бохум 24.2% (32)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Оснабрюк 0:2 Бохум

Исход игры
Оснабрюк
22.7% (30)
Ничья
53% (70)
Бохум
24.2% (32)
Тотал 2.5
Больше
34.11% (44)
Меньше
65.89% (85)
Обе команды забьют
Да
78.29% (101)
Нет
21.71% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.9% (58)
1:2 Бохум
15.9% (21)
2:1 Оснабрюк
10.6% (14)
1:0 Оснабрюк
9.1% (12)
0:1 Бохум
6.8% (9)
0:0 Ничья
4.5% (6)
2:2 Ничья
3.8% (5)
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