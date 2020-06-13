Прогнозы на матч Оснабрюк 0:2 Бохум

18' Желтая карточкаЦуль Роберт
0:1
22' Гол в свои воротаГугганиг Лукас
64' Желтая карточкаТрапп Морис
0:2
68' ГолВинтцаймер Мануэль
85' Желтая карточкаЛабропулос Василис
0:2
86' Не забитый пенальтиУахим Анас
89' Желтая карточкаВинтцаймер Мануэль
22
Кюн
Филипп
18
Трапп
Морис
23
Блаша
Давид
31
Шмидт
Никлас
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Трапп МорисЗащитник
- Защитник
-
23 Блаша ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кёлер СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
-
10 Уахим АнасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сисей АссанНападающий
-
20 Марк ХейдерНападающий
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Вайландт ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Thomas Reis
Ход матча
18'
22'
0:1
64'
68'
86'
0:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 10
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альварес Маркос
|13 (3)
|0.38
|2.
|Шмидт Никлас
|4 (1)
|0.12
|3.
|Хайер Моритц
|4
|0.12
|4.
|Реннеке Башким
|3
|0.09
|5.
|Блаша Давид
|3
|0.09
|6.
|Хеннинг Брайан
|2
|0.06
|7.
|Вольце Кевин
|2
|0.06
|8.
|Гирт Беньямин
|2
|0.06
|9.
|Аменийдо Этьенн
|2
|0.06
|10.
|Уахим Анас
|2
|0.06
|11.
|Сисей Ассан
|1 (1)
|0.03
|12.
|Ван Акен Йост
|1
|0.03
|13.
|Агу Феликс
|0
|0
|14.
|Марк Хейдер
|0
|0
|15.
|Таффертсхофер Ульрих
|0
|0
|16.
|Гугганиг Лукас
|0
|0
|17.
|Клаас Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ганвула Сильвер
|13 (3)
|0.38
|2.
|Блум Данни
|9 (4)
|0.26
|3.
|Цоллер Симон
|6
|0.18
|4.
|Осей-Туту Джорди
|4
|0.12
|5.
|Лосилья Антони
|4
|0.12
|6.
|Винтцаймер Мануэль
|3
|0.09
|7.
|Цуль Роберт
|1 (1)
|0.03
|8.
|Гамбоа Кристиан
|1
|0.03
|9.
|Янельт Витали
|1
|0.03
|10.
|Данило Соарес
|1
|0.03
|11.
|Декарли Сауло
|1
|0.03
|12.
|Лоренц Симон
|1
|0.03
|13.
|Лайч Максим
|1
|0.03
|14.
|Бапо Ульрих
|1
|0.03
|15.
|Пантович Милош
|0
|0
|16.
|Майер Себастьян
|0
|0
|17.
|Теше Роберт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Таффертсхофер Ульрих
|9
|1
|2.
|Вольце Кевин
|5
|1
|3.
|Шмидт Никлас
|6
|0
|4.
|Альварес Маркос
|5
|0
|5.
|Трапп Морис
|5
|0
|6.
|Блаша Давид
|3
|1
|7.
|Аменийдо Этьенн
|3
|1
|8.
|Гугганиг Лукас
|4
|0
|9.
|Хайер Моритц
|4
|0
|10.
|Уахим Анас
|4
|0
|11.
|Сисей Ассан
|2
|1
|12.
|Кюн Филипп
|2
|1
|13.
|Агу Феликс
|3
|0
|14.
|Ван Акен Йост
|2
|0
|15.
|Реннеке Башким
|2
|0
|16.
|Марк Хейдер
|1
|0
|17.
|Фризенбихлер Кевин
|1
|0
|18.
|Хеннинг Брайан
|1
|0
|19.
|Кёлер Свен
|1
|0
|20.
|Кёрбер Нильс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лосилья Антони
|8
|0
|2.
|Данило Соарес
|8
|0
|3.
|Ганвула Сильвер
|7
|0
|4.
|Гамбоа Кристиан
|5
|0
|5.
|Теше Роберт
|4
|0
|6.
|Лайч Максим
|4
|0
|7.
|Риман Мануэль
|2
|1
|8.
|Декарли Сауло
|3
|0
|9.
|Майер Себастьян
|3
|0
|10.
|Блум Данни
|3
|0
|11.
|Цоллер Симон
|3
|0
|12.
|Пантович Милош
|3
|0
|13.
|Янельт Витали
|3
|0
|14.
|Осей-Туту Джорди
|3
|0
|15.
|Лабропулос Василис
|3
|0
|16.
|Бапо Ульрих
|1
|1
|17.
|Цуль Роберт
|2
|0
|18.
|Вайландт Том
|2
|0
|19.
|Винтцаймер Мануэль
|2
|0
|20.
|Лоренц Симон
|2
|0
|21.
|Фабиан Патрик
|1
|0
|22.
|Ли Чхон-Ен
|1
|0
|23.
|Челоцци Стефано
|1
|0
|24.
|Айсфельд Томас
|1
|0
|25.
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оснабрюк
|13.51% (5)
|5.41% (2)
|18.92% (7)
|24.32% (9)
|18.92% (7)
|18.92% (7)
|Бохум
|26.67% (12)
|6.67% (3)
|17.78% (8)
|11.11% (5)
|24.44% (11)
|13.33% (6)
Предыдущие игры
Оснабрюк Последние 20 матчей: +7 =7 -6Штуттгарт 0:0 Оснабрюк Оснабрюк 2:2 Ян Гройтер Фюрт 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 2:4 Ганновер 96
Арминия 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Карлсруэ 1:1 Оснабрюк Оснабрюк 0:1 Нюрнберг Дармштадт 2:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:3 Зандхаузен Оснабрюк 3:1 Штурм Хайденхайм 3:1 Оснабрюк Оснабрюк 3:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 2:4 Оснабрюк Оснабрюк 2:1 Гамбург Бохум 1:1 Оснабрюк Эммен 0:2 Оснабрюк Оснабрюк 1:0 Штуттгарт
Бохум Последние 20 матчей: +8 =6 -6Бохум 2:0 Санкт-Паули Нюрнберг 0:0 Бохум Бохум 2:1 Хольштайн Киль Карлсруэ 0:0 Бохум
Бохум 3:0 Хайденхайм Дармштадт 0:0 Бохум Бохум 4:4 Зандхаузен Динамо Дрезден 1:2 Бохум Бохум 0:1 Штуттгарт Веен Висбаден 0:1 Бохум Бохум 1:3 Гамбург Арминия 2:0 Бохум Бохум 2:3 Ян Бохум 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 3:1 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бохум 1:1 Оснабрюк Санкт-Паули 1:1 Бохум Бохум 3:1 Нюрнберг Бохум 1:2 Бавария
Последние игры между собой
Оснабрюк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Бохум: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|Заявка
|30
|15
|13
|2
|54 - 27
|58
|2.
|Гамбург
|Заявка
|31
|14
|11
|6
|59 - 38
|53
|3.
|Штуттгарт
|Заявка
|30
|15
|7
|8
|49 - 35
|52
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|31
|14
|9
|8
|43 - 32
|51
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|30
|10
|13
|7
|39 - 38
|43
|6.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|31
|11
|9
|11
|43 - 41
|42
|7.
|Бохум
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|49 - 46
|42
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|30
|11
|8
|11
|40 - 42
|41
|9.
|Зандхаузен
|Заявка
|31
|9
|13
|9
|37 - 38
|40
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|42 - 44
|39
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|49 - 51
|39
|12.
|Ян
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|46 - 52
|39
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|35 - 39
|35
|14.
|Оснабрюк
|Заявка
|31
|8
|11
|12
|39 - 44
|35
|15.
|Нюрнберг
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|38 - 51
|33
|16.
|Веен Висбаден
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|39 - 53
|31
|17.
|Карлсруэ
|Заявка
|30
|6
|12
|12
|37 - 49
|30
|18.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|29 - 47
|28
Прогнозы на матч Оснабрюк 0:2 Бохум
Исход игры
Оснабрюк
22.7% (30)
Ничья
53% (70)
Бохум
24.2% (32)
Тотал 2.5
Больше
34.11% (44)
Меньше
65.89% (85)
Обе команды забьют
Да
78.29% (101)
Нет
21.71% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.9% (58)
1:2 Бохум
15.9% (21)
2:1 Оснабрюк
10.6% (14)
1:0 Оснабрюк
9.1% (12)
0:1 Бохум
6.8% (9)
0:0 Ничья
4.5% (6)
2:2 Ничья
3.8% (5)
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