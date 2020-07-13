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Кайсериспор
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Газишехир Газиантеп
0'
0:1
45' Гол
Демир Мухаммет
45'+6
33
Лунг
Силвиу
18
Квржич
Зоран
84
Сэпунару
Кристиан
86
Анжело
Диего
3
Ташдемир
Эмре
27
Джа-Джедже
Брис
8
Аджар
Хасан
70
Шахин
Дженк
43
Менса
Бернард
10
Энрике
Педро
11
Кравец
Артём
1
Гювенч
Гюнай
17
Джейлан
Огуз
3
Джилободжи
Папи
76
Кана-Бийик
Жан-Армель
6
Тошка
Алин
13
Жуниор
Мораис
19
Соялп
Фуркан
8
Жефферсон
IV
44
Максим
Александру
7
Озер
Кенан
14
Демир
Мухаммет
Кайсериспор
4-2-3-1
Газишехир Газиантеп
5-3-2

Ход матча

45'
0:1
Демир Мухаммет
(Джилободжи Папи)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Энрике Педро 9 0.26
2. Кравец Артём 7 (1) 0.21
3. Менса Бернард 5 (3) 0.15
4. Аджар Хасан 3 0.09
5. Мешанович Мурис 3 0.09
6. Булут Умут 3 0.09
7. Адебайор Эммануэль 2 (1) 0.06
8. Пулен Бенуа 1 0.03
9. Узун Омер 1 0.03
10. Сэпунару Кристиан 1 0.03
11. Анжело Диего 1 0.03
12. Демир Эмре 1 0.03
13. Басачикоглу Билал 0 0
14. Шитум Марио 0 0
15. Шахин Дженк 0 0
16. Акташ Аксель 0 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кайоде Оларенваджу 10 (3) 0.29
2. Твумаси Патрик 6 (2) 0.18
3. Вурал Гюрай 5 0.15
4. Максим Александру 5 (3) 0.15
5. Джилободжи Папи 5 0.15
6. Озер Кенан 3 0.09
7. Демир Мухаммет 2 0.06
8. Диарра Сулеймане 2 0.06
9. Джейлан Огуз 1 0.03
10. Павловски Бартоломей 1 0.03
11. Чибсах Юссиф 1 0.03
12. Кана-Бийик Жан-Армель 1 0.03
13. Соуза Андре 1 0.03
14. Соялп Фуркан 1 0.03
15. Жефферсон IV 1 0.03
16. Жуниор Мораис 0 0
17. Гювенч Гюнай 0 0

Карточки

Кайсериспор
# Игрок      
1. Энрике Педро 10 2
2. Менса Бернард 9 1
3. Кампаньяро Густаво 6 1
4. Джа-Джедже Брис 5 0
5. Лопеш Мигел 5 0
6. Аджар Хасан 5 0
7. Абденнур Аймен 3 1
8. Субаши Ясир 4 0
9. Булут Умут 2 1
10. Ринстра Бен 3 0
11. Шахин Дженк 3 0
12. Лунг Силвиу 3 0
13. Квржич Зоран 1 1
14. Кравец Артём 2 0
15. Туран Атила 2 0
16. Кула Мерт 2 0
17. Акташ Аксель 2 0
18. Адебайор Эммануэль 1 0
19. Чиназ Самил 1 0
20. Пулен Бенуа 1 0
21. Мешанович Мурис 1 0
22. Анжело Диего 1 0
23. Басачикоглу Билал 1 0
24. Ташдемир Эмре 1 0
25. Демир Эмре 1 0
26. Коркмаз Нуреттин 1 0
Газишехир Газиантеп
# Игрок      
1. Джейлан Огуз 11 0
2. Диарра Сулеймане 10 0
3. Вурал Гюрай 4 2
4. Озер Кенан 6 0
5. Жефферсон IV 6 0
6. Кайоде Оларенваджу 2 2
7. Чибсах Юссиф 5 0
8. Джилободжи Папи 5 0
9. Жуниор Мораис 5 0
10. Кана-Бийик Жан-Армель 4 0
11. Гювенч Гюнай 3 0
12. Соуза Андре 3 0
13. Соялп Фуркан 3 0
14. Максим Александру 2 0
15. Твумаси Патрик 2 0
16. Ольковски Павел 1 0
17. Акташ Кубилай 1 0
18. Теттех Азиз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кайсериспор 5.71% (2) 5.71% (2) 31.43% (11) 17.14% (6) 14.29% (5) 25.71% (9)
 Газишехир Газиантеп 10.53% (4) 21.05% (8) 21.05% (8) 21.05% (8) 10.53% (4) 15.79% (6)

Предыдущие игры

Кайсериспор Последние 20 матчей: + = -
Ризеспор 3:2 Кайсериспор Кайсериспор 3:1 Бешикташ Сивасспор 0:2 Кайсериспор Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги
Фенербахче 2:1 Кайсериспор Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 5:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Кайсериспор 2:2 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 4:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Анкарагюджю Фенербахче 2:0 Кайсериспор Аланьяспор 5:1 Кайсериспор Кайсериспор 0:0 Фенербахче Трабзонспор 6:2 Кайсериспор Кайсериспор 1:4 Истанбул Башакшехир Маниса Буюкшехир 3:3 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: + = -
Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед Газишехир Газиантеп 3:1 Менемен Беледиеспор Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Кыркларелиспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор

Последние игры между собой

Кайсериспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 31 19 9 3 59 - 27 66
2. Трабзонспор Заявка 31 17 11 3 70 - 35 62
3. Сивасспор Заявка 32 16 9 7 52 - 35 57
4. Бешикташ Заявка 31 16 5 10 53 - 40 53
5. Галатасарай Заявка 32 14 10 8 50 - 34 52
6. Аланьяспор Заявка 32 14 9 9 57 - 35 51
7. Фенербахче Заявка 32 14 8 10 55 - 43 50
8. Газишехир Газиантеп 0:0 Заявка 32 10 12 10 45 - 47 42
9. Антальяспор Заявка 32 10 11 11 38 - 50 41
10. Гёзтепе Заявка 32 10 9 13 40 - 45 39
11. Касымпаша 0:0 Заявка 32 10 7 15 46 - 54 37
12. Генчлербирлиги Заявка 32 9 9 14 39 - 51 36
13. Ризеспор 0:0 Заявка 32 9 6 17 34 - 52 33
14. Малатьяспор Заявка 31 8 8 15 44 - 46 32
15. Денизлиспор Заявка 31 8 8 15 29 - 45 32
16. Кайсериспор 0:0 Заявка 32 8 8 16 38 - 68 32
17. Коньяспор Заявка 31 6 12 13 26 - 43 30
18. Анкарагюджю Заявка 32 6 11 15 30 - 55 29
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Демир Мухаммет бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kadir Has Sehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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