Кайсериспор
0:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Кадир Хас
Газишехир Газиантеп
0:1
45' ГолДемир Мухаммет
33
Лунг
Силвиу
18
Квржич
Зоран
86
Анжело
Диего
70
Шахин
Дженк
10
Энрике
Педро
11
Кравец
Артём
17
Джейлан
Огуз
19
Соялп
Фуркан
- Основной состав
-
33 Лунг СилвиуВратарь
-
18 Квржич ЗоранЗащитник
- Защитник
-
86 Анжело ДиегоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Шахин ДженкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Энрике ПедроПолузащитник
-
11 Кравец АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
95 Чипе ИсмаилВратарь
- Защитник
-
13 Лопеш МигелЗащитник
-
92 Шитум МариоЗащитник
-
24 Кула МертЗащитник
-
38 Ринстра БенЗащитник
- Полузащитник
-
20 Акташ АксельПолузащитник
-
19 Узун ОмерНападающий
-
14 Демир ЭмреНападающий
-
Главный тренер: Просинечки Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Джейлан ОгузЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Соялп ФурканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Вурал ГюрайПолузащитник
-
28 Соуза АндреПолузащитник
-
15 Чибсах ЮссифПолузащитник
-
88 Челик МугдатНападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
Ход матча
45'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Энрике Педро
|9
|0.26
|2.
|Кравец Артём
|7 (1)
|0.21
|3.
|Менса Бернард
|5 (3)
|0.15
|4.
|Аджар Хасан
|3
|0.09
|5.
|Мешанович Мурис
|3
|0.09
|6.
|Булут Умут
|3
|0.09
|7.
|Адебайор Эммануэль
|2 (1)
|0.06
|8.
|Пулен Бенуа
|1
|0.03
|9.
|Узун Омер
|1
|0.03
|10.
|Сэпунару Кристиан
|1
|0.03
|11.
|Анжело Диего
|1
|0.03
|12.
|Демир Эмре
|1
|0.03
|13.
|Басачикоглу Билал
|0
|0
|14.
|Шитум Марио
|0
|0
|15.
|Шахин Дженк
|0
|0
|16.
|Акташ Аксель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кайоде Оларенваджу
|10 (3)
|0.29
|2.
|Твумаси Патрик
|6 (2)
|0.18
|3.
|Вурал Гюрай
|5
|0.15
|4.
|Максим Александру
|5 (3)
|0.15
|5.
|Джилободжи Папи
|5
|0.15
|6.
|Озер Кенан
|3
|0.09
|7.
|Демир Мухаммет
|2
|0.06
|8.
|Диарра Сулеймане
|2
|0.06
|9.
|Джейлан Огуз
|1
|0.03
|10.
|Павловски Бартоломей
|1
|0.03
|11.
|Чибсах Юссиф
|1
|0.03
|12.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0.03
|13.
|Соуза Андре
|1
|0.03
|14.
|Соялп Фуркан
|1
|0.03
|15.
|Жефферсон IV
|1
|0.03
|16.
|Жуниор Мораис
|0
|0
|17.
|Гювенч Гюнай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Педро
|10
|2
|2.
|Менса Бернард
|9
|1
|3.
|Кампаньяро Густаво
|6
|1
|4.
|Джа-Джедже Брис
|5
|0
|5.
|Лопеш Мигел
|5
|0
|6.
|Аджар Хасан
|5
|0
|7.
|Абденнур Аймен
|3
|1
|8.
|Субаши Ясир
|4
|0
|9.
|Булут Умут
|2
|1
|10.
|Ринстра Бен
|3
|0
|11.
|Шахин Дженк
|3
|0
|12.
|Лунг Силвиу
|3
|0
|13.
|Квржич Зоран
|1
|1
|14.
|Кравец Артём
|2
|0
|15.
|Туран Атила
|2
|0
|16.
|Кула Мерт
|2
|0
|17.
|Акташ Аксель
|2
|0
|18.
|Адебайор Эммануэль
|1
|0
|19.
|Чиназ Самил
|1
|0
|20.
|Пулен Бенуа
|1
|0
|21.
|Мешанович Мурис
|1
|0
|22.
|Анжело Диего
|1
|0
|23.
|Басачикоглу Билал
|1
|0
|24.
|Ташдемир Эмре
|1
|0
|25.
|Демир Эмре
|1
|0
|26.
|Коркмаз Нуреттин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джейлан Огуз
|11
|0
|2.
|Диарра Сулеймане
|10
|0
|3.
|Вурал Гюрай
|4
|2
|4.
|Озер Кенан
|6
|0
|5.
|Жефферсон IV
|6
|0
|6.
|Кайоде Оларенваджу
|2
|2
|7.
|Чибсах Юссиф
|5
|0
|8.
|Джилободжи Папи
|5
|0
|9.
|Жуниор Мораис
|5
|0
|10.
|Кана-Бийик Жан-Армель
|4
|0
|11.
|Гювенч Гюнай
|3
|0
|12.
|Соуза Андре
|3
|0
|13.
|Соялп Фуркан
|3
|0
|14.
|Максим Александру
|2
|0
|15.
|Твумаси Патрик
|2
|0
|16.
|Ольковски Павел
|1
|0
|17.
|Акташ Кубилай
|1
|0
|18.
|Теттех Азиз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кайсериспор
|5.71% (2)
|5.71% (2)
|31.43% (11)
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|25.71% (9)
|Газишехир Газиантеп
|10.53% (4)
|21.05% (8)
|21.05% (8)
|21.05% (8)
|10.53% (4)
|15.79% (6)
Предыдущие игры
Кайсериспор Последние 20 матчей: + = -Ризеспор 3:2 Кайсериспор Кайсериспор 3:1 Бешикташ Сивасспор 0:2 Кайсериспор Кайсериспор 2:0 Генчлербирлиги
Фенербахче 2:1 Кайсериспор Кайсериспор 2:1 Малатьяспор Касымпаша 5:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Кайсериспор 2:2 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Кайсериспор Кайсериспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 4:1 Кайсериспор Кайсериспор 1:1 Анкарагюджю Фенербахче 2:0 Кайсериспор Аланьяспор 5:1 Кайсериспор Кайсериспор 0:0 Фенербахче Трабзонспор 6:2 Кайсериспор Кайсериспор 1:4 Истанбул Башакшехир Маниса Буюкшехир 3:3 Кайсериспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор
Газишехир Газиантеп Последние 20 матчей: + = -Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Денизлиспор 0:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Антальяспор Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп
Газишехир Газиантеп 1:1 Анкарагюджю Аланьяспор 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 3:1 Газишехир Газиантеп Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 2:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 5:1 Сивасспор Генчлербирлиги 1:0 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 0:2 Фенербахче Газишехир Газиантеп 1:0 Гонвед Газишехир Газиантеп 3:1 Менемен Беледиеспор Газишехир Газиантеп 1:1 Малатьяспор Касымпаша 3:4 Газишехир Газиантеп Газишехир Газиантеп 3:2 Кыркларелиспор Газишехир Газиантеп 3:0 Кайсериспор
Последние игры между собой
Кайсериспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Газишехир Газиантеп: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|31
|19
|9
|3
|59 - 27
|66
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|31
|17
|11
|3
|70 - 35
|62
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|52 - 35
|57
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|31
|16
|5
|10
|53 - 40
|53
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|50 - 34
|52
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|57 - 35
|51
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|55 - 43
|50
|8.
|Газишехир Газиантеп
|0:0 Заявка
|32
|10
|12
|10
|45 - 47
|42
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|32
|10
|11
|11
|38 - 50
|41
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|40 - 45
|39
|11.
|Касымпаша
|0:0 Заявка
|32
|10
|7
|15
|46 - 54
|37
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|39 - 51
|36
|13.
|Ризеспор
|0:0 Заявка
|32
|9
|6
|17
|34 - 52
|33
|14.
|Малатьяспор
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|44 - 46
|32
|15.
|Денизлиспор
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|29 - 45
|32
|16.
|Кайсериспор
|0:0 Заявка
|32
|8
|8
|16
|38 - 68
|32
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|31
|6
|12
|13
|26 - 43
|30
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|32
|6
|11
|15
|30 - 55
|29