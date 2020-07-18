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  3. Турция
Галатасарай
3:1
Конец матча

Стадион:
Гёзтепе
0'
30' Желтая карточка
Маркан Маркос
35' Желтая карточка
Донк Райан
45' Желтая карточка
Нукан Атынч
49' Желтая карточка
Бету Антониу
0:0
50' Не забитый пенальти
Беланда Юнес
1:0
60' Гол
Сараччи Марсело
1:1
77' Гол
Наполеони Стефано
2:1
81' Гол
Акбаба Эмре
3:1
90' Гол
Акгюн Юнус
90'+9
34
Коджук
Окан
22
Феррейра
Мариано
15
Донк
Райан
45
Маркан
Маркос
36
Сараччи
Марсело
10
Беланда
Юнес
6
Сери
Жан-Мишель
89
Фегули
Софьян
20
Акбаба
Эмре
19
Байрам
Омер
7
Бюйюк
Адем
13
Бету
Антониу
77
Палули
Мурат
5
Эзтюрк
Алпаслан
33
Нукан
Атынч
41
Эмир
Беркан
17
Поко
Андре
88
Айдогду
Сонер
7
Акбунар
Халиль
10
Моссоро
Марсио
27
Трипич
Златко
99
Наполеони
Стефано
Галатасарай
4-2-3-1
Гёзтепе
4-2-3-1

Ход матча

30'
Маркан Маркос
 
35'
Донк Райан
 
45'
 
Нукан Атынч
49'
 
Бету Антониу
50'
Беланда Юнес
0:0
60'
Сараччи Марсело
1:0
62'
 
Каштру Андре
Поко Андре
76'
 
Кесгин Керем
Моссоро Марсио
77'
1:1
Наполеони Стефано
(Палули Мурат)
81'
Акбаба Эмре
2:1
85'
 
Борхес Сельсо
Эзтюрк Алпаслан
89'
Антальялы Тайлан
Фегули Софьян
 
89'
Дурмаз Джимми
Байрам Омер
 
90'
Линнес Мартин
Феррейра Мариано
 
90'
Чалык Ахмет
Бюйюк Адем
 
90'
Акгюн Юнус
Акбаба Эмре
 
90'
Акгюн Юнус
(Антальялы Тайлан)
3:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фалькао Радамель 10 (2) 0.29
2. Бюйюк Адем 7 (2) 0.21
3. Фегули Софьян 6 0.18
4. Бабель Райан 5 (1) 0.15
5. Беланда Юнес 4 (3) 0.12
6. Акбаба Эмре 4 0.12
7. Донк Райан 3 0.09
8. Сери Жан-Мишель 2 (1) 0.06
9. Андоне Флорин 2 (1) 0.06
10. Байрам Омер 1 0.03
11. Сараччи Марсело 1 0.03
12. Антальялы Тайлан 1 0.03
13. Нагатомо Юто 1 0.03
14. Оньекуру Генри 1 0.03
15. Акгюн Юнус 1 0.03
16. Феррейра Мариано 0 0
17. Н'Зонзи Стивен 0 0
18. Ташдемир Эмре 0 0
Гёзтепе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюрлер Сердар 7 0.21
2. Эзтюрк Алпаслан 7 (4) 0.21
3. Айдогду Сонер 5 0.15
4. Наполеони Стефано 5 0.15
5. Акбунар Халиль 5 0.15
6. Каштру Андре 3 0.09
7. Эмир Беркан 3 0.09
8. Джером Кэмерон 3 0.09
9. Борхес Сельсо 1 0.03
10. Рейс Уоллес 1 0.03
11. Вильчек Камиль 1 (1) 0.03
12. Моссоро Марсио 0 0
13. Гассама Ламин 0 0
14. Тити 0 0
15. Палули Мурат 0 0

Карточки

Галатасарай
# Игрок      
1. Маркан Маркос 12 1
2. Феррейра Мариано 9 0
3. Беланда Юнес 7 1
4. Донк Райан 6 0
5. Байрам Омер 6 0
6. Бюйюк Адем 4 1
7. Бабель Райан 5 0
8. Сараччи Марсело 5 0
9. Фегули Софьян 3 1
10. Сери Жан-Мишель 3 1
11. Лемина Марио 4 0
12. Мор Эмре 1 1
13. Дурмаз Джимми 2 0
14. Оньекуру Генри 2 0
15. Чалык Ахмет 0 1
16. Н'Зонзи Стивен 1 0
17. Муслера Фернандо 1 0
18. Фалькао Радамель 1 0
19. Озбайракли Шенер 1 0
20. Коджук Окан 1 0
21. Андоне Флорин 1 0
22. Люиндама Кристиан 1 0
23. Акгюн Юнус 1 0
24. Байрам Эмин 1 0
25. Fatih Terim 1 0
Гёзтепе
# Игрок      
1. Эзтюрк Алпаслан 10 1
2. Айдогду Сонер 10 0
3. Джером Кэмерон 8 0
4. Бету Антониу 5 1
5. Тити 6 0
6. Эмир Беркан 6 0
7. Гассама Ламин 5 0
8. Поко Андре 3 1
9. Моссоро Марсио 4 0
10. Гюрлер Сердар 3 0
11. Акбунар Халиль 3 0
12. Борхес Сельсо 2 0
13. Каштру Андре 2 0
14. Кадах Дениз 1 0
15. Наполеони Стефано 1 0
16. Дердийок Эрен 1 0
17. Нукан Атынч 1 0
18. Бакырбаш Гёктюг 1 0
19. Палули Мурат 1 0
20. Каян Ялчин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Галатасарай 9.3% (4) 23.26% (10) 27.91% (12) 9.3% (4) 13.95% (6) 16.28% (7)
 Гёзтепе 17.95% (7) 7.69% (3) 25.64% (10) 15.38% (6) 23.08% (9) 10.26% (4)

Предыдущие игры

Галатасарай Последние 20 матчей: + = -
Анкарагюджю 1:0 Галатасарай Аланьяспор 4:1 Галатасарай Галатасарай 1:3 Трабзонспор Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай
Галатасарай 3:3 Газишехир Газиантеп Ризеспор 2:0 Галатасарай Галатасарай 0:0 Бешикташ Сивасспор 2:2 Галатасарай Галатасарай 3:0 Генчлербирлиги Фенербахче 1:3 Галатасарай Галатасарай 1:0 Малатьяспор Галатасарай 3:1 Аланьяспор Касымпаша 0:3 Галатасарай Аланьяспор 2:0 Галатасарай Галатасарай 4:1 Кайсериспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Галатасарай 2:1 Ризеспор Галатасарай 2:1 Денизлиспор Ризеспор 1:1 Галатасарай Галатасарай 1:0 Адана Демирспор
Гёзтепе Последние 20 матчей: + = -
Гёзтепе 1:3 Генчлербирлиги Гёзтепе 2:2 Анкарагюджю Фенербахче 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 3:3 Аланьяспор
Малатьяспор 2:1 Гёзтепе Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 2:0 Ризеспор Касымпаша 2:0 Гёзтепе Гёзтепе 0:3 Истанбул Башакшехир Кайсериспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 1:1 Газишехир Газиантеп Коньяспор 1:3 Гёзтепе Денизлиспор 1:1 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Бешикташ Гёзтепе 2:2 Антальяспор Антальяспор 0:3 Гёзтепе Антальяспор 4:3 Гёзтепе Аланьяспор 1:0 Гёзтепе Сивасспор 1:0 Гёзтепе Гёзтепе 2:1 Галатасарай

Последние игры между собой

Галатасарай: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Гёзтепе 2:1 Галатасарай Суперлига Гёзтепе 0:1 Галатасарай Суперлига Галатасарай 1:0 Гёзтепе Суперлига Гёзтепе 0:1 Галатасарай Суперлига
Галатасарай 3:1 Гёзтепе Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир Заявка 32 19 9 4 62 - 31 66
2. Трабзонспор Заявка 32 17 11 4 71 - 37 62
3. Сивасспор Заявка 32 16 9 7 52 - 35 57
4. Бешикташ Заявка 32 17 5 10 54 - 40 56
5. Галатасарай Заявка 33 15 10 8 53 - 35 55
6. Аланьяспор Заявка 32 14 9 9 57 - 35 51
7. Фенербахче Заявка 32 14 8 10 55 - 43 50
8. Газишехир Газиантеп Заявка 33 10 13 10 48 - 50 43
9. Антальяспор Заявка 32 10 11 11 38 - 50 41
10. Касымпаша Заявка 33 11 7 15 50 - 56 40
11. Гёзтепе Заявка 33 10 9 14 41 - 48 39
12. Генчлербирлиги Заявка 32 9 9 14 39 - 51 36
13. Денизлиспор Заявка 32 9 8 15 31 - 46 35
14. Коньяспор Заявка 32 7 12 13 30 - 46 33
15. Ризеспор Заявка 32 9 5 18 34 - 54 32
16. Малатьяспор Заявка 32 8 8 16 44 - 47 32
17. Кайсериспор Заявка 32 8 8 16 39 - 69 32
18. Анкарагюджю Заявка 32 6 11 15 30 - 55 29
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Нукан Атынч получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Донк Райан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Маркан Маркос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Бюйюк Адем бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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