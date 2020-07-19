Трабзонспор
3:4
Конец матча
Стадион: Шенол Гюнеш
Коньяспор
1:0
12' ГолСорлот Александр
25' Желтая карточкаЭкубан Калеб
1:1
42' ГолБаич Риад
2:1
56' ПенальтиСорлот Александр
3:1
61' ГолНовак Филип
3:2
81' ГолШенгелия Леван
87' Желтая карточкаДа Кошта Триндаде
3:3
88' ПенальтиСкубич Нейц
3:4
90' ГолТюрам Рожерио
22
Кампи
Гастон
77
Новак
Филип
15
Н'Диайе
Папа
18
Экубан
Калеб
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
14
Аничич
Марин
25
Улудаг
Алпер
10
Баич
Риад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
77 Новак ФилипЗащитник
-
15 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
90 Асан СерканЗащитник
-
47 Педру ЖоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Кылынч КорайНападающий
-
20 Сари ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Huseyin Cimsir
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
-
15 Демирок УгурЗащитник
-
14 Аничич МаринЗащитник
-
25 Улудаг АлперЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
- Защитник
-
77 Кая ШенерПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Каракая АлиПолузащитник
- Нападающий
-
88 Даци ЭрдонНападающий
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
Ход матча
12'
1:0
25'
42'
1:1
56'
2:1
61'
3:1
81'
3:2
88'
3:3
90'
3:4
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 6
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сорлот Александр
|23 (2)
|0.68
|2.
|Нвакаеме Энтони
|11
|0.32
|3.
|Соса Хосе
|9 (5)
|0.26
|4.
|Новак Филип
|6
|0.18
|5.
|Экубан Калеб
|5 (1)
|0.15
|6.
|Старридж Даниэль
|4 (2)
|0.12
|7.
|Эмюр Абдулкадир
|3
|0.09
|8.
|Сари Юсуф
|3
|0.09
|9.
|Педру Жоан
|1
|0.03
|10.
|Пармак Абдулкадир
|1
|0.03
|11.
|Н'Диайе Папа
|1
|0.03
|12.
|Афдияй Донис
|1
|0.03
|13.
|Да Кошта Триндаде
|1
|0.03
|14.
|Хоссейни Маджид
|1 (1)
|0.03
|15.
|Чорекчи Камил
|0
|0
|16.
|Кампи Гастон
|0
|0
|17.
|Чакыр Угурджан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мия Фарук
|8 (2)
|0.24
|2.
|Милошевич Дени
|5
|0.15
|3.
|Шахинер Омер Али
|4
|0.12
|4.
|Баич Риад
|4 (1)
|0.12
|5.
|Скубич Нейц
|3 (1)
|0.09
|6.
|Евтович Марко
|3 (2)
|0.09
|7.
|Шенгелия Леван
|2
|0.06
|8.
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.03
|9.
|Даци Эрдон
|1
|0.03
|10.
|Йонссон Йенс
|1
|0.03
|11.
|Тюрам Рожерио
|1
|0.03
|12.
|Улудаг Алпер
|0
|0
|13.
|Хауберт Гильерме
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Соса Хосе
|8
|0
|2.
|Кампи Гастон
|8
|0
|3.
|Оби Микель Джон
|6
|1
|4.
|Да Кошта Триндаде
|5
|0
|5.
|Чакыр Угурджан
|5
|0
|6.
|Хоссейни Маджид
|3
|1
|7.
|Сари Юсуф
|4
|0
|8.
|Гильерме Маркес
|2
|1
|9.
|Сорлот Александр
|2
|1
|10.
|Новак Филип
|3
|0
|11.
|Нвакаеме Энтони
|3
|0
|12.
|Чорекчи Камил
|3
|0
|13.
|Экубан Калеб
|3
|0
|14.
|Педру Жоан
|3
|0
|15.
|Пармак Абдулкадир
|1
|1
|16.
|Н'Диайе Папа
|2
|0
|17.
|Эмюр Абдулкадир
|2
|0
|18.
|Тюркмен Хюсейин
|2
|0
|19.
|Старридж Даниэль
|1
|0
|20.
|Эрдоган Доган
|1
|0
|21.
|Афдияй Донис
|1
|0
|22.
|Кылынч Корай
|1
|0
|23.
|Асан Серкан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скубич Нейц
|8
|1
|2.
|Шахинер Омер Али
|4
|2
|3.
|Туран Али
|7
|0
|4.
|Милошевич Дени
|7
|0
|5.
|Аничич Марин
|6
|0
|6.
|Ай Селим
|6
|0
|7.
|Мия Фарук
|5
|0
|8.
|Шенгелия Леван
|3
|1
|9.
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|10.
|Кырынтылы Серкан
|1
|2
|11.
|Йонссон Йенс
|4
|0
|12.
|Демирок Угур
|3
|0
|13.
|Улудаг Алпер
|3
|0
|14.
|Евтович Марко
|3
|0
|15.
|Озторун Ферхат
|3
|0
|16.
|Ташкиран Махмут
|2
|0
|17.
|Даци Эрдон
|2
|0
|18.
|Уртадо Паоло
|1
|0
|19.
|Мак Роберт
|1
|0
|20.
|Баич Риад
|1
|0
|21.
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|22.
|Акчай Мюджахит
|1
|0
|23.
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Трабзонспор
|21.31% (13)
|16.39% (10)
|14.75% (9)
|14.75% (9)
|14.75% (9)
|18.03% (11)
|Коньяспор
|16% (4)
|12% (3)
|44% (11)
|8% (2)
|16% (4)
|4% (1)
Предыдущие игры
Трабзонспор Последние 20 матчей: + = -Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю
Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Фенербахче 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Трабзонспор 5:2 Ризеспор Бешикташ 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Эрзурумспор 1:4 Трабзонспор Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Трабзонспор 5:0 Эрзурумспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Трабзонспор 6:0 Касымпаша
Коньяспор Последние 20 матчей: + = -Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор
Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор Коньяспор 2:1 Алтынорду Аланьяспор 2:1 Коньяспор
Последние игры между собой
Трабзонспор: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Трабзонспор 1:1 Коньяспор Кубок Коньяспор 1:0 Трабзонспор Кубок Трабзонспор 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:0 Коньяспор Кубок Коньяспор 0:0 Трабзонспор Кубок Трабзонспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 3:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:0 Коньяспор Суперлига Трабзонспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:1 Коньяспор Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|1:0 Заявка
|33
|20
|9
|4
|63 - 31
|69
|2.
|Трабзонспор
|Заявка
|33
|17
|11
|5
|74 - 41
|62
|3.
|Сивасспор
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|54 - 35
|60
|4.
|Бешикташ
|Заявка
|33
|18
|5
|10
|56 - 40
|59
|5.
|Галатасарай
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|53 - 35
|55
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|33
|15
|9
|9
|58 - 35
|54
|7.
|Фенербахче
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|55 - 45
|50
|8.
|Антальяспор
|Заявка
|33
|11
|11
|11
|39 - 50
|44
|9.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|48 - 50
|43
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|50 - 56
|40
|11.
|Гёзтепе
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|41 - 48
|39
|12.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|39 - 53
|36
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|34 - 49
|36
|14.
|Ризеспор
|Заявка
|33
|10
|5
|18
|37 - 54
|35
|15.
|Денизлиспор
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|31 - 47
|35
|16.
|Малатьяспор
|Заявка
|33
|8
|8
|17
|44 - 50
|32
|17.
|Кайсериспор
|0:1 Заявка
|33
|8
|8
|17
|39 - 70
|32
|18.
|Анкарагюджю
|Заявка
|33
|6
|11
|16
|30 - 56
|29