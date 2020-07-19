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Трабзонспор
3:4
Конец матча

Стадион:
Коньяспор
0'
1:0
12' Гол
Сорлот Александр
25' Желтая карточка
Экубан Калеб
1:1
42' Гол
Баич Риад
2:1
56' Пенальти
Сорлот Александр
3:1
61' Гол
Новак Филип
3:2
81' Гол
Шенгелия Леван
87' Желтая карточка
Да Кошта Триндаде
3:3
88' Пенальти
Скубич Нейц
3:4
90' Гол
Тюрам Рожерио
90'+7
1
Чакыр
Угурджан
2
Чорекчи
Камил
27
Да
Кошта
Триндаде
22
Кампи
Гастон
77
Новак
Филип
15
Н'Диайе
Папа
61
Пармак
Абдулкадир
10
Эмюр
Абдулкадир
18
Экубан
Калеб
9
Нвакаеме
Энтони
11
Сорлот
Александр
17
Ташкиран
Махмут
89
Скубич
Нейц
15
Демирок
Угур
14
Аничич
Марин
25
Улудаг
Алпер
6
Йонссон
Йенс
8
Евтович
Марко
7
Шахинер
Омер
Али
11
Милошевич
Дени
18
Хаджиахметович
Амир
10
Баич
Риад
Трабзонспор
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

Ход матча

12'
Сорлот Александр
(Экубан Калеб)
1:0
25'
Экубан Калеб
 
39'
 
Шенгелия Леван
Евтович Марко
42'
1:1
Баич Риад
(Шахинер Омер Али)
46'
Гильерме Маркес
Нвакаеме Энтони
 
56'
Сорлот Александр
2:1
61'
Новак Филип
3:1
74'
 
Тюрам Рожерио
Баич Риад
74'
 
Озторун Ферхат
Улудаг Алпер
81'
3:2
Шенгелия Леван
83'
Эрдоган Доган
Н'Диайе Папа
 
87'
Да Кошта Триндаде
 
88'
3:3
Скубич Нейц
89'
Сари Юсуф
Пармак Абдулкадир
 
90'
3:4
Тюрам Рожерио
90'
 
Ай Селим
Шахинер Омер Али
90'
 
Даци Эрдон
Милошевич Дени

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сорлот Александр 23 (2) 0.68
2. Нвакаеме Энтони 11 0.32
3. Соса Хосе 9 (5) 0.26
4. Новак Филип 6 0.18
5. Экубан Калеб 5 (1) 0.15
6. Старридж Даниэль 4 (2) 0.12
7. Эмюр Абдулкадир 3 0.09
8. Сари Юсуф 3 0.09
9. Педру Жоан 1 0.03
10. Пармак Абдулкадир 1 0.03
11. Н'Диайе Папа 1 0.03
12. Афдияй Донис 1 0.03
13. Да Кошта Триндаде 1 0.03
14. Хоссейни Маджид 1 (1) 0.03
15. Чорекчи Камил 0 0
16. Кампи Гастон 0 0
17. Чакыр Угурджан 0 0
Коньяспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мия Фарук 8 (2) 0.24
2. Милошевич Дени 5 0.15
3. Шахинер Омер Али 4 0.12
4. Баич Риад 4 (1) 0.12
5. Скубич Нейц 3 (1) 0.09
6. Евтович Марко 3 (2) 0.09
7. Шенгелия Леван 2 0.06
8. Хаджиахметович Амир 1 0.03
9. Даци Эрдон 1 0.03
10. Йонссон Йенс 1 0.03
11. Тюрам Рожерио 1 0.03
12. Улудаг Алпер 0 0
13. Хауберт Гильерме 0 0

Карточки

Трабзонспор
# Игрок      
1. Соса Хосе 8 0
2. Кампи Гастон 8 0
3. Оби Микель Джон 6 1
4. Да Кошта Триндаде 5 0
5. Чакыр Угурджан 5 0
6. Хоссейни Маджид 3 1
7. Сари Юсуф 4 0
8. Гильерме Маркес 2 1
9. Сорлот Александр 2 1
10. Новак Филип 3 0
11. Нвакаеме Энтони 3 0
12. Чорекчи Камил 3 0
13. Экубан Калеб 3 0
14. Педру Жоан 3 0
15. Пармак Абдулкадир 1 1
16. Н'Диайе Папа 2 0
17. Эмюр Абдулкадир 2 0
18. Тюркмен Хюсейин 2 0
19. Старридж Даниэль 1 0
20. Эрдоган Доган 1 0
21. Афдияй Донис 1 0
22. Кылынч Корай 1 0
23. Асан Серкан 1 0
Коньяспор
# Игрок      
1. Скубич Нейц 8 1
2. Шахинер Омер Али 4 2
3. Туран Али 7 0
4. Милошевич Дени 7 0
5. Аничич Марин 6 0
6. Ай Селим 6 0
7. Мия Фарук 5 0
8. Шенгелия Леван 3 1
9. Хаджиахметович Амир 3 1
10. Кырынтылы Серкан 1 2
11. Йонссон Йенс 4 0
12. Демирок Угур 3 0
13. Улудаг Алпер 3 0
14. Евтович Марко 3 0
15. Озторун Ферхат 3 0
16. Ташкиран Махмут 2 0
17. Даци Эрдон 2 0
18. Уртадо Паоло 1 0
19. Мак Роберт 1 0
20. Баич Риад 1 0
21. Тюрам Рожерио 1 0
22. Акчай Мюджахит 1 0
23. Хауберт Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Трабзонспор 21.31% (13) 16.39% (10) 14.75% (9) 14.75% (9) 14.75% (9) 18.03% (11)
 Коньяспор 16% (4) 12% (3) 44% (11) 8% (2) 16% (4) 4% (1)

Предыдущие игры

Трабзонспор Последние 20 матчей: + = -
Денизлиспор 2:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:2 Антальяспор Галатасарай 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Анкарагюджю
Аланьяспор 2:2 Трабзонспор Фенербахче 1:3 Трабзонспор Гёзтепе 1:3 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир Малатьяспор 1:3 Трабзонспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Трабзонспор 5:2 Ризеспор Бешикташ 2:2 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Сивасспор Эрзурумспор 1:4 Трабзонспор Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Трабзонспор 5:0 Эрзурумспор Трабзонспор 2:1 Фенербахче Денизлиспор 2:0 Трабзонспор Трабзонспор 6:0 Касымпаша
Коньяспор Последние 20 матчей: + = -
Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 3:1 Коньяспор Коньяспор 1:0 Ризеспор Бешикташ 3:0 Коньяспор
Коньяспор 2:2 Сивасспор Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор Болистанас 0:0 Коньяспор Коньяспор 1:0 Фенербахче Малатьяспор 1:1 Коньяспор Коньяспор 0:0 Касымпаша Кайсериспор 2:2 Коньяспор Коньяспор 1:3 Гёзтепе Коньяспор 0:0 Денизлиспор Антальяспор 0:0 Коньяспор Коньяспор 0:3 Галатасарай Анкарагюджю 0:1 Коньяспор Коньяспор 2:0 Бурсаспор Коньяспор 0:0 Умраньеспор Коньяспор 2:1 Алтынорду Аланьяспор 2:1 Коньяспор

Последние игры между собой

Трабзонспор: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Коньяспор: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Коньяспор 0:1 Трабзонспор Суперлига Коньяспор 2:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 3:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:2 Трабзонспор Суперлига
Трабзонспор 1:1 Коньяспор Кубок Коньяспор 1:0 Трабзонспор Кубок Трабзонспор 2:1 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:0 Коньяспор Кубок Коньяспор 0:0 Трабзонспор Кубок Трабзонспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 2:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 3:2 Коньяспор Суперлига Коньяспор 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:0 Коньяспор Суперлига Трабзонспор 1:0 Коньяспор Суперлига Коньяспор 1:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 0:1 Коньяспор Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Истанбул Башакшехир 1:0 Заявка 33 20 9 4 63 - 31 69
2. Трабзонспор Заявка 33 17 11 5 74 - 41 62
3. Сивасспор Заявка 33 17 9 7 54 - 35 60
4. Бешикташ Заявка 33 18 5 10 56 - 40 59
5. Галатасарай Заявка 33 15 10 8 53 - 35 55
6. Аланьяспор Заявка 33 15 9 9 58 - 35 54
7. Фенербахче Заявка 33 14 8 11 55 - 45 50
8. Антальяспор Заявка 33 11 11 11 39 - 50 44
9. Газишехир Газиантеп Заявка 33 10 13 10 48 - 50 43
10. Касымпаша Заявка 33 11 7 15 50 - 56 40
11. Гёзтепе Заявка 33 10 9 14 41 - 48 39
12. Генчлербирлиги Заявка 33 9 9 15 39 - 53 36
13. Коньяспор Заявка 33 8 12 13 34 - 49 36
14. Ризеспор Заявка 33 10 5 18 37 - 54 35
15. Денизлиспор Заявка 33 9 8 16 31 - 47 35
16. Малатьяспор Заявка 33 8 8 17 44 - 50 32
17. Кайсериспор 0:1 Заявка 33 8 8 17 39 - 70 32
18. Анкарагюджю Заявка 33 6 11 16 30 - 56 29
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