Рома
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Реал Мадрид
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +11 =5 -4Атлетик Б 2:2 Рома Лилль 2:3 Рома Перуджа 1:3 Рома Рома 3:1 Тернана
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +9 =2 -9Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Реал Мадрид 3:7 Атлетико М
Реал Мадрид 2:2 Арсенал Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Леганес 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Эйбар Валенсия 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Уэска Реал Мадрид 2:0 Сельта Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:4 Аякс Реал Мадрид 0:1 Барселона
Последние игры между собой
Рома: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 5
Реал Мадрид: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 4
Рома
18.9% (10)
Ничья
22.6% (12)
Реал Мадрид
58.5% (31)
1:2 Реал Мадрид
41.5% (22)
2:1 Рома
15.1% (8)
1:1 Ничья
13.2% (7)
2:2 Ничья
9.4% (5)
1:3 Реал Мадрид
5.7% (3)
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