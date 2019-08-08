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Рома
 
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Реал Мадрид

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Атлетик Б 2:2 Рома Лилль 2:3 Рома Перуджа 1:3 Рома Рома 3:1 Тернана
Рома 7:0 Риети Рома 10:1 Трастевере Рома 2:1 Парма Сассуоло 0:0 Рома Рома 2:0 Ювентус Дженоа 1:1 Рома Рома 3:0 Кальяри Интер Милан 1:1 Рома Рома 1:0 Удинезе Сампдория 0:1 Рома Рома 2:2 Фиорентина Рома 1:4 Наполи СПАЛ 2013 2:1 Рома Рома 2:1 Эмполи Порту 3:1 Рома Лацио 3:0 Рома
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Ред Булл Зальцбург 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 5:3 Фенербахче Реал Мадрид 0:1 Тоттенхэм Реал Мадрид 3:7 Атлетико М
Реал Мадрид 2:2 Арсенал Бавария 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:2 Бетис Реал Сосьедад 3:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Райо Вальекано 1:0 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Леганес 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Эйбар Валенсия 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Уэска Реал Мадрид 2:0 Сельта Вальядолид 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:4 Аякс Реал Мадрид 0:1 Барселона

Последние игры между собой

Рома: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 5
Реал Мадрид: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 4
Рома 0:2 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 3:0 Рома Лига чемпионов Реал Мадрид 2:1 Рома Международный кубок чемпионов Реал Мадрид 2:0 Рома Лига чемпионов
Рома 0:2 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 0:0 Рома Международный кубок чемпионов Рома 1:0 Реал Мадрид Международный кубок чемпионов Реал Мадрид 1:2 Рома Лига чемпионов Рома 2:1 Реал Мадрид Лига чемпионов
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Реал Мадрид

    До начала игры, которая состоится 11.08.2019, осталось 2 дня 18 часов 23 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Рома - Реал Мадрид
    Рома
    18.9% (10)
    Ничья
    22.6% (12)
    Реал Мадрид
    58.5% (31)
    1:2 Реал Мадрид
    41.5% (22)
    2:1 Рома
    15.1% (8)
    1:1 Ничья
    13.2% (7)
    2:2 Ничья
    9.4% (5)
    1:3 Реал Мадрид
    5.7% (3)
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