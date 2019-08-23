Кубок Либертадорес 2019

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Ривер Плейт
2:0
Конец матча
Серро Портеньо
0'
7' Желтая карточка
Ларривей Хоакин
1:0
8' Пенальти
Фернандес Игнасио
35' Желтая карточка
Аморебьета Фернандо
43' Желтая карточка
Карризо Федерико
43' Желтая карточка
Де ла Крус Николас
45' Желтая карточка
Патиньо Хуан
45' Желтая карточка
Перес Энцо
2:0
65' Пенальти
Борре Рафаэль
70' Желтая карточка
Вальдес Нельсон
71' Желтая карточка
Паласиос Эксекиэль
81' Желтая карточка
Монтьель Гонсало
90'+5
Ривер Плейт
Серро Портеньо

Ход матча

7'
 
Ларривей Хоакин
8'
Фернандес Игнасио
1:0
35'
 
Аморебьета Фернандо
43'
 
Карризо Федерико
43'
Де ла Крус Николас
 
45'
 
Патиньо Хуан
45'
Перес Энцо
 
46'
 
Juan Camilo Saiz
Аморебьета Фернандо
65'
Борре Рафаэль
2:0
67'
 
Фаринья Луис
Oscar Ruiz
70'
 
Вальдес Нельсон
71'
Паласиос Эксекиэль
 
79'
Пратто Лукас
Фернандес Игнасио
 
81'
Монтьель Гонсало
 
90'
Игнасио Скокко
Суарес Матиас
 
90'
Карраскаль Хорхе
Борре Рафаэль
 

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Ланус
Крузейро 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Дефенсор Спортинг Ривер Плейт 0:0 Крузейро Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт Химназия Мендоса 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Атлетико Прогресо Ривер Плейт 0:0 Ливерпуль Монтевидео Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Колон 3:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Ривер Плейт 2:1 Рампла Хуниорс Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт
Серро Портеньо Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Серро Портеньо 0:0 Олимпия Асунсьон Сол де Америка 0:2 Серро Портеньо Серро Портеньо 2:2 Гуарани Асунсьон Серро Портеньо 2:1 Сан-Лоренсо
Спортиво Сан-Лоренсо 2:1 Серро Портеньо Сан-Лоренсо 0:0 Серро Портеньо Серро Портеньо 3:0 Депортиво Капьята Депортиво Сантани 0:2 Серро Портеньо Сол де Америка 0:1 Серро Портеньо Спортиво Лукеньо 2:1 Серро Портеньо Серро Портеньо 3:2 Депортиво Сантани Насьонал Мадейра 1:1 Серро Портеньо Серро Портеньо 1:1 Спортиво Сан-Лоренсо Насьонал Мадейра 0:3 Серро Портеньо Самора 2:1 Серро Портеньо Серро Портеньо 1:3 Олимпия Асунсьон Депортиво Капьята 1:1 Серро Портеньо Ривер Плейт Асунсьон 1:5 Серро Портеньо Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 2:0 Хенераль Диас

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Серро Портеньо: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Серро Портеньо 1:2 Серро Портеньо Примера Серро Портеньо 2:1 Серро Портеньо Примера Серро Портеньо 1:3 Серро Портеньо Примера Серро Портеньо 4:2 Серро Портеньо Примера
Серро Портеньо 0:5 Серро Портеньо Примера Серро Портеньо 2:2 Серро Портеньо Примера Серро Портеньо 1:2 Серро Портеньо Примера Серро Портеньо 1:0 Серро Портеньо Апертура
1/8 финала
5 Гремио
0 Либертад
2 Годой Крус
6 Палмейрас
4 ЛДУ Кито
2 Олимпия Асунсьон
0 Атлетико Паранаэнсе
3 Бока Хуниорс
4 Эмелек
6 Фламенго
0 Насьональ Монтевидео
3 Интернасьональ
4 Ривер Плейт
2 Крузейро
1 Сан-Лоренсо
2 Серро Портеньо
1/4 финала
0 Гремио
1 Палмейрас
0 ЛДУ Кито
3 Бока Хуниорс
2 Фламенго
0 Интернасьональ
0 Ривер Плейт
0 Серро Портеньо
1/2 финала
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