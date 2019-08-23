Кубок Либертадорес 2019
Ривер Плейт
2:0
Конец матча
Серро Портеньо
7' Желтая карточкаЛарривей Хоакин
1:0
8' ПенальтиФернандес Игнасио
35' Желтая карточкаАморебьета Фернандо
43' Желтая карточкаКарризо Федерико
43' Желтая карточкаДе ла Крус Николас
45' Желтая карточкаПатиньо Хуан
45' Желтая карточкаПерес Энцо
2:0
65' ПенальтиБорре Рафаэль
70' Желтая карточкаВальдес Нельсон
71' Желтая карточкаПаласиос Эксекиэль
81' Желтая карточкаМонтьель Гонсало
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Пратто ЛукасНападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Патиньо ХуанЗащитник
- Полузащитник
-
11 Oscar RuizПолузащитник
-
22 Агилар ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Серхио ДиасПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Josue ColmanПолузащитник
-
23 Фаринья ЛуисНападающий
-
19 Diego ChurinНападающий
-
-
-
Ход матча
8'
43'
45'
45'
65'
2:0
70'
81'
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +9 =7 -4Расинг Авельянеда 1:6 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 1:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 3:0 Ланус
Крузейро 0:0 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Дефенсор Спортинг Ривер Плейт 0:0 Крузейро Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт Химназия Мендоса 1:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Атлетико Прогресо Ривер Плейт 0:0 Ливерпуль Монтевидео Ривер Плейт 3:0 Атлетико Паранаэнсе Колон 3:1 Ривер Плейт Хувентуд Лас-Пьедрас 4:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:0 Колон Ривер Плейт 2:1 Рампла Хуниорс Ривер Плейт 4:1 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 3:0 Ривер Плейт
Серро Портеньо Последние 20 матчей: +10 =6 -4Серро Портеньо 0:0 Олимпия Асунсьон Сол де Америка 0:2 Серро Портеньо Серро Портеньо 2:2 Гуарани Асунсьон Серро Портеньо 2:1 Сан-Лоренсо
Спортиво Сан-Лоренсо 2:1 Серро Портеньо Сан-Лоренсо 0:0 Серро Портеньо Серро Портеньо 3:0 Депортиво Капьята Депортиво Сантани 0:2 Серро Портеньо Сол де Америка 0:1 Серро Портеньо Спортиво Лукеньо 2:1 Серро Портеньо Серро Портеньо 3:2 Депортиво Сантани Насьонал Мадейра 1:1 Серро Портеньо Серро Портеньо 1:1 Спортиво Сан-Лоренсо Насьонал Мадейра 0:3 Серро Портеньо Самора 2:1 Серро Портеньо Серро Портеньо 1:3 Олимпия Асунсьон Депортиво Капьята 1:1 Серро Портеньо Ривер Плейт Асунсьон 1:5 Серро Портеньо Серро Портеньо 4:1 Атлетико Минейро Серро Портеньо 2:0 Хенераль Диас
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Серро Портеньо: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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