Италия: Серия B 2019-2020
Беневенто
1:0
Перерыв
Стадион: Чиро Вигорито
Читтаделла
1:0
28' Гол в свои воротаLuca Ghiringhelli
37' Желтая карточкаDavide Diaw
25
Сау
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Гори ПьерВратарь
- Вратарь
-
23 Антей ЛукаЗащитник
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
-
27 Dejan VokicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Mirko DrudiЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Луппи ДавидеНападающий
-
29 Целар ЖанНападающий
-
-
26 Nicola Pavan
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
28'
37'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +9 =4 -7Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто
Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто Беневенто 3:3 Падова Кротоне 1:0 Беневенто Беневенто 4:2 Козенца Верона 0:3 Беневенто Беневенто 1:2 Палермо Перуджа 2:4 Беневенто Беневенто 3:1 Карпи Асколи 2:2 Беневенто Беневенто 2:3 Специя Кремонезе 1:0 Беневенто Ливорно 2:0 Беневенто Беневенто 2:1 Пескара Фоджа 1:1 Беневенто
Читтаделла Последние 20 матчей: +9 =6 -5Читтаделла 0:3 Специя Читтаделла 3:3 Карпи Читтаделла 3:0 Падова Верона 3:0 Читтаделла
Читтаделла 2:0 Верона Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:2 Читтаделла Палермо 2:2 Читтаделла Читтаделла 3:0 Верона Перуджа 0:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Асколи Читтаделла 1:3 Кремонезе Салернитана 4:2 Читтаделла Читтаделла 4:0 Ливорно Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Падова Фоджа 1:1 Читтаделла Читтаделла 4:1 Пескара Брешия 0:1 Читтаделла
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Кротоне
|2:1
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Беневенто
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Порденоне
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Асколи
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Салернитана
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|Перуджа
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Кремонезе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Виртус Энтелла
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Специя
|1:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|11.
|Козенца
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Пиза
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Кьево
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|Юве Стабия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Венеция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Ливорно
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Трапани
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Пескара
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Фрозиноне
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Читтаделла
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
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