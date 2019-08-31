Италия: Серия B 2019-2020

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Беневенто
1:0
Перерыв

Стадион:
Читтаделла
0'
1:0
28' Гол в свои ворота
Luca Ghiringhelli
37' Желтая карточка
Davide Diaw
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
14
Вольта
Массимо
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
19
Инсинье
Роберто
4
Дель
Пинто
Лоренцо
10
Виола
Николас
8
Тельо
Андрес
25
Сау
Марко
9
Кода
Массимо
1
Палеари
Альберто
2
Christian
Mora
5
Адорни
Давиде
6
Камильяно
Агостино
24
Luca
Ghiringhelli
8
Federico
Proia
4
Йори
Мануэль
23
Бранка
Симоне
11
Панико
Джузеппе
21
Вриони
Джакомо
9
Davide
Diaw
Беневенто
4-4-1-1
Читтаделла
4-3-1-2

Ход матча

23'
Импрота Риккардо
Дель Пинто Лоренцо
 
28'
Luca Ghiringhelli
1:0
37'
 
Davide Diaw

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто
Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Брешия 2:3 Беневенто Беневенто 3:3 Падова Кротоне 1:0 Беневенто Беневенто 4:2 Козенца Верона 0:3 Беневенто Беневенто 1:2 Палермо Перуджа 2:4 Беневенто Беневенто 3:1 Карпи Асколи 2:2 Беневенто Беневенто 2:3 Специя Кремонезе 1:0 Беневенто Ливорно 2:0 Беневенто Беневенто 2:1 Пескара Фоджа 1:1 Беневенто
Читтаделла Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Читтаделла 0:3 Специя Читтаделла 3:3 Карпи Читтаделла 3:0 Падова Верона 3:0 Читтаделла
Читтаделла 2:0 Верона Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:2 Читтаделла Палермо 2:2 Читтаделла Читтаделла 3:0 Верона Перуджа 0:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Асколи Читтаделла 1:3 Кремонезе Салернитана 4:2 Читтаделла Читтаделла 4:0 Ливорно Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Падова Фоджа 1:1 Читтаделла Читтаделла 4:1 Пескара Брешия 0:1 Читтаделла

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 3
Читтаделла: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 5
Беневенто 0:3 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:2 Беневенто Серия B Беневенто 1:0 Читтаделла Серия B Беневенто 1:0 Читтаделла Кубок
Читтаделла 0:1 Беневенто Серия B Читтаделла 1:0 Беневенто Серия B Беневенто 1:0 Читтаделла Серия B Беневенто 2:4 Читтаделла Лега Про
Команда И В Н П Г О
1. Эмполи 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Кротоне 2:1 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Беневенто 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Порденоне 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Асколи 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Салернитана 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Перуджа 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Кремонезе 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Виртус Энтелла 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Специя 1:2 2 1 0 1 4 - 2 3
11. Козенца 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Пиза 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Кьево 2 0 1 1 2 - 3 1
14. Юве Стабия 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Венеция 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ливорно 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Трапани 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Пескара 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Фрозиноне 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Читтаделла 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    28'
    ГООООООООЛ - Luca Ghiringhelli очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • 23'
    Дель Пинто Лоренцо уходит, Импрота Риккардо вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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