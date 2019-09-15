Италия: Серия B 2019-2020

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Пиза
3:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Кремонезе
0'
31' Желтая карточка
Michele Castagnetti
1:0
32' Гол
Мазуччи Гаэтано
37' Желтая карточка
Francesco Lisi
2:0
51' Гол
Маркони Микеле
56' Желтая карточка
Майкл Кингсли
3:0
57' Пенальти
 57'
1
Гори
Стефано
13
Andrea
Meroni
30
Alessandro
De
Vitis
I
15
Айя
Рамзи
4
Белли
Франческо
5
Luca
Verna
27
Гухер
Роберт
14
Marius
Marin
23
Francesco
Lisi
26
Мазуччи
Гаэтано
31
Маркони
Микеле
16
Агацци
Микаэль
23
Караччоло
Антонио
3
Клейтон
Машадо
15
Бьянкетти
Маттео
14
Vasile
Mogos
28
Майкл
Кингсли
19
Michele
Castagnetti
5
Вальцания
Лука
17
Мильоре
Франческо
9
Чофани
Даниэль
30
Чераволо
Фабио
Пиза
3-5-2
Кремонезе
3-5-2

Ход матча

31'
 
Michele Castagnetti
32'
Мазуччи Гаэтано
(Marius Marin)
1:0
37'
Francesco Lisi
 
51'
Маркони Микеле
(Francesco Lisi)
2:0
55'
Nicholas Siega I
Marius Marin
 
56'
 
Майкл Кингсли
57'
 
Соддимо Данило
Чераволо Фабио
57'
3:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Юве Стабия 0:2 Пиза Пиза 0:0 Беневенто Пиза 0:3 Болонья Пиза 3:0 Потенца
Триестина 1:3 Пиза Пиза 2:2 Триестина Пиза 1:0 S.S. Arezzo S.S. Arezzo 2:3 Пиза Пиза 2:1 Каррарезе Каррарезе 2:2 Пиза Пиза 3:0 Новара Про Патрия 1:2 Пиза Пиза 0:0 Понтедера Арцакена 0:3 Пиза Пиза 2:1 Ювентус (до 23 лет) Альбиссола 0:1 Пиза Пиза 1:0 Каррарезе Ольбия 0:1 Пиза Пиза 0:0 Луккьезе Пиза 2:1 Про Верчелли
Кремонезе Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла
Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче Ливорно 1:3 Кремонезе Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Беневенто Салернитана 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:1 Асколи Козенца 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:0 Падова

Последние игры между собой

Пиза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кремонезе 3:3 Пиза Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Виртус Энтелла 3 3 0 0 3 - 0 9
2. Пиза 2:0 3 2 1 0 4 - 0 7
3. Перуджа 3 2 1 0 3 - 1 7
4. Салернитана 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Асколи 3 2 0 1 6 - 3 6
6. Порденоне 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Пескара 3 2 0 1 7 - 6 6
8. Эмполи 3 1 2 0 3 - 2 5
9. Кротоне 3 1 2 0 2 - 1 5
10. Беневенто 2 1 1 0 4 - 1 4
11. Кьево 3 1 1 1 4 - 3 4
12. Специя 3 1 0 2 4 - 3 3
13. Кремонезе 0:2 3 1 0 2 2 - 4 3
14. Венеция 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Читтаделла 3 1 0 2 3 - 7 3
17. Козенца 3 0 1 2 1 - 3 1
18. Юве Стабия 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Ливорно 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Трапани 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Francesco Lisi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Мазуччи Гаэтано бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Michele Castagnetti получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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