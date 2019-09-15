Италия: Серия B 2019-2020
Пиза
3:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Кремонезе
31' Желтая карточкаMichele Castagnetti
1:0
32' ГолМазуччи Гаэтано
37' Желтая карточкаFrancesco Lisi
2:0
51' ГолМаркони Микеле
56' Желтая карточкаМайкл Кингсли
15
Айя
Рамзи
27
Гухер
Роберт
14
Marius
Marin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Айя РамзиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
-
14 Marius MarinПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Пинато Марко
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Vasile MogosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 Nadir Zortea
Ход матча
32'
1:0
37'
51'
2:0
56'
57'
3:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
54 Владение мячом, % 46
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: +14 =5 -1Юве Стабия 0:2 Пиза Пиза 0:0 Беневенто Пиза 0:3 Болонья Пиза 3:0 Потенца
Триестина 1:3 Пиза Пиза 2:2 Триестина Пиза 1:0 S.S. Arezzo S.S. Arezzo 2:3 Пиза Пиза 2:1 Каррарезе Каррарезе 2:2 Пиза Пиза 3:0 Новара Про Патрия 1:2 Пиза Пиза 0:0 Понтедера Арцакена 0:3 Пиза Пиза 2:1 Ювентус (до 23 лет) Альбиссола 0:1 Пиза Пиза 1:0 Каррарезе Ольбия 0:1 Пиза Пиза 0:0 Луккьезе Пиза 2:1 Про Верчелли
Кремонезе Последние 20 матчей: +9 =6 -5Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла
Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче Ливорно 1:3 Кремонезе Кремонезе 1:1 Верона Венеция 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Беневенто Салернитана 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:1 Асколи Козенца 2:0 Кремонезе Кремонезе 0:0 Падова
Последние игры между собой
Пиза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виртус Энтелла
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|Пиза
|2:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Перуджа
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Салернитана
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Асколи
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Порденоне
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Пескара
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|8.
|Эмполи
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Кротоне
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|11.
|Кьево
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Специя
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|13.
|Кремонезе
|0:2
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|Венеция
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Фрозиноне
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Читтаделла
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|17.
|Козенца
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|Юве Стабия
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Ливорно
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Трапани
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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