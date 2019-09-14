Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Венеция
0:2
Конец матча

Стадион:
Кьево
0'
4' Красная карточка
Араму Маттиа
12' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
0:1
44' Гол
Джаккерини Эммануэле
50' Желтая карточка
Гарритано Лука
63' Желтая карточка
Youssef Maleh
0:2
64' Гол
Джорджевич Филип
69' Желтая карточка
Сукулини Франко
90' Желтая карточка
Оби Джоэл
90'+5
12
Леццерини
Лука
2
Фьордализо
Алессандро
13
Marco
Modolo
21
Кремонези
Микеле
14
Феличоли
Джанфилиппо
4
Сукулини
Франко
16
Luca
Antonio
Fiordilino
23
Youssef
Maleh
10
Араму
Маттиа
9
Монтальто
Адриано
24
Бокалон
Риккардо
1
Шемпер
Адриан
4
Оби
Джоэл
5
Цесар
Боштян
41
Дикманн
Лоренцо
28
Бривио
Давиде
8
Сегре
Джакопо
6
Эспозито
Сальваторе
14
Вяйсянен
Саули
17
Джаккерини
Эммануэле
23
Джорджевич
Филип
24
Меджорини
Риккардо
Венеция
4-3-1-2
Кьево
4-2-3-1

Ход матча

4'
Араму Маттиа
 
12'
 
Эспозито Сальваторе
44'
0:1
Джаккерини Эммануэле
(Меджорини Риккардо)
46'
 
Гарритано Лука
Эспозито Сальваторе
50'
 
Гарритано Лука
56'
 
Виньято Эмануэль
Джаккерини Эммануэле
63'
Youssef Maleh
 
64'
0:2
Джорджевич Филип
(Дикманн Лоренцо)
69'
Сукулини Франко
 
70'
Капелло Алессандро
Монтальто Адриано
 
70'
Ди Мариано Франческо
Сукулини Франко
 
79'
Лолло Лоренцо
Youssef Maleh
 
90'
 
Оби Джоэл
90'
 
Родригес Алехандро
Джорджевич Филип

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 7
  • 13 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе Парма 3:1 Венеция Венеция 2:1 Катания
Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Карпи 2:3 Венеция Венеция 2:2 Пескара Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:4 Кротоне Асколи 1:0 Венеция Венеция 1:0 Фоджа Брешия 2:0 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Салернитана 1:1 Венеция Венеция 1:1 Кремонезе Венеция 1:1 Палермо Верона 1:0 Венеция Венеция 2:3 Перуджа Ливорно 1:0 Венеция
Кьево Последние 20 матчей: +2 =7 -11
Кьево 1:1 Эмполи Перуджа 2:1 Кьево Кальяри 2:1 Кьево Кьево 1:1 Равенна
Кьево 1:2 Кальяри Фрозиноне 0:0 Кьево Кьево 0:0 Сампдория Интер Милан 2:0 Кьево Кьево 0:4 СПАЛ 2013 Кьево 1:1 Парма Лацио 1:2 Кьево Кьево 1:3 Наполи Болонья 3:0 Кьево Сассуоло 4:0 Кьево Кьево 0:3 Кальяри Кьево 0:0 Грасcхоппер Аталанта 1:1 Кьево Кьево 1:2 Милан Торино 3:0 Кьево Кьево 0:0 Дженоа
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Виртус Энтелла 3 3 0 0 3 - 0 9
2. Перуджа 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Салернитана 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Асколи 3 2 0 1 6 - 3 6
5. Порденоне 3 2 0 1 6 - 4 6
6. Беневенто 2 1 1 0 4 - 1 4
7. Пиза 2 1 1 0 2 - 0 4
8. Эмполи 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Кротоне 2 1 1 0 2 - 1 4
10. Кьево 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Кремонезе 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Пескара 2 1 0 1 5 - 5 3
13. Специя 3 1 0 2 4 - 3 3
14. Венеция 3 1 0 2 2 - 4 3
15. Фрозиноне 3 1 0 2 2 - 5 3
16. Читтаделла 3 1 0 2 3 - 7 3
17. Козенца 2 0 1 1 0 - 1 1
18. Юве Стабия 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Ливорно 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Трапани 3 0 0 3 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Джаккерини Эммануэле бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Эспозито Сальваторе получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    УДАЛЕНА! - Араму Маттиа получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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