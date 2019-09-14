Италия: Серия B 2019-2020
Венеция
0:2
Конец матча
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Кьево
4' Красная карточкаАраму Маттиа
12' Желтая карточкаЭспозито Сальваторе
0:1
44' ГолДжаккерини Эммануэле
50' Желтая карточкаГарритано Лука
63' Желтая карточкаYoussef Maleh
0:2
64' ГолДжорджевич Филип
69' Желтая карточкаСукулини Франко
90' Желтая карточкаОби Джоэл
13
Marco
Modolo
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marco ModoloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Фрей НиколяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Пина НунуПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
4'
44'
50'
63'
64'
69'
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 7
-
13 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +4 =6 -10Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе Парма 3:1 Венеция Венеция 2:1 Катания
Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Карпи 2:3 Венеция Венеция 2:2 Пескара Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:4 Кротоне Асколи 1:0 Венеция Венеция 1:0 Фоджа Брешия 2:0 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Салернитана 1:1 Венеция Венеция 1:1 Кремонезе Венеция 1:1 Палермо Верона 1:0 Венеция Венеция 2:3 Перуджа Ливорно 1:0 Венеция
Кьево Последние 20 матчей: +2 =7 -11Кьево 1:1 Эмполи Перуджа 2:1 Кьево Кальяри 2:1 Кьево Кьево 1:1 Равенна
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виртус Энтелла
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|Перуджа
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Салернитана
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Асколи
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Порденоне
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|Беневенто
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|7.
|Пиза
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|Эмполи
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Кротоне
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Кьево
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Кремонезе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Пескара
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|13.
|Специя
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|3
|14.
|Венеция
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|Фрозиноне
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|16.
|Читтаделла
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|17.
|Козенца
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Юве Стабия
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Ливорно
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Трапани
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
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