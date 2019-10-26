Италия: Серия B 2019-2020
Специя
2:0
Конец матча
Стадион: Альберто Пиччи
Юве Стабия
1:0
18' ГолБидуи Софьян
29' Желтая карточкаMatteo Ricci II
33' Желтая карточкаJuan Manuel Ramos
2:0
52' ГолКапрадосси Элио
53' Желтая карточкаGiacomo Calo
63' Желтая карточкаДжермони Лука
63' Вторая желтая карточкаДжермони Лука
76' Желтая карточкаМора Лука
80' Желтая карточкаРиччи Джакомо
26
Бидуи
Софьян
25
Руссо
Данило
20
Трост
Магнус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Эрлич МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
-
25 Руссо ДанилоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Трост МагнусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Ход матча
18'
1:0
29'
52'
53'
63'
63'
76'
80'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +6 =3 -11Пескара 1:2 Специя Специя 0:1 Беневенто Специя 2:4 Трапани Асколи 3:0 Специя
Специя 2:2 Перуджа Порденоне 1:0 Специя Специя 1:2 Кротоне Читтаделла 0:3 Специя Сассуоло 1:0 Специя Специя 5:0 Про Патрия Специя 3:5 Сампдория Специя 1:2 Читтаделла Лечче 2:1 Специя Специя 2:0 Кротоне Палермо 2:2 Специя Специя 1:1 Перуджа Козенца 1:0 Специя Специя 3:2 Асколи Фоджа 1:0 Специя Специя 2:1 Салернитана
Юве Стабия Последние 20 матчей: +6 =5 -9Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия
Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла Матера 0:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Вибонезе Сикула Леонцио 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Трапани Бишелье 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Риети Катания 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Кавезе
Последние игры между собой
Специя: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Юве Стабия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кротоне
|9
|5
|3
|1
|15 - 7
|18
|2.
|Беневенто
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|3.
|Эмполи
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|4.
|Асколи
|9
|5
|0
|4
|16 - 10
|15
|5.
|Салернитана
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|6.
|Перуджа
|9
|4
|3
|2
|10 - 9
|15
|7.
|Кьево
|9
|3
|5
|1
|15 - 11
|14
|8.
|Пескара
|9
|4
|1
|4
|16 - 14
|13
|9.
|Читтаделла
|9
|4
|1
|4
|9 - 12
|13
|10.
|Порденоне
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|11.
|Венеция
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|12.
|Виртус Энтелла
|9
|3
|3
|3
|8 - 10
|12
|13.
|Кремонезе
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|14.
|Пиза
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|15.
|Специя
|9
|3
|1
|5
|12 - 14
|10
|16.
|Фрозиноне
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|17.
|Козенца
|9
|1
|5
|3
|8 - 9
|8
|18.
|Юве Стабия
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|19.
|Трапани
|9
|1
|3
|5
|9 - 14
|6
|20.
|Ливорно
|8
|1
|1
|6
|8 - 14
|4
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