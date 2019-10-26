Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Специя
2:0
Конец матча

Стадион:
Юве Стабия
0'
1:0
18' Гол
Бидуи Софьян
29' Желтая карточка
Matteo Ricci II
33' Желтая карточка
Juan Manuel Ramos
2:0
52' Гол
Капрадосси Элио
53' Желтая карточка
Giacomo Calo
63' Желтая карточка
Джермони Лука
63' Вторая желтая карточка
Джермони Лука
76' Желтая карточка
Мора Лука
80' Желтая карточка
Риччи Джакомо
90'+5
1
Скуффет
Симоне
2
Luca
Vignali
19
Терци
Клаудио
13
Капрадосси
Элио
3
Juan
Manuel
Ramos
16
Бартоломей
Паоло
8
Matteo
Ricci
II
6
Мора
Лука
10
Риччи
Федерико
17
Гудьонсен
Свейнн
26
Бидуи
Софьян
25
Руссо
Данило
28
Витиелло
Роберто
34
Сарторио
Адриано
20
Трост
Магнус
23
Джермони
Лука
37
Кальвано
Симоне
5
Giacomo
Calo
18
Luigi
Canotto
30
Alessandro
Mallamo
21
Salvatore
Elia
32
Francesco
Forte
I
Специя
4-3-3
Юве Стабия
4-2-3-1

Ход матча

18'
Бидуи Софьян
(Мора Лука)
1:0
29'
Matteo Ricci II
 
33'
Juan Manuel Ramos
 
52'
Капрадосси Элио
(Бартоломей Паоло)
2:0
53'
 
Giacomo Calo
54'
 
Karamoko Cisse
Alessandro Mallamo
57'
Emmanuel Quartsin Gyasi
Гудьонсен Свейнн
 
60'
 
Карлини Массимилиано
Luigi Canotto
63'
 
Джермони Лука
63'
 
Джермони Лука
65'
 
Риччи Джакомо
Salvatore Elia
71'
Рагуза Антонио
Matteo Ricci II
 
76'
Мора Лука
 
80'
 
Риччи Джакомо
81'
Бюргзорг Делано
Бидуи Софьян
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Пескара 1:2 Специя Специя 0:1 Беневенто Специя 2:4 Трапани Асколи 3:0 Специя
Специя 2:2 Перуджа Порденоне 1:0 Специя Специя 1:2 Кротоне Читтаделла 0:3 Специя Сассуоло 1:0 Специя Специя 5:0 Про Патрия Специя 3:5 Сампдория Специя 1:2 Читтаделла Лечче 2:1 Специя Специя 2:0 Кротоне Палермо 2:2 Специя Специя 1:1 Перуджа Козенца 1:0 Специя Специя 3:2 Асколи Фоджа 1:0 Специя Специя 2:1 Салернитана
Юве Стабия Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия
Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Пиза Эмполи 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Имолезе Порденоне 3:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Виртус Энтелла Юве Стабия 1:2 Виртус Франкавилла Матера 0:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Вибонезе Сикула Леонцио 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Трапани Бишелье 0:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:1 Риети Катания 1:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:2 Кавезе

Последние игры между собой

Специя: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Юве Стабия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Специя 1:1 Юве Стабия Серия B Юве Стабия 1:2 Специя Серия B Юве Стабия 2:1 Специя Серия B Специя 2:3 Юве Стабия Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Кротоне 9 5 3 1 15 - 7 18
2. Беневенто 9 5 3 1 11 - 7 18
3. Эмполи 9 4 4 1 13 - 9 16
4. Асколи 9 5 0 4 16 - 10 15
5. Салернитана 9 4 3 2 11 - 9 15
6. Перуджа 9 4 3 2 10 - 9 15
7. Кьево 9 3 5 1 15 - 11 14
8. Пескара 9 4 1 4 16 - 14 13
9. Читтаделла 9 4 1 4 9 - 12 13
10. Порденоне 9 3 3 3 13 - 12 12
11. Венеция 9 3 3 3 10 - 10 12
12. Виртус Энтелла 9 3 3 3 8 - 10 12
13. Кремонезе 8 3 2 3 7 - 10 11
14. Пиза 8 2 4 2 12 - 9 10
15. Специя 9 3 1 5 12 - 14 10
16. Фрозиноне 8 2 3 3 7 - 11 9
17. Козенца 9 1 5 3 8 - 9 8
18. Юве Стабия 9 2 1 6 8 - 17 7
19. Трапани 9 1 3 5 9 - 14 6
20. Ливорно 8 1 1 6 8 - 14 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    33'
    Хуан Мануэль Рамос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Matteo Ricci получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Бидуи Софьян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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