Италия: Серия B 2019-2020
Асколи
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Венеция
29' Желтая карточкаLuca Antonio Fiordilino
33' Желтая карточкаНинкович Никола
33
Леали
Никола
30
Брлек
Петар
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Marco ModoloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +10 =2 -8Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара
Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи
Венеция Последние 20 матчей: +5 =6 -9Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана Удинезе 1:1 Венеция
Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе Парма 3:1 Венеция Венеция 2:1 Катания Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Карпи 2:3 Венеция Венеция 2:2 Пескара Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:4 Кротоне Асколи 1:0 Венеция
Последние игры между собой
Асколи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Венеция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|2.
|Перуджа
|1:0
|11
|5
|4
|2
|12 - 10
|19
|3.
|Кротоне
|0:1
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|4.
|Кьево
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|5.
|Эмполи
|10
|4
|5
|1
|14 - 10
|17
|6.
|Асколи
|0:0
|11
|5
|2
|4
|17 - 11
|17
|7.
|Читтаделла
|10
|5
|1
|4
|10 - 12
|16
|8.
|Пескара
|1:0
|11
|5
|1
|5
|18 - 16
|16
|9.
|Порденоне
|10
|4
|3
|3
|15 - 13
|15
|10.
|Салернитана
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|11.
|Виртус Энтелла
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|12.
|Фрозиноне
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|13.
|Пиза
|0:1
|11
|3
|4
|4
|14 - 12
|13
|14.
|Венеция
|0:0
|11
|3
|4
|4
|11 - 12
|13
|15.
|Кремонезе
|10
|3
|3
|4
|8 - 13
|12
|16.
|Специя
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|17.
|Юве Стабия
|0:0
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|18.
|Козенца
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|19.
|Ливорно
|0:0
|11
|2
|2
|7
|9 - 15
|8
|20.
|Трапани
|10
|1
|3
|6
|9 - 17
|6
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