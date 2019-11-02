Италия: Серия B 2019-2020

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Асколи
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Венеция
0'
29' Желтая карточка
Luca Antonio Fiordilino
33' Желтая карточка
Нинкович Никола
44'
33
Леали
Никола
5
Пучино
Раффаэле
23
Броско
Риккардо
15
Гравильон
Эндрю
3
Д'Элия
Сальваторе
7
Michele
Cavion
14
Пиччинокки
Марио
30
Брлек
Петар
11
Нинкович
Никола
17
Да
Крус
Алессио
32
Ардеманьи
Маттео
12
Леццерини
Лука
2
Фьордализо
Алессандро
13
Marco
Modolo
21
Кремонези
Микеле
32
Pietro
Ceccaroni
25
Лолло
Лоренцо
16
Luca
Antonio
Fiordilino
23
Youssef
Maleh
10
Араму
Маттиа
9
Монтальто
Адриано
24
Бокалон
Риккардо
Асколи
4-3-1-2
Венеция
4-3-1-2

Ход матча

27'
 
Nicolo Casale
Кремонези Микеле
29'
 
Luca Antonio Fiordilino
33'
Нинкович Никола
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара
Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи Асколи 2:0 Ливорно Фрозиноне 2:1 Асколи Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Асколи 5:1 Про Верчелли Кротоне 3:0 Асколи Асколи 1:2 Палермо Брешия 1:0 Асколи Читтаделла 2:2 Асколи Асколи 1:0 Венеция Специя 3:2 Асколи Асколи 2:1 Пескара Падова 1:2 Асколи
Венеция Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Венеция 1:2 Порденоне Кротоне 3:2 Венеция Венеция 1:0 Салернитана Удинезе 1:1 Венеция
Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:1 Пиза Виртус Энтелла 0:2 Венеция Фрозиноне 1:1 Венеция Венеция 0:2 Кьево Трапани 0:1 Венеция Венеция 1:2 Кремонезе Парма 3:1 Венеция Венеция 2:1 Катания Венеция 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция Карпи 2:3 Венеция Венеция 2:2 Пескара Козенца 1:1 Венеция Венеция 1:4 Кротоне Асколи 1:0 Венеция

Последние игры между собой

Асколи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Венеция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Асколи 1:0 Венеция Серия B Венеция 1:0 Асколи Серия B Венеция 1:0 Асколи Серия B Асколи 3:3 Венеция Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 10 6 3 1 13 - 7 21
2. Перуджа 1:0 11 5 4 2 12 - 10 19
3. Кротоне 0:1 11 5 3 3 16 - 10 18
4. Кьево 11 4 6 1 17 - 12 18
5. Эмполи 10 4 5 1 14 - 10 17
6. Асколи 0:0 11 5 2 4 17 - 11 17
7. Читтаделла 10 5 1 4 10 - 12 16
8. Пескара 1:0 11 5 1 5 18 - 16 16
9. Порденоне 10 4 3 3 15 - 13 15
10. Салернитана 10 4 3 3 12 - 11 15
11. Виртус Энтелла 10 4 3 3 9 - 10 15
12. Фрозиноне 10 3 4 3 11 - 12 13
13. Пиза 0:1 11 3 4 4 14 - 12 13
14. Венеция 0:0 11 3 4 4 11 - 12 13
15. Кремонезе 10 3 3 4 8 - 13 12
16. Специя 11 3 3 5 13 - 15 12
17. Юве Стабия 0:0 11 3 2 6 10 - 18 11
18. Козенца 10 1 5 4 8 - 10 8
19. Ливорно 0:0 11 2 2 7 9 - 15 8
20. Трапани 10 1 3 6 9 - 17 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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