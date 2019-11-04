Италия: Серия B 2019-2020
Козенца
2:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Кремонезе
1:0
3' ГолШаудоне Даниэле
8' Желтая карточкаFranck Kanoute
2:0
11' ГолРивьер Эммануэль
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Vasile MogosПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 Nadir Zortea
Ход матча
3'
1:0
11'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +4 =8 -8Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция
Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне Лечче 3:1 Козенца Козенца 1:1 Палермо
Кремонезе Последние 20 матчей: +9 =6 -5Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла
Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче
Последние игры между собой
Козенца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Кремонезе: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|11
|7
|3
|1
|15 - 7
|24
|2.
|Перуджа
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|3.
|Кротоне
|11
|5
|3
|3
|18 - 12
|18
|4.
|Порденоне
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|5.
|Салернитана
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|6.
|Кьево
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|7.
|Асколи
|11
|5
|2
|4
|18 - 12
|17
|8.
|Читтаделла
|11
|5
|2
|4
|10 - 12
|17
|9.
|Эмполи
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|10.
|Пескара
|11
|5
|1
|5
|20 - 16
|16
|11.
|Виртус Энтелла
|11
|4
|3
|4
|10 - 12
|15
|12.
|Фрозиноне
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|13.
|Пиза
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|14.
|Венеция
|11
|3
|4
|4
|12 - 13
|13
|15.
|Специя
|11
|3
|3
|5
|13 - 15
|12
|16.
|Кремонезе
|0:2
|11
|3
|3
|5
|8 - 15
|12
|17.
|Козенца
|2:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 10
|11
|18.
|Ливорно
|11
|3
|1
|7
|11 - 16
|10
|19.
|Юве Стабия
|11
|3
|1
|7
|11 - 20
|10
|20.
|Трапани
|11
|1
|3
|7
|10 - 19
|6
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