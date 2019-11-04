Италия: Серия B 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2019-2020
Козенца
2:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Кремонезе
0'
1:0
3' Гол
Шаудоне Даниэле
8' Желтая карточка
Franck Kanoute
2:0
11' Гол
Ривьер Эммануэль
13'
33
Pietro
Perina
27
Биттанте
Лука
4
Капела
Анибал
5
Ricardo
Idda
18
Matteo
Legittimo
21
Mirko
Bruccini
30
Franck
Kanoute
16
Шаудоне
Даниэле
10
Mirko
Carretta
29
Ривьер
Эммануэль
32
Баэс
Хайме
1
Nicola
Ravaglia
23
Караччоло
Антонио
15
Бьянкетти
Маттео
26
Терранова
Эмануэле
10
Соддимо
Данило
5
Вальцания
Лука
19
Michele
Castagnetti
4
Арини
Мариано
17
Мильоре
Франческо
9
Чофани
Даниэль
11
Паломби
Симоне
Козенца
4-3-3
Кремонезе
3-5-2

Ход матча

3'
Шаудоне Даниэле
(Баэс Хайме)
1:0
8'
Franck Kanoute
 
11'
Ривьер Эммануэль
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца Козенца 1:1 Венеция
Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне Лечче 3:1 Козенца Козенца 1:1 Палермо
Кремонезе Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла
Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия Карпи 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Фоджа Читтаделла 1:3 Кремонезе Кротоне 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:0 Лечче

Последние игры между собой

Козенца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Кремонезе: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Козенца 2:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 2:0 Козенца Серия B Кремонезе 3:2 Козенца Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 11 7 3 1 15 - 7 24
2. Перуджа 11 5 4 2 14 - 12 19
3. Кротоне 11 5 3 3 18 - 12 18
4. Порденоне 11 5 3 3 17 - 14 18
5. Салернитана 11 5 3 3 14 - 12 18
6. Кьево 11 4 6 1 17 - 12 18
7. Асколи 11 5 2 4 18 - 12 17
8. Читтаделла 11 5 2 4 10 - 12 17
9. Эмполи 11 4 5 2 14 - 12 17
10. Пескара 11 5 1 5 20 - 16 16
11. Виртус Энтелла 11 4 3 4 10 - 12 15
12. Фрозиноне 11 3 5 3 11 - 12 14
13. Пиза 11 3 4 4 14 - 14 13
14. Венеция 11 3 4 4 12 - 13 13
15. Специя 11 3 3 5 13 - 15 12
16. Кремонезе 0:2 11 3 3 5 8 - 15 12
17. Козенца 2:0 11 2 5 4 10 - 10 11
18. Ливорно 11 3 1 7 11 - 16 10
19. Юве Стабия 11 3 1 7 11 - 20 10
20. Трапани 11 1 3 7 10 - 19 6
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...