Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Юнайтед
1:1
Первый тайм: 33'
Стадион: GMHBA Stadium
Вестерн Сидней Уондерерс
0:1
5' ГолMitchell Duke
1:1
13' ГолЭндрю Дуранте
19' Желтая карточкаЦиглер Патрик
22
Гюлюм
Эрсан
19
Рисдон
Джош
12
Dario
Jertec
11
Connor
Pain
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гюлюм ЭрсанЗащитник
-
19 Рисдон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Dario JertecПолузащитник
-
11 Connor PainПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Max BurgessПолузащитник
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Йебоа КвамеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Mohamed Adam
-
-
-
37 Jake Trew
-
33 Tate Russell
-
Главный тренер: Попович Энтони
Ход матча
5'
13'
19'
Предыдущие игры
Вестерн Юнайтед Последние 18 матчей: +9 =2 -7Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед
Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC Вестерн Юнайтед 1:1 Колоале Сува 3:1 Вестерн Юнайтед Оклэнд Сити 3:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Амикаль Косса 3:1 Вестерн Юнайтед Колоале 0:6 Вестерн Юнайтед Экс-Бим 1:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малайта Кингз
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +9 =4 -7Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз
Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:1
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|3.
|Сидней
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|4.
|Вестерн Юнайтед
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|Перт Глори
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|6.
|Мельбурн Виктори
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|7.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|8.
|Аделаида Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|9.
|Брисбен Роар
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|10.
|Ньюкасл Джетс
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|11.
|Веллингтон Феникс
|4
|0
|0
|4
|4 - 8
|0
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