Австралия: Эй-Лига 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Юнайтед
1:1
Первый тайм: 33'

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
0:1
5' Гол
Mitchell Duke
1:1
13' Гол
Эндрю Дуранте
19' Желтая карточка
Циглер Патрик
33'
1
Курто
Филип
6
Connor
Chapman
4
Эндрю
Дуранте
22
Гюлюм
Эрсан
19
Рисдон
Джош
8
Коне
Панайотис
12
Dario
Jertec
11
Connor
Pain
26
Kwabena
Appiah
23
Диаманти
Алессандро
10
Макдональд
Скотт
1
Лопар
Даниэль
5
Георгиевски
Даниэль
4
Макгоуан
Дилан
34
Циглер
Патрик
29
Daniel
Wilmering
27
Йебоа
Кваме
19
Швеглер
Пирмин
17
Keanu
Baccus
9
Мюллер
Николай
7
Mitchell
Duke
14
Майер
Александр
Вестерн Юнайтед
Вестерн Сидней Уондерерс

Ход матча

5'
0:1
Mitchell Duke
(Георгиевски Даниэль)
13'
Эндрю Дуранте
(Диаманти Алессандро)
1:1
19'
 
Циглер Патрик
22'
Калвер Аарон
Коне Панайотис
 

Предыдущие игры

Вестерн Юнайтед Последние 18 матчей: +9 =2 -7
Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед
Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC Вестерн Юнайтед 1:1 Колоале Сува 3:1 Вестерн Юнайтед Оклэнд Сити 3:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Амикаль Косса 3:1 Вестерн Юнайтед Колоале 0:6 Вестерн Юнайтед Экс-Бим 1:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малайта Кингз
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Мельбурн Виктори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Сентрал Кост Маринерз
Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней Юнайтед 1:7 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Лидс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори Аделаида Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 4 1 0 10 - 5 13
2. Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 5 3 2 0 6 - 3 11
3. Сидней 4 3 0 1 9 - 5 9
4. Вестерн Юнайтед 1:1 5 2 2 1 7 - 6 8
5. Перт Глори 5 1 3 1 6 - 6 6
6. Мельбурн Виктори 4 1 1 2 4 - 5 4
7. Сентрал Кост Маринерз 4 1 1 2 5 - 7 4
8. Аделаида Юнайтед 3 1 0 2 5 - 6 3
9. Брисбен Роар 3 0 2 1 1 - 2 2
10. Ньюкасл Джетс 4 0 2 2 4 - 8 2
11. Веллингтон Феникс 4 0 0 4 4 - 8 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на GMHBA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...