Италия: Серия B 2019-2020
Трапани
1:1
Первый тайм: 32'
Стадион: Stadio Provinciale
Козенца
0:1
6' ГолПьерини Николас
14' Желтая карточкаДель Прете Лоренцо
1:1
17' ГолMarco Moscati
25' Желтая карточкаMatteo Legittimo
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Косми Серсе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
6'
0:1
17'
25'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Предыдущие игры
Трапани Последние 20 матчей: +5 =6 -9Порденоне 2:1 Трапани Фрозиноне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Эмполи Виртус Энтелла 1:1 Трапани
Трапани 1:2 Юве Стабия Специя 2:4 Трапани Трапани 0:0 Кремонезе Трапани 0:1 Салернитана Читтаделла 2:0 Трапани Трапани 0:1 Венеция Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Трапани 3:1 Пьяченца Трапани 2:0 Пьяченца Пьяченца 0:0 Трапани Трапани 1:1 Катания Катания 2:2 Трапани Катанзаро 6:3 Трапани Трапани 2:1 Паганезе Ренде 0:1 Трапани
Козенца Последние 20 матчей: +5 =7 -8Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца
Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне Лечче 3:1 Козенца
Последние игры между собой
Трапани: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Козенца: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|12
|7
|4
|1
|16 - 8
|25
|2.
|Кротоне
|12
|6
|3
|3
|21 - 13
|21
|3.
|Читтаделла
|12
|6
|2
|4
|12 - 12
|20
|4.
|Пескара
|12
|6
|1
|5
|22 - 17
|19
|5.
|Порденоне
|12
|5
|4
|3
|18 - 15
|19
|6.
|Салернитана
|0:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 12
|19
|7.
|Перуджа
|12
|5
|4
|3
|14 - 14
|19
|8.
|Кьево
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|9.
|Асколи
|12
|5
|2
|5
|19 - 15
|17
|10.
|Эмполи
|12
|4
|5
|3
|15 - 14
|17
|11.
|Пиза
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|12.
|Венеция
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Виртус Энтелла
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|14.
|Фрозиноне
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|15.
|Кремонезе
|0:0
|12
|3
|4
|5
|8 - 15
|13
|16.
|Специя
|12
|3
|3
|6
|15 - 18
|12
|17.
|Козенца
|1:1
|12
|2
|6
|4
|11 - 11
|12
|18.
|Юве Стабия
|12
|3
|2
|7
|12 - 21
|11
|19.
|Ливорно
|12
|3
|1
|8
|11 - 17
|10
|20.
|Трапани
|1:1
|12
|1
|4
|7
|11 - 20
|7
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