Италия: Серия B 2019-2020

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Трапани
1:1
Первый тайм: 32'

Стадион:
Козенца
0'
0:1
6' Гол
Пьерини Николас
14' Желтая карточка
Дель Прете Лоренцо
1:1
17' Гол
Marco Moscati
25' Желтая карточка
Matteo Legittimo
32'
12
Карнесекки
Марко
19
Francesco
Corapi
25
Форнасьер
Микеле
4
Пальяруло
Лука
6
Stefano
Scognamillo
29
Дель
Прете
Лоренцо
21
Скалья
Луиджи
Альберто
5
Anthony
Taugourdeau
28
Колпани
Андреа
32
Петтинари
Стефано
33
Marco
Moscati
33
Pietro
Perina
27
Биттанте
Лука
4
Капела
Анибал
5
Ricardo
Idda
18
Matteo
Legittimo
21
Mirko
Bruccini
30
Franck
Kanoute
16
Шаудоне
Даниэле
7
Пьерини
Николас
29
Ривьер
Эммануэль
32
Баэс
Хайме
Трапани
5-3-2
Козенца
4-3-3

Ход матча

6'
0:1
Пьерини Николас
14'
Дель Прете Лоренцо
 
17'
Marco Moscati
(Скалья Луиджи Альберто)
1:1
25'
 
Matteo Legittimo

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Предыдущие игры

Трапани Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Порденоне 2:1 Трапани Фрозиноне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Эмполи Виртус Энтелла 1:1 Трапани
Трапани 1:2 Юве Стабия Специя 2:4 Трапани Трапани 0:0 Кремонезе Трапани 0:1 Салернитана Читтаделла 2:0 Трапани Трапани 0:1 Венеция Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Трапани 3:1 Пьяченца Трапани 2:0 Пьяченца Пьяченца 0:0 Трапани Трапани 1:1 Катания Катания 2:2 Трапани Катанзаро 6:3 Трапани Трапани 2:1 Паганезе Ренде 0:1 Трапани
Козенца Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Козенца 2:0 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Козенца Козенца 1:1 Кьево Читтаделла 1:3 Козенца
Козенца 1:1 Венеция Фрозиноне 1:1 Козенца Козенца 1:1 Ливорно Беневенто 1:0 Козенца Козенца 1:2 Пескара Лечче 2:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Кротоне 0:0 Козенца Монополи 1:0 Козенца Салернитана 1:2 Козенца Козенца 1:1 Венеция Беневенто 4:2 Козенца Козенца 1:0 Специя Падова 0:0 Козенца Козенца 1:0 Кротоне Лечче 3:1 Козенца

Последние игры между собой

Трапани: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Козенца: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Трапани 1:2 Козенца Кубок Трапани 0:2 Козенца Серия C Козенца 2:1 Трапани Серия C Козенца 4:2 Трапани Серия C
Трапани 1:2 Козенца Серия C
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 12 7 4 1 16 - 8 25
2. Кротоне 12 6 3 3 21 - 13 21
3. Читтаделла 12 6 2 4 12 - 12 20
4. Пескара 12 6 1 5 22 - 17 19
5. Порденоне 12 5 4 3 18 - 15 19
6. Салернитана 0:0 12 5 4 3 14 - 12 19
7. Перуджа 12 5 4 3 14 - 14 19
8. Кьево 11 4 6 1 17 - 12 18
9. Асколи 12 5 2 5 19 - 15 17
10. Эмполи 12 4 5 3 15 - 14 17
11. Пиза 12 4 4 4 17 - 16 16
12. Венеция 12 4 4 4 13 - 13 16
13. Виртус Энтелла 12 4 4 4 11 - 13 16
14. Фрозиноне 11 3 5 3 11 - 12 14
15. Кремонезе 0:0 12 3 4 5 8 - 15 13
16. Специя 12 3 3 6 15 - 18 12
17. Козенца 1:1 12 2 6 4 11 - 11 12
18. Юве Стабия 12 3 2 7 12 - 21 11
19. Ливорно 12 3 1 8 11 - 17 10
20. Трапани 1:1 12 1 4 7 11 - 20 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Provinciale. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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