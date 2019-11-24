Италия: Серия B 2019-2020

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Читтаделла
0:1
Перерыв

Стадион:
Пиза
0'
0:1
43' Гол
Пинато Марко
45' Желтая карточка
Айя Рамзи
1
Палеари
Альберто
24
Luca
Ghiringhelli
18
Пертиконе
Романо
5
Адорни
Давиде
3
Amedeo
Benedetti
16
Вита
Алессио
4
Йори
Мануэль
23
Бранка
Симоне
10
Д'Урсо
Кристиан
9
Davide
Diaw
19
Michael
De
Marchi
1
Гори
Стефано
2
Samuele
Birindelli
15
Айя
Рамзи
33
Бенедетти
Симоне
19
Daniele
Liotti
7
Nicholas
Siega
I
30
Alessandro
De
Vitis
I
21
Пинато
Марко
11
Mattia
Minesso
9
Москарделли
Давиде
26
Мазуччи
Гаэтано
Читтаделла
4-3-1-2
Пиза
4-3-1-2

Ход матча

43'
0:1
Пинато Марко
(Samuele Birindelli)
45'
 
Айя Рамзи

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно Порденоне 0:0 Читтаделла
Читтаделла 1:3 Козенца Кремонезе 0:2 Читтаделла Юве Стабия 0:1 Читтаделла Читтаделла 2:1 Пескара Эмполи 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Трапани Беневенто 4:1 Читтаделла Читтаделла 0:3 Специя Читтаделла 3:3 Карпи Читтаделла 3:0 Падова Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:2 Читтаделла Палермо 2:2 Читтаделла
Пиза Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Пиза 3:2 Специя Пескара 3:0 Пиза Пиза 2:1 Салернитана Ливорно 1:0 Пиза
Пиза 1:1 Кротоне Перуджа 1:0 Пиза Венеция 1:1 Пиза Пиза 2:3 Эмполи Кьево 2:2 Пиза Пиза 4:1 Кремонезе Юве Стабия 0:2 Пиза Пиза 0:0 Беневенто Пиза 0:3 Болонья Пиза 3:0 Потенца Триестина 1:3 Пиза Пиза 2:2 Триестина Пиза 1:0 S.S. Arezzo S.S. Arezzo 2:3 Пиза Пиза 2:1 Каррарезе Каррарезе 2:2 Пиза

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Пиза: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
Пиза 1:4 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:0 Пиза Серия B Читтаделла 3:2 Пиза Кубок Читтаделла 1:0 Пиза Серия B
Пиза 0:3 Читтаделла Серия B Пиза 1:2 Читтаделла Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 13 8 4 1 18 - 8 28
2. Порденоне 13 6 4 3 21 - 15 22
3. Кротоне 13 6 3 4 21 - 15 21
4. Читтаделла 0:0 13 6 3 4 12 - 12 21
5. Пескара 13 6 2 5 23 - 18 20
6. Перуджа 13 5 4 4 14 - 17 19
7. Кьево 12 4 6 2 17 - 14 18
8. Салернитана 13 5 3 5 14 - 15 18
9. Эмполи 13 4 6 3 16 - 15 18
10. Фрозиноне 12 4 5 3 13 - 12 17
11. Асколи 1:2 13 5 2 6 20 - 17 17
12. Пиза 0:0 13 4 5 4 17 - 16 17
13. Венеция 13 4 5 4 14 - 14 17
14. Виртус Энтелла 12 4 4 4 11 - 13 16
15. Кремонезе 13 4 4 5 10 - 16 16
16. Козенца 2:1 13 3 6 4 14 - 13 15
17. Юве Стабия 13 4 2 7 14 - 21 14
18. Специя 12 3 3 6 15 - 18 12
19. Ливорно 13 3 1 9 12 - 19 10
20. Трапани 13 2 4 7 14 - 22 10
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Айя Рамзи получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Пинато Марко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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