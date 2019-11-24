Италия: Серия B 2019-2020
Читтаделла
0:1
Перерыв
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Пиза
0:1
43' ГолПинато Марко
45' Желтая карточкаАйя Рамзи
16
Вита
Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Nicola PavanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
-
14 Луппи ДавидеНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
-
14 Marius MarinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Ход матча
43'
45'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
4 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: +11 =3 -6Перуджа 0:2 Читтаделла Читтаделла 0:0 Фрозиноне Читтаделла 1:0 Ливорно Порденоне 0:0 Читтаделла
Читтаделла 1:3 Козенца Кремонезе 0:2 Читтаделла Юве Стабия 0:1 Читтаделла Читтаделла 2:1 Пескара Эмполи 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Трапани Беневенто 4:1 Читтаделла Читтаделла 0:3 Специя Читтаделла 3:3 Карпи Читтаделла 3:0 Падова Верона 3:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Верона Беневенто 0:3 Читтаделла Читтаделла 1:2 Беневенто Специя 1:2 Читтаделла Палермо 2:2 Читтаделла
Пиза Последние 20 матчей: +9 =6 -5Пиза 3:2 Специя Пескара 3:0 Пиза Пиза 2:1 Салернитана Ливорно 1:0 Пиза
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Пиза: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|13
|8
|4
|1
|18 - 8
|28
|2.
|Порденоне
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|3.
|Кротоне
|13
|6
|3
|4
|21 - 15
|21
|4.
|Читтаделла
|0:0
|13
|6
|3
|4
|12 - 12
|21
|5.
|Пескара
|13
|6
|2
|5
|23 - 18
|20
|6.
|Перуджа
|13
|5
|4
|4
|14 - 17
|19
|7.
|Кьево
|12
|4
|6
|2
|17 - 14
|18
|8.
|Салернитана
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|9.
|Эмполи
|13
|4
|6
|3
|16 - 15
|18
|10.
|Фрозиноне
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|11.
|Асколи
|1:2
|13
|5
|2
|6
|20 - 17
|17
|12.
|Пиза
|0:0
|13
|4
|5
|4
|17 - 16
|17
|13.
|Венеция
|13
|4
|5
|4
|14 - 14
|17
|14.
|Виртус Энтелла
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|15.
|Кремонезе
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|16.
|Козенца
|2:1
|13
|3
|6
|4
|14 - 13
|15
|17.
|Юве Стабия
|13
|4
|2
|7
|14 - 21
|14
|18.
|Специя
|12
|3
|3
|6
|15 - 18
|12
|19.
|Ливорно
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|20.
|Трапани
|13
|2
|4
|7
|14 - 22
|10
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