Италия: Серия B 2019-2020
Кьево
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Кремонезе
12' Желтая карточкаMichele Castagnetti
27
Сетер
Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Колли ДжозефЗащитник
- Защитник
-
21 Фрей НиколяЗащитник
- Полузащитник
-
13 Пина НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
21 Nadir Zortea
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +6 =8 -6Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево
Кремонезе Последние 20 матчей: +7 =7 -6Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана
Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|15
|10
|4
|1
|25 - 8
|34
|2.
|Читтаделла
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|3.
|Кротоне
|14
|6
|4
|4
|22 - 16
|22
|4.
|Порденоне
|14
|6
|4
|4
|21 - 17
|22
|5.
|Перуджа
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|6.
|Кьево
|0:0
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|7.
|Асколи
|15
|6
|3
|6
|24 - 20
|21
|8.
|Пескара
|15
|6
|3
|6
|26 - 23
|21
|9.
|Эмполи
|15
|5
|6
|4
|18 - 20
|21
|10.
|Фрозиноне
|14
|5
|5
|4
|17 - 14
|20
|11.
|Пиза
|14
|5
|5
|4
|20 - 17
|20
|12.
|Виртус Энтелла
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|13.
|Специя
|15
|5
|4
|6
|20 - 19
|19
|14.
|Салернитана
|15
|5
|4
|6
|18 - 20
|19
|15.
|Венеция
|15
|4
|6
|5
|16 - 18
|18
|16.
|Кремонезе
|0:0
|15
|4
|6
|5
|10 - 16
|18
|17.
|Юве Стабия
|14
|4
|2
|8
|14 - 23
|14
|18.
|Козенца
|14
|2
|7
|5
|15 - 16
|13
|19.
|Трапани
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|20.
|Ливорно
|15
|3
|2
|10
|12 - 21
|11
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