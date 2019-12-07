Италия: Серия B 2019-2020

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Кьево
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Кремонезе
0'
12' Желтая карточка
Michele Castagnetti
17'
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
14
Вяйсянен
Саули
33
Риджионе
Микеле
3
Matteo
Cotali
8
Сегре
Джакопо
4
Оби
Джоэл
40
Ди
Ноя
Джованни
25
Виньято
Эмануэль
27
Сетер
Дамир
24
Меджорини
Риккардо
16
Агацци
Микаэль
23
Караччоло
Антонио
3
Клейтон
Машадо
20
Luca
Ravanelli
14
Могос
Василе
4
Арини
Мариано
19
Michele
Castagnetti
17
Мильоре
Франческо
10
Соддимо
Данило
11
Паломби
Симоне
9
Чофани
Даниэль
Кьево
4-3-1-2
Кремонезе
3-4-1-2

Ход матча

12'
 
Michele Castagnetti

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево
Кьево 2:1 Кротоне Козенца 1:1 Кьево Кьево 2:0 Асколи Ливорно 3:4 Кьево Кьево 1:1 Порденоне Салернитана 1:1 Кьево Кьево 2:2 Пиза Венеция 0:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи Перуджа 2:1 Кьево Кальяри 2:1 Кьево Кьево 1:1 Равенна Кьево 1:2 Кальяри Фрозиноне 0:0 Кьево Кьево 0:0 Сампдория Интер Милан 2:0 Кьево
Кремонезе Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана
Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Фрозиноне Эмполи 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:2 Читтаделла Кремонезе 1:0 Асколи Трапани 0:0 Кремонезе Кремонезе 2:1 Кротоне Пиза 4:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла Венеция 1:2 Кремонезе Верона 1:2 Кремонезе Кремонезе 4:0 Виртус Франкавилла Наполи 3:3 Кремонезе Перуджа 3:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Брешия
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 15 10 4 1 25 - 8 34
2. Читтаделла 15 7 4 4 18 - 17 25
3. Кротоне 14 6 4 4 22 - 16 22
4. Порденоне 14 6 4 4 21 - 17 22
5. Перуджа 14 6 4 4 17 - 18 22
6. Кьево 0:0 15 5 7 3 19 - 16 22
7. Асколи 15 6 3 6 24 - 20 21
8. Пескара 15 6 3 6 26 - 23 21
9. Эмполи 15 5 6 4 18 - 20 21
10. Фрозиноне 14 5 5 4 17 - 14 20
11. Пиза 14 5 5 4 20 - 17 20
12. Виртус Энтелла 14 5 4 5 14 - 15 19
13. Специя 15 5 4 6 20 - 19 19
14. Салернитана 15 5 4 6 18 - 20 19
15. Венеция 15 4 6 5 16 - 18 18
16. Кремонезе 0:0 15 4 6 5 10 - 16 18
17. Юве Стабия 14 4 2 8 14 - 23 14
18. Козенца 14 2 7 5 15 - 16 13
19. Трапани 15 3 4 8 15 - 27 13
20. Ливорно 15 3 2 10 12 - 21 11
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    12'
    Michele Castagnetti получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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