Италия: Серия B 2019-2020

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Беневенто
1:0
Второй тайм: 68'

Стадион:
Фрозиноне
0'
1:0
21' Пенальти
Виола Николас
33' Желтая карточка
Гори Мирко
55' Желтая карточка
Дзампано Франческо
56' Желтая карточка
Паганини Лука
68'
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
23
Антей
Лука
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
28
Скьяттарелла
Паскуале
21
Хетемай
Перпарим
10
Виола
Николас
7
Крагль
Оливер
25
Сау
Марко
9
Кода
Массимо
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
3
Капуано
Марко
8
Майелло
Раффаэле
2
Дзампано
Франческо
7
Паганини
Лука
5
Гори
Мирко
13
Бегетто
Андреа
10
Дионизи
Федерико
18
Новакович
Андрия
Беневенто
4-3-2-1
Фрозиноне
3-1-4-2

Ход матча

21'
Виола Николас
1:0
33'
 
Гори Мирко
55'
 
Дзампано Франческо
56'
 
Паганини Лука
63'
 
Хаас Николас
Паганини Лука

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне
Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла
Фрозиноне Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи
Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани Кремонезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Ливорно Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца Перуджа 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Венеция Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Асколи Порденоне 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 5:1 Монополи Фрозиноне 4:0 Каррарезе

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 1
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 1
Беневенто 2:1 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 3:2 Беневенто Серия B Беневенто 1:1 Фрозиноне Про Прима Дивизионе Фрозиноне 0:0 Беневенто Про Прима Дивизионе
Фрозиноне 0:0 Беневенто Про Прима Дивизионе Беневенто 0:0 Фрозиноне Про Прима Дивизионе
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 1:0 17 12 4 1 28 - 8 40
2. Порденоне 16 8 4 4 24 - 18 28
3. Фрозиноне 0:1 17 7 5 5 21 - 15 26
4. Перуджа 17 7 5 5 22 - 22 26
5. Читтаделла 17 7 5 5 19 - 19 26
6. Кротоне 17 7 4 6 26 - 21 25
7. Виртус Энтелла 17 7 4 6 18 - 17 25
8. Кьево 17 6 7 4 23 - 20 25
9. Асколи 16 7 3 6 25 - 20 24
10. Пиза 16 6 5 5 23 - 20 23
11. Салернитана 17 6 5 6 22 - 23 23
12. Эмполи 17 5 7 5 19 - 23 22
13. Пескара 16 6 3 7 26 - 25 21
14. Специя 16 5 5 6 20 - 19 20
15. Кремонезе 16 5 5 6 12 - 18 20
16. Юве Стабия 17 6 2 9 19 - 27 20
17. Венеция 17 4 7 6 16 - 20 19
18. Козенца 16 2 8 6 18 - 20 14
19. Трапани 16 3 4 9 16 - 30 13
20. Ливорно 17 3 2 12 13 - 25 11
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    33'
    Гори Мирко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Виола Николас из команды Беневенто забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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