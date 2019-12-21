Италия: Серия B 2019-2020
Беневенто
1:0
Второй тайм: 68'
Стадион: Чиро Вигорито
Фрозиноне
1:0
21' ПенальтиВиола Николас
33' Желтая карточкаГори Мирко
55' Желтая карточкаДзампано Франческо
56' Желтая карточкаПаганини Лука
23
Антей
Лука
25
Сау
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Антей ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гори ПьерВратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Dejan VokicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Хаас НиколасПолузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Барони Марко
Ход матча
21'
1:0
33'
56'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 6
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +13 =4 -3Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне
Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто Беневенто 1:0 Перуджа Специя 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Виртус Энтелла Порденоне 1:1 Беневенто Беневенто 1:0 Козенца Салернитана 0:2 Беневенто Беневенто 4:1 Читтаделла Пиза 0:0 Беневенто Беневенто 3:4 Монца Фиорентина 0:3 Беневенто Наполи 1:2 Беневенто Беневенто 0:3 Читтаделла
Фрозиноне Последние 20 матчей: +9 =5 -6Фрозиноне 2:0 Пескара Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Парма 2:1 Фрозиноне Фрозиноне 4:0 Эмполи
Специя 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:0 Кьево Читтаделла 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 3:0 Трапани Кремонезе 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Ливорно Салернитана 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Козенца Перуджа 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Венеция Виртус Энтелла 1:0 Фрозиноне Брешия 3:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Асколи Порденоне 3:0 Фрозиноне Фрозиноне 5:1 Монополи Фрозиноне 4:0 Каррарезе
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 1
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|1:0
|17
|12
|4
|1
|28 - 8
|40
|2.
|Порденоне
|16
|8
|4
|4
|24 - 18
|28
|3.
|Фрозиноне
|0:1
|17
|7
|5
|5
|21 - 15
|26
|4.
|Перуджа
|17
|7
|5
|5
|22 - 22
|26
|5.
|Читтаделла
|17
|7
|5
|5
|19 - 19
|26
|6.
|Кротоне
|17
|7
|4
|6
|26 - 21
|25
|7.
|Виртус Энтелла
|17
|7
|4
|6
|18 - 17
|25
|8.
|Кьево
|17
|6
|7
|4
|23 - 20
|25
|9.
|Асколи
|16
|7
|3
|6
|25 - 20
|24
|10.
|Пиза
|16
|6
|5
|5
|23 - 20
|23
|11.
|Салернитана
|17
|6
|5
|6
|22 - 23
|23
|12.
|Эмполи
|17
|5
|7
|5
|19 - 23
|22
|13.
|Пескара
|16
|6
|3
|7
|26 - 25
|21
|14.
|Специя
|16
|5
|5
|6
|20 - 19
|20
|15.
|Кремонезе
|16
|5
|5
|6
|12 - 18
|20
|16.
|Юве Стабия
|17
|6
|2
|9
|19 - 27
|20
|17.
|Венеция
|17
|4
|7
|6
|16 - 20
|19
|18.
|Козенца
|16
|2
|8
|6
|18 - 20
|14
|19.
|Трапани
|16
|3
|4
|9
|16 - 30
|13
|20.
|Ливорно
|17
|3
|2
|12
|13 - 25
|11
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