Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Ньюкасл Джетс
1:1
Конец матча
Стадион: McDonald Jones Stadium
Брисбен Роар
1:0
32' ГолПетратос Димитри
44' Желтая карточкаJason Hoffman
56' Желтая карточкаDaniel Bowles
58' Желтая карточкаТопор-Стэнли Николай
77' Желтая карточкаAngus Thurgate
1:1
87' ГолИнман Брэдден
21
Jamie
Young
19
Jack
Hingert
12
О'Нил
Эйден
26
О'Ши
Джеймс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Mark Jones
- Основной состав
-
21 Jamie YoungВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Jack HingertПолузащитник
- Полузащитник
-
12 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Маук СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: John Aloisi
Ход матча
32'
1:0
44'
56'
77'
87'
1:1
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Эджворт Иглз 1:5 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:0 Аделаида Юнайтед
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +5 =2 -13Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Сидней 5:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар
Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:3 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 3:5 Брисбен Роар Перт Глори 4:0 Брисбен Роар
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Брисбен Роар: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 1:3 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Брисбен Роар 2:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Разное Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:4 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Брисбен Роар 0:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:0 Брисбен Роар Эй-Лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|10
|8
|1
|1
|24 - 10
|25
|2.
|Мельбурн Сити
|10
|6
|1
|3
|21 - 16
|19
|3.
|Вестерн Юнайтед
|12
|5
|2
|5
|15 - 15
|17
|4.
|Аделаида Юнайтед
|10
|5
|0
|5
|18 - 16
|15
|5.
|Перт Глори
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|6.
|Веллингтон Феникс
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|8.
|Мельбурн Виктори
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|9
|3
|1
|5
|9 - 14
|10
|10.
|Брисбен Роар
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|11.
|Ньюкасл Джетс
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
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