Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Ньюкасл Джетс
1:1
Конец матча

Стадион:
Брисбен Роар
0'
1:0
32' Гол
Петратос Димитри
44' Желтая карточка
Jason Hoffman
56' Желтая карточка
Daniel Bowles
58' Желтая карточка
Топор-Стэнли Николай
77' Желтая карточка
Angus Thurgate
1:1
87' Гол
Инман Брэдден
90'+6
1
Мосс
Глен
16
Matthew
Millar
22
Lachlan
Jackson
44
Топор-Стэнли
Николай
2
Bobby
Burns
6
Steven
Ugarkovic
5
Ben
Kantarovski
28
Patrick
Langlois
10
Петратос
Димитри
32
Angus
Thurgate
3
Jason
Hoffman
21
Jamie
Young
4
Daniel
Bowles
5
Олдред
Том
6
Гиллесфи
Маколей
19
Jack
Hingert
8
Jacob
Pepper
12
О'Нил
Эйден
2
Scott
Neville
26
О'Ши
Джеймс
20
Aaron
Amadi
Holloway
30
Mirza
Muratovic
Ньюкасл Джетс
Брисбен Роар

Ход матча

32'
Петратос Димитри
1:0
44'
Jason Hoffman
 
51'
 
Izaack Powell
Олдред Том
56'
 
Daniel Bowles
58'
Топор-Стэнли Николай
 
64'
 
Инман Брэдден
Jacob Pepper
72'
Johnny Koutroumbis
Bobby Burns
 
75'
 
О'Донован Рой
Aaron Amadi Holloway
77'
Angus Thurgate
 
87'
1:1
Инман Брэдден
(О'Нил Эйден)
88'
Nicholas Fitzgerald
Jason Hoffman
 

Предыдущие игры

Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Перт Глори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Эджворт Иглз 1:5 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:0 Сидней Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:3 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Виктори 0:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:0 Аделаида Юнайтед
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Сидней 5:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:0 Сентрал Кост Маринерз Веллингтон Феникс 2:1 Брисбен Роар
Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Виктори Перт Глори 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:2 Сентрал Кост Маринерз Сидней 0:2 Брисбен Роар Брисбен Роар 3:5 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:3 Сидней Мельбурн Виктори 2:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:4 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 3:5 Брисбен Роар Перт Глори 4:0 Брисбен Роар

Последние игры между собой

Ньюкасл Джетс: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Брисбен Роар: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Брисбен Роар 1:6 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Брисбен Роар Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 1:3 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:3 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Брисбен Роар 2:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 0:0 Ньюкасл Джетс Разное Брисбен Роар 2:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 1:2 Брисбен Роар Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:4 Брисбен Роар Эй-Лига Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Брисбен Роар 0:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига Ньюкасл Джетс 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига Ньюкасл Джетс 0:0 Брисбен Роар Эй-Лига
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 10 8 1 1 24 - 10 25
2. Мельбурн Сити 10 6 1 3 21 - 16 19
3. Вестерн Юнайтед 12 5 2 5 15 - 15 17
4. Аделаида Юнайтед 10 5 0 5 18 - 16 15
5. Перт Глори 10 4 3 3 18 - 12 15
6. Веллингтон Феникс 11 4 3 4 16 - 15 15
7. Вестерн Сидней Уондерерс 11 4 2 5 13 - 16 14
8. Мельбурн Виктори 11 3 3 5 11 - 15 12
9. Сентрал Кост Маринерз 9 3 1 5 9 - 14 10
10. Брисбен Роар 10 2 3 5 10 - 16 9
11. Ньюкасл Джетс 10 2 3 5 11 - 21 9
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Джейсон Хоффмен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Петратос Димитри бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на McDonald Jones Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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