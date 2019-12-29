Италия: Серия B 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2019-2020
Кротоне
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Трапани
0' 18'
1
Кордац
Алекс
3
Куомо
Джузеппе
34
Марроне
Лука
5
Големич
Владимир
7
Мустаккьо
Маттиа
19
Tomislav
Gomelt
18
Барберис
Андреа
14
Крочата
Джованни
17
Молина
Сальваторе
30
Junior
Messias
25
Сими
Нванкво
12
Карнесекки
Марко
20
Кандела
Антонио
25
Форнасьер
Микеле
4
Пальяруло
Лука
37
Fausto
Grillo
17
Луперини
Грегорио
19
Francesco
Corapi
33
Marco
Moscati
28
Колпани
Андреа
9
Фелице
Эвакуо
32
Петтинари
Стефано
Кротоне
3-5-2
Трапани
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне
Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo
Трапани Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани
Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани Трапани 2:2 Козенца Порденоне 2:1 Трапани Фрозиноне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Эмполи Виртус Энтелла 1:1 Трапани Трапани 1:2 Юве Стабия Специя 2:4 Трапани Трапани 0:0 Кремонезе Трапани 0:1 Салернитана Читтаделла 2:0 Трапани Трапани 0:1 Венеция Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Трапани 3:1 Пьяченца

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Трапани: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Трапани 3:0 Кротоне Серия B Кротоне 0:0 Трапани Серия B Кротоне 1:0 Трапани Серия B Трапани 3:1 Кротоне Серия B
Кротоне 2:1 Трапани Серия B Трапани 1:0 Кротоне Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 18 13 4 1 30 - 9 43
2. Порденоне 1:0 19 10 4 5 27 - 23 34
3. Читтаделла 0:0 19 8 6 5 21 - 20 30
4. Кротоне 0:0 19 8 5 6 28 - 22 29
5. Перуджа 0:0 19 7 7 5 24 - 24 28
6. Асколи 18 8 3 7 27 - 22 27
7. Фрозиноне 0:0 19 7 6 6 22 - 17 27
8. Виртус Энтелла 0:0 19 7 6 6 18 - 17 27
9. Пескара 19 7 5 7 29 - 26 26
10. Салернитана 0:1 19 7 5 7 26 - 24 26
11. Кьево 19 6 8 5 24 - 22 26
12. Специя 1:0 18 6 6 6 21 - 19 24
13. Пиза 0:0 19 6 6 7 24 - 24 24
14. Эмполи 18 5 7 6 19 - 24 22
15. Юве Стабия 0:0 19 6 4 9 20 - 28 22
16. Кремонезе 0:1 18 5 6 7 13 - 20 21
17. Козенца 0:0 19 4 9 6 22 - 21 21
18. Венеция 0:0 19 4 8 7 17 - 22 20
19. Трапани 0:0 19 3 7 9 19 - 33 16
20. Ливорно 18 3 2 13 13 - 27 11
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...