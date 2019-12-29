Италия: Серия B 2019-2020
34
Марроне
Лука
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Zak Ruggiero
-
-
15 Mateo Itrak
-
Главный тренер: Дзенга Вальтер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Matteo Bruno
-
-
Главный тренер: Косми Серсе
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +9 =4 -7Фрозиноне 1:2 Кротоне Кротоне 2:1 Ливорно Салернитана 3:2 Кротоне Порденоне 1:0 Кротоне
Кротоне 1:1 Читтаделла Беневенто 2:0 Кротоне Кротоне 3:1 Асколи Кротоне 2:3 Перуджа Кьево 2:1 Кротоне Кротоне 3:2 Венеция Пиза 1:1 Кротоне Кротоне 3:1 Виртус Энтелла Пескара 0:3 Кротоне Кротоне 2:0 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Кротоне Кротоне 0:0 Эмполи Специя 1:2 Кротоне Кротоне 0:0 Козенца Кротоне 1:3 Сампдория Кротоне 4:3 S.S. Arezzo
Трапани Последние 20 матчей: +4 =6 -10Трапани 2:2 Перуджа Пескара 1:1 Трапани Трапани 1:3 Пиза Беневенто 5:0 Трапани
Трапани 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Трапани Трапани 2:2 Козенца Порденоне 2:1 Трапани Фрозиноне 3:0 Трапани Трапани 2:2 Эмполи Виртус Энтелла 1:1 Трапани Трапани 1:2 Юве Стабия Специя 2:4 Трапани Трапани 0:0 Кремонезе Трапани 0:1 Салернитана Читтаделла 2:0 Трапани Трапани 0:1 Венеция Асколи 3:1 Трапани Асколи 2:0 Трапани Трапани 3:1 Пьяченца
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Трапани: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|18
|13
|4
|1
|30 - 9
|43
|2.
|Порденоне
|1:0
|19
|10
|4
|5
|27 - 23
|34
|3.
|Читтаделла
|0:0
|19
|8
|6
|5
|21 - 20
|30
|4.
|Кротоне
|0:0
|19
|8
|5
|6
|28 - 22
|29
|5.
|Перуджа
|0:0
|19
|7
|7
|5
|24 - 24
|28
|6.
|Асколи
|18
|8
|3
|7
|27 - 22
|27
|7.
|Фрозиноне
|0:0
|19
|7
|6
|6
|22 - 17
|27
|8.
|Виртус Энтелла
|0:0
|19
|7
|6
|6
|18 - 17
|27
|9.
|Пескара
|19
|7
|5
|7
|29 - 26
|26
|10.
|Салернитана
|0:1
|19
|7
|5
|7
|26 - 24
|26
|11.
|Кьево
|19
|6
|8
|5
|24 - 22
|26
|12.
|Специя
|1:0
|18
|6
|6
|6
|21 - 19
|24
|13.
|Пиза
|0:0
|19
|6
|6
|7
|24 - 24
|24
|14.
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|19 - 24
|22
|15.
|Юве Стабия
|0:0
|19
|6
|4
|9
|20 - 28
|22
|16.
|Кремонезе
|0:1
|18
|5
|6
|7
|13 - 20
|21
|17.
|Козенца
|0:0
|19
|4
|9
|6
|22 - 21
|21
|18.
|Венеция
|0:0
|19
|4
|8
|7
|17 - 22
|20
|19.
|Трапани
|0:0
|19
|3
|7
|9
|19 - 33
|16
|20.
|Ливорно
|18
|3
|2
|13
|13 - 27
|11
Загрузка...