Италия: Серия B 2019-2020
Эмполи
1:1
Второй тайм: 63'
Стадион: Карло Кастеллани
Кьево
19' Желтая карточкаОби Джоэл
20' Желтая карточкаАнтонелли Лука
21' Желтая карточкаЦесар Боштян
1:0
23' ГолТутино Дженнаро
28' Желтая карточкаМайетта Доменико
40' Желтая карточкаФраттези Давиде
45' Желтая карточкаФрей Николя
1:1
49' ГолМеджорини Риккардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Пинна СимонеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Фрей НиколяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
Ход матча
19'
20'
21'
23'
28'
40'
45'
49'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 7
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +4 =8 -8Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана
Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи
Кьево Последние 20 матчей: +7 =8 -5Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево
Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево Кьево 2:1 Кротоне Козенца 1:1 Кьево Кьево 2:0 Асколи Ливорно 3:4 Кьево Кьево 1:1 Порденоне Салернитана 1:1 Кьево Кьево 2:2 Пиза Венеция 0:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи Перуджа 2:1 Кьево
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 3
Кьево: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|20
|14
|5
|1
|35 - 10
|47
|2.
|Порденоне
|20
|10
|5
|5
|29 - 25
|35
|3.
|Кротоне
|20
|10
|4
|6
|32 - 22
|34
|4.
|Виртус Энтелла
|20
|8
|6
|6
|25 - 22
|30
|5.
|Читтаделла
|20
|8
|6
|6
|23 - 24
|30
|6.
|Кьево
|1:1
|21
|7
|9
|5
|27 - 23
|30
|7.
|Салернитана
|20
|8
|5
|7
|29 - 26
|29
|8.
|Фрозиноне
|20
|7
|7
|6
|24 - 19
|28
|9.
|Асколи
|20
|8
|3
|9
|28 - 29
|27
|10.
|Юве Стабия
|20
|8
|3
|9
|22 - 28
|27
|11.
|Перуджа
|20
|7
|6
|7
|24 - 27
|27
|12.
|Пескара
|20
|7
|5
|8
|30 - 28
|26
|13.
|Специя
|19
|6
|7
|6
|23 - 21
|25
|14.
|Пиза
|20
|6
|7
|7
|25 - 25
|25
|15.
|Эмполи
|1:1
|21
|5
|9
|7
|21 - 27
|24
|16.
|Венеция
|20
|5
|8
|7
|18 - 22
|23
|17.
|Кремонезе
|19
|5
|7
|7
|13 - 20
|22
|18.
|Козенца
|20
|4
|8
|8
|22 - 23
|20
|19.
|Трапани
|20
|4
|6
|10
|22 - 37
|18
|20.
|Ливорно
|20
|3
|4
|13
|18 - 32
|13
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