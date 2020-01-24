Италия: Серия B 2019-2020

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  4. Серия B 2019-2020
Эмполи
1:1
Второй тайм: 63'

Стадион:
Кьево
0'
19' Желтая карточка
Оби Джоэл
20' Желтая карточка
Антонелли Лука
21' Желтая карточка
Цесар Боштян
1:0
23' Гол
Тутино Дженнаро
28' Желтая карточка
Майетта Доменико
40' Желтая карточка
Фраттези Давиде
45' Желтая карточка
Фрей Николя
1:1
49' Гол
Меджорини Риккардо
63'
1
Бриньоли
Альберто
36
Фьямоцци
Риккардо
3
Майетта
Доменико
6
Романьоли
Симоне
13
Антонелли
Лука
38
Хендерсон
Лиам
28
Niccolo
Ricchi
16
Фраттези
Давиде
11
Байрами
Недим
19
Ла
Мантия
Андреа
37
Тутино
Дженнаро
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
5
Цесар
Боштян
15
Леверб
Максим
21
Фрей
Николя
8
Сегре
Джакопо
6
Эспозито
Сальваторе
4
Оби
Джоэл
16
Гарритано
Лука
24
Меджорини
Риккардо
23
Джорджевич
Филип
Эмполи
4-3-1-2
Кьево
4-3-1-2

Ход матча

19'
 
Оби Джоэл
20'
Антонелли Лука
 
21'
 
Цесар Боштян
23'
Тутино Дженнаро
(Фраттези Давиде)
1:0
28'
Майетта Доменико
 
40'
Фраттези Давиде
 
45'
 
Фрей Николя
49'
1:1
Меджорини Риккардо
(Джорджевич Филип)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Юве Стабия 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Ливорно Козенца 1:0 Эмполи Эмполи 1:1 Салернитана
Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Эмполи 2:1 Асколи Кремонезе 1:0 Эмполи Фрозиноне 4:0 Эмполи Эмполи 1:1 Венеция Эмполи 1:2 Пескара Беневенто 2:0 Эмполи Эмполи 1:1 Специя Трапани 2:2 Эмполи Эмполи 1:1 Кремонезе Порденоне 2:0 Эмполи Эмполи 3:0 Перуджа Пиза 2:3 Эмполи Эмполи 1:0 Читтаделла Кротоне 0:0 Эмполи Кьево 1:1 Эмполи
Кьево Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево
Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево Специя 0:0 Кьево Кьево 2:1 Кротоне Козенца 1:1 Кьево Кьево 2:0 Асколи Ливорно 3:4 Кьево Кьево 1:1 Порденоне Салернитана 1:1 Кьево Кьево 2:2 Пиза Венеция 0:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи Перуджа 2:1 Кьево

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 3
Кьево: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 1
Кьево 1:1 Эмполи Серия B Эмполи 2:2 Кьево Серия A Кьево 0:0 Эмполи Серия A Кьево 4:0 Эмполи Серия A
Эмполи 0:0 Кьево Серия A Кьево 1:1 Эмполи Серия A Эмполи 1:3 Кьево Серия A Эмполи 3:0 Кьево Серия A Кьево 1:1 Эмполи Серия A Кьево 2:0 Эмполи Кубок
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 20 14 5 1 35 - 10 47
2. Порденоне 20 10 5 5 29 - 25 35
3. Кротоне 20 10 4 6 32 - 22 34
4. Виртус Энтелла 20 8 6 6 25 - 22 30
5. Читтаделла 20 8 6 6 23 - 24 30
6. Кьево 1:1 21 7 9 5 27 - 23 30
7. Салернитана 20 8 5 7 29 - 26 29
8. Фрозиноне 20 7 7 6 24 - 19 28
9. Асколи 20 8 3 9 28 - 29 27
10. Юве Стабия 20 8 3 9 22 - 28 27
11. Перуджа 20 7 6 7 24 - 27 27
12. Пескара 20 7 5 8 30 - 28 26
13. Специя 19 6 7 6 23 - 21 25
14. Пиза 20 6 7 7 25 - 25 25
15. Эмполи 1:1 21 5 9 7 21 - 27 24
16. Венеция 20 5 8 7 18 - 22 23
17. Кремонезе 19 5 7 7 13 - 20 22
18. Козенца 20 4 8 8 22 - 23 20
19. Трапани 20 4 6 10 22 - 37 18
20. Ливорно 20 3 4 13 18 - 32 13
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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