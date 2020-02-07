Италия: Серия B 2019-2020
Асколи
1:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Юве Стабия
9' Желтая карточкаNicholas Allievi
1:0
10' ГолСкамачча Джанлука
25' Желтая карточкаФацио Паскуале
27' Желтая карточкаAlfredo Bifulco
37' Желтая карточкаГравильон Эндрю
47' Желтая карточкаМорозини Леонардо
33
Леали
Никола
19
Аддэ
Брайт
- Основной состав
-
33 Леали НиколаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Кович МариусПолузащитник
-
35 Пинту ДиогуПолузащитник
-
30 Брлек ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Аддэ БрайтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
13 Ицко МарианоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
10'
25'
27'
37'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи
Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи
Юве Стабия Последние 20 матчей: +8 =4 -8Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца
Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия
Последние игры между собой
Асколи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Юве Стабия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|22
|15
|6
|1
|38 - 12
|51
|2.
|Порденоне
|22
|10
|5
|7
|29 - 28
|35
|3.
|Кротоне
|22
|10
|4
|8
|34 - 27
|34
|4.
|Фрозиноне
|22
|9
|7
|6
|26 - 19
|34
|5.
|Салернитана
|22
|9
|6
|7
|32 - 28
|33
|6.
|Читтаделла
|22
|9
|6
|7
|27 - 26
|33
|7.
|Перуджа
|22
|9
|6
|7
|27 - 28
|33
|8.
|Асколи
|1:0
|23
|10
|3
|10
|32 - 30
|33
|9.
|Пескара
|22
|9
|5
|8
|34 - 29
|32
|10.
|Специя
|21
|8
|7
|6
|26 - 22
|31
|11.
|Виртус Энтелла
|22
|8
|7
|7
|26 - 24
|31
|12.
|Кьево
|22
|7
|9
|6
|27 - 24
|30
|13.
|Пиза
|22
|7
|8
|7
|30 - 29
|29
|14.
|Юве Стабия
|0:1
|23
|8
|4
|11
|24 - 32
|28
|15.
|Венеция
|22
|6
|9
|7
|20 - 23
|27
|16.
|Эмполи
|22
|6
|9
|7
|24 - 28
|27
|17.
|Кремонезе
|21
|5
|8
|8
|17 - 25
|23
|18.
|Козенца
|22
|4
|8
|10
|24 - 27
|20
|19.
|Трапани
|22
|4
|7
|11
|23 - 41
|19
|20.
|Ливорно
|22
|3
|4
|15
|18 - 36
|13
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