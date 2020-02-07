Италия: Серия B 2019-2020

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Асколи
1:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Юве Стабия
0'
9' Желтая карточка
Nicholas Allievi
1:0
10' Гол
Скамачча Джанлука
25' Желтая карточка
Фацио Паскуале
27' Желтая карточка
Alfredo Bifulco
37' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
47' Желтая карточка
Морозини Леонардо
90'+64
33
Леали
Никола
28
Cristian
Andreoni
4
Феригра
Эрик
15
Гравильон
Эндрю
19
Падоин
Симоне
8
Петруччи
Давиде
18
Тротта
Марселло
7
Michele
Cavion
17
Серникола
Леонардо
38
Морозини
Леонардо
9
Скамачча
Джанлука
22
Проведель
Иван
28
Витиелло
Роберто
31
Фацио
Паскуале
6
Nicholas
Allievi
23
Джермони
Лука
30
Alessandro
Mallamo
5
Giacomo
Calo
19
Аддэ
Брайт
11
Alfredo
Bifulco
18
Luigi
Canotto
32
Francesco
Forte
I
Асколи
4-1-4-1
Юве Стабия
4-3-2-1

Ход матча

9'
 
Nicholas Allievi
10'
Скамачча Джанлука
1:0
25'
 
Фацио Паскуале
27'
 
Alfredo Bifulco
37'
Гравильон Эндрю
 
47'
Морозини Леонардо
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи
Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Асколи Асколи 0:2 Пескара Кремонезе 1:0 Асколи Асколи 3:0 Специя Юве Стабия 1:5 Асколи
Юве Стабия Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Юве Стабия 1:2 Перуджа Пиза 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 1:0 Эмполи Юве Стабия 1:0 Козенца
Кремонезе 1:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Венеция Кьево 2:3 Юве Стабия Юве Стабия 0:2 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 2:0 Салернитана Юве Стабия 1:1 Беневенто Ливорно 2:1 Юве Стабия Юве Стабия 2:1 Пескара Специя 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 4:2 Порденоне Трапани 1:2 Юве Стабия Юве Стабия 0:1 Читтаделла Кротоне 2:0 Юве Стабия Юве Стабия 1:5 Асколи Перуджа 0:0 Юве Стабия

Последние игры между собой

Асколи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Юве Стабия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Юве Стабия 1:5 Асколи Серия B Асколи 3:2 Юве Стабия Кубок Юве Стабия 1:1 Асколи Серия B Асколи 2:4 Юве Стабия Серия B
Асколи 0:0 Юве Стабия Серия B Юве Стабия 2:1 Асколи Серия B
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Беневенто 22 15 6 1 38 - 12 51
2. Порденоне 22 10 5 7 29 - 28 35
3. Кротоне 22 10 4 8 34 - 27 34
4. Фрозиноне 22 9 7 6 26 - 19 34
5. Салернитана 22 9 6 7 32 - 28 33
6. Читтаделла 22 9 6 7 27 - 26 33
7. Перуджа 22 9 6 7 27 - 28 33
8. Асколи 1:0 23 10 3 10 32 - 30 33
9. Пескара 22 9 5 8 34 - 29 32
10. Специя 21 8 7 6 26 - 22 31
11. Виртус Энтелла 22 8 7 7 26 - 24 31
12. Кьево 22 7 9 6 27 - 24 30
13. Пиза 22 7 8 7 30 - 29 29
14. Юве Стабия 0:1 23 8 4 11 24 - 32 28
15. Венеция 22 6 9 7 20 - 23 27
16. Эмполи 22 6 9 7 24 - 28 27
17. Кремонезе 21 5 8 8 17 - 25 23
18. Козенца 22 4 8 10 24 - 27 20
19. Трапани 22 4 7 11 23 - 41 19
20. Ливорно 22 3 4 15 18 - 36 13
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Гравильон Эндрю получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Alfredo Bifulco получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Фацио Паскуале получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Скамачча Джанлука бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Nicholas Allievi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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