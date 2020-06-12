Асколи
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Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Кремонезе
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скамачча Джанлука
|7
|0.23
|2.
|Нинкович Никола
|6 (1)
|0.19
|3.
|Да Крус Алессио
|5 (1)
|0.16
|4.
|Морозини Леонардо
|4
|0.13
|5.
|Ардеманьи Маттео
|3 (1)
|0.1
|6.
|Michele Cavion
|2
|0.06
|7.
|Тротта Марселло
|2
|0.06
|8.
|Alberto Gerbo
|1
|0.03
|9.
|Трояно Микеле
|1
|0.03
|10.
|Броско Риккардо
|1
|0.03
|11.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.03
|12.
|Moutir Chaija
|1
|0.03
|13.
|Петруччи Давиде
|0
|0
|14.
|Брлек Петар
|0
|0
|15.
|Cristian Andreoni
|0
|0
|16.
|Пиччинокки Марио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Паломби Симоне
|5
|0.16
|2.
|Пикколо Антонио
|3 (1)
|0.1
|3.
|Париджини Витторио
|3
|0.1
|4.
|Мильоре Франческо
|2
|0.06
|5.
|Michele Castagnetti
|2
|0.06
|6.
|Соддимо Данило
|2
|0.06
|7.
|Чофани Даниэль
|2
|0.06
|8.
|Могос Василе
|2
|0.06
|9.
|Чераволо Фабио
|2
|0.06
|10.
|Клейтон Машадо
|2
|0.06
|11.
|Francesco Deli
|1
|0.03
|12.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.03
|13.
|Luca Ravanelli
|1
|0.03
|14.
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|15.
|Вальцания Лука
|0
|0
|16.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|17.
|Арини Мариано
|0
|0
|18.
|Nadir Zortea
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гравильон Эндрю
|10
|0
|2.
|Нинкович Никола
|7
|1
|3.
|Трояно Микеле
|6
|1
|4.
|Да Крус Алессио
|2
|3
|5.
|Alberto Gerbo
|5
|0
|6.
|Петруччи Давиде
|3
|1
|7.
|Падоин Симоне
|4
|0
|8.
|Броско Риккардо
|4
|0
|9.
|Пучино Раффаэле
|4
|0
|10.
|Michele Cavion
|4
|0
|11.
|Cristian Andreoni
|2
|1
|12.
|Ардеманьи Маттео
|3
|0
|13.
|Брлек Петар
|3
|0
|14.
|Скамачча Джанлука
|3
|0
|15.
|Валентини Науэль
|2
|0
|16.
|Пиччинокки Марио
|2
|0
|17.
|Серникола Леонардо
|2
|0
|18.
|Moutir Chaija
|2
|0
|19.
|Леали Никола
|1
|0
|20.
|Эрамо Мирко
|1
|0
|21.
|Тротта Марселло
|1
|0
|22.
|Морозини Леонардо
|1
|0
|23.
|Раньери Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вальцания Лука
|8
|1
|2.
|Караччоло Антонио
|8
|0
|3.
|Арини Мариано
|6
|1
|4.
|Терранова Эмануэле
|5
|1
|5.
|Michele Castagnetti
|6
|0
|6.
|Клейтон Машадо
|4
|1
|7.
|Мильоре Франческо
|5
|0
|8.
|Пикколо Антонио
|3
|0
|9.
|Бьянкетти Маттео
|3
|0
|10.
|Francesco Deli
|3
|0
|11.
|Густафссон Самуэль
|3
|0
|12.
|Luca Ravanelli
|3
|0
|13.
|Могос Василе
|1
|1
|14.
|Чераволо Фабио
|2
|0
|15.
|Бултам Реда
|2
|0
|16.
|Кингсли Майкл
|2
|0
|17.
|Соддимо Данило
|1
|0
|18.
|Чофани Даниэль
|1
|0
|19.
|Париджини Витторио
|1
|0
|20.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|21.
|Nadir Zortea
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Асколи
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|Кремонезе
|25.93% (7)
|18.52% (5)
|7.41% (2)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +5 =5 -10Виртус Энтелла 3:0 Асколи Асколи 1:1 Кьево Пескара 2:1 Асколи Специя 3:1 Асколи
Асколи 2:2 Юве Стабия Ливорно 0:3 Асколи Асколи 0:1 Фрозиноне Трапани 3:1 Асколи Беневенто 4:0 Асколи Асколи 1:0 Пиза Порденоне 2:1 Асколи Асколи 1:0 Читтаделла Эмполи 2:1 Асколи Дженоа 3:2 Асколи Салернитана 1:1 Асколи Асколи 3:2 Козенца Кротоне 3:1 Асколи Асколи 1:1 Венеция Перуджа 1:1 Асколи Асколи 2:1 Виртус Энтелла
Кремонезе Последние 20 матчей: +5 =6 -9Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе Кремонезе 5:0 Трапани
Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе Беневенто 2:0 Кремонезе
Последние игры между собой
Асколи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|28
|21
|6
|1
|54 - 15
|69
|2.
|Кротоне
|28
|15
|4
|9
|47 - 33
|49
|3.
|Фрозиноне
|28
|13
|8
|7
|33 - 23
|47
|4.
|Порденоне
|28
|13
|6
|9
|37 - 34
|45
|5.
|Специя
|28
|12
|8
|8
|40 - 32
|44
|6.
|Читтаделла
|28
|12
|7
|9
|35 - 32
|43
|7.
|Салернитана
|28
|12
|6
|10
|36 - 32
|42
|8.
|Кьево
|28
|10
|11
|7
|34 - 27
|41
|9.
|Эмполи
|28
|10
|10
|8
|33 - 34
|40
|10.
|Виртус Энтелла
|28
|10
|8
|10
|35 - 36
|38
|11.
|Перуджа
|28
|10
|6
|12
|29 - 36
|36
|12.
|Юве Стабия
|28
|10
|6
|12
|35 - 43
|36
|13.
|Пиза
|28
|9
|9
|10
|35 - 35
|36
|14.
|Пескара
|28
|10
|5
|13
|38 - 44
|35
|15.
|Асколи
|27
|9
|5
|13
|36 - 41
|32
|16.
|Венеция
|28
|7
|11
|10
|26 - 33
|32
|17.
|Кремонезе
|27
|7
|9
|11
|28 - 32
|30
|18.
|Трапани
|28
|5
|10
|13
|31 - 52
|25
|19.
|Козенца
|28
|5
|9
|14
|29 - 35
|24
|20.
|Ливорно
|28
|4
|6
|18
|23 - 45
|18