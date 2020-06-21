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Кремонезе
0:1
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
32' Желтая карточка
Кингсли Майкл
45' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
0:1
51' Гол
Инсинье Роберто
53' Желтая карточка
Вольта Массимо
78' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
90'+7
1
Равалья
Никола
15
Бьянкетти
Маттео
20
Раванелли
Лука
26
Терранова
Эмануэле
23
Крешенци
Алессандро
28
Кингсли
Майкл
19
Кастаньетти
Микеле
5
Вальцания
Лука
33
Париджини
Витторио
30
Чераволо
Фабио
10
Гаэтано
Джанлука
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
14
Вольта
Массимо
5
Кальдирола
Лука
35
Барба
Федерико
21
Хетемай
Перпарим
28
Скьяттарелла
Паскуале
8
Тельо
Андрес
7
Крагль
Оливер
32
Мончини
Габриэле
16
Импрота
Риккардо
Кремонезе
4-3-3
Беневенто
4-3-3

Ход матча

32'
Кингсли Майкл
 
35'
 
Инсинье Роберто
Крагль Оливер
45'
 
Скьяттарелла Паскуале
46'
Дели Франческо
Кингсли Майкл
 
51'
0:1
Инсинье Роберто
(Мончини Габриэле)
53'
 
Вольта Массимо
65'
Паломби Симоне
Кастаньетти Микеле
 
65'
Чофани Даниэль
Чераволо Фабио
 
77'
 
Кода Массимо
Мончини Габриэле
77'
Целар Жан
Гаэтано Джанлука
 
78'
 
Дель Пинто Лоренцо
Хетемай Перпарим
78'
Бьянкетти Маттео
 
83'
Могос Василе
Париджини Витторио
 
84'
 
Туиа Алессандро
Импрота Риккардо

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 2
  • 3 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Паломби Симоне 6 0.19
2. Пикколо Антонио 3 (1) 0.1
3. Париджини Витторио 3 0.1
4. Мильоре Франческо 2 0.06
5. Кастаньетти Микеле 2 0.06
6. Соддимо Данило 2 0.06
7. Чофани Даниэль 2 0.06
8. Могос Василе 2 0.06
9. Чераволо Фабио 2 0.06
10. Клейтон Машадо 2 0.06
11. Бьянкетти Маттео 1 0.03
12. Дели Франческо 1 0.03
13. Гаэтано Джанлука 1 0.03
14. Раванелли Лука 1 0.03
15. Вальцания Лука 0 0
16. Ренцетти Франческо 0 0
17. Арини Мариано 0 0
18. Цортеа Надир 0 0
Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Виола Николас 9 (4) 0.29
2. Сау Марко 8 0.26
3. Инсинье Роберто 7 0.23
4. Кода Массимо 7 0.23
5. Крагль Оливер 4 0.13
6. Импрота Риккардо 4 0.13
7. Маджио Кристиан 3 0.1
8. Мончини Габриэле 3 0.1
9. Туиа Алессандро 3 0.1
10. Кальдирола Лука 2 0.06
11. Арментерос Самуэль 2 0.06
12. Летиция Гаэтано 1 0.03
13. Тельо Андрес 1 0.03
14. Хетемай Перпарим 0 0
15. Дель Пинто Лоренцо 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Вальцания Лука 9 1
2. Арини Мариано 7 1
3. Караччоло Антонио 8 0
4. Терранова Эмануэле 5 1
5. Кастаньетти Микеле 6 0
6. Клейтон Машадо 4 1
7. Мильоре Франческо 5 0
8. Бьянкетти Маттео 4 0
9. Дели Франческо 4 0
10. Пикколо Антонио 3 0
11. Густафссон Самуэль 3 0
12. Раванелли Лука 3 0
13. Кингсли Майкл 3 0
14. Могос Василе 1 1
15. Чераволо Фабио 2 0
16. Соддимо Данило 2 0
17. Бултам Реда 2 0
18. Чофани Даниэль 1 0
19. Париджини Витторио 1 0
20. Гаэтано Джанлука 1 0
21. Цортеа Надир 1 0
Беневенто
# Игрок      
1. Маджио Кристиан 8 1
2. Скьяттарелла Паскуале 7 0
3. Вольта Массимо 5 1
4. Кальдирола Лука 5 1
5. Хетемай Перпарим 6 0
6. Крагль Оливер 4 0
7. Кода Массимо 4 0
8. Летиция Гаэтано 4 0
9. Импрота Риккардо 2 1
10. Тельо Андрес 2 1
11. Виола Николас 3 0
12. Антей Лука 3 0
13. Сау Марко 2 0
14. Арментерос Самуэль 2 0
15. Туиа Алессандро 1 0
16. Монтипо Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 24.14% (7) 20.69% (6) 6.9% (2) 17.24% (5) 10.34% (3) 20.69% (6)
 Беневенто 16.33% (8) 16.33% (8) 16.33% (8) 10.2% (5) 18.37% (9) 22.45% (11)

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: + = -
Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе
Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе
Беневенто Последние 20 матчей: + = -
Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто
Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Беневенто: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Беневенто 2:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:0 Беневенто Серия B Беневенто 2:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:0 Беневенто Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 29 22 6 1 55 - 15 72
2. Кротоне Заявка 29 15 5 9 48 - 34 50
3. Фрозиноне Заявка 29 13 9 7 33 - 23 48
4. Специя Заявка 29 13 8 8 41 - 32 47
5. Читтаделла Заявка 29 13 7 9 37 - 32 46
6. Порденоне Заявка 29 13 7 9 37 - 34 46
7. Салернитана Заявка 29 12 7 10 37 - 33 43
8. Кьево Заявка 29 10 12 7 35 - 28 42
9. Эмполи Заявка 29 10 10 9 33 - 35 40
10. Перуджа Заявка 29 11 6 12 30 - 36 39
11. Пескара Заявка 29 11 5 13 41 - 45 38
12. Виртус Энтелла Заявка 29 10 8 11 36 - 38 38
13. Пиза Заявка 29 9 10 10 36 - 36 37
14. Юве Стабия Заявка 29 10 6 13 36 - 46 36
15. Кремонезе Заявка 29 8 9 12 31 - 34 33
16. Венеция Заявка 29 7 12 10 26 - 33 33
17. Асколи Заявка 29 9 5 15 37 - 45 32
18. Козенца Заявка 29 6 9 14 31 - 36 27
19. Трапани Заявка 29 5 11 13 31 - 52 26
20. Ливорно Заявка 29 4 6 19 23 - 47 18
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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