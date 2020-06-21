Кремонезе
0:1
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
Беневенто
32' Желтая карточкаКингсли Майкл
45' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
0:1
51' ГолИнсинье Роберто
53' Желтая карточкаВольта Массимо
78' Желтая карточкаБьянкетти Маттео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Целар ЖанПолузащитник
-
14 Могос ВасилеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Гори ПьерВратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
Ход матча
32'
51'
53'
78'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 6
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Паломби Симоне
|6
|0.19
|2.
|Пикколо Антонио
|3 (1)
|0.1
|3.
|Париджини Витторио
|3
|0.1
|4.
|Мильоре Франческо
|2
|0.06
|5.
|Кастаньетти Микеле
|2
|0.06
|6.
|Соддимо Данило
|2
|0.06
|7.
|Чофани Даниэль
|2
|0.06
|8.
|Могос Василе
|2
|0.06
|9.
|Чераволо Фабио
|2
|0.06
|10.
|Клейтон Машадо
|2
|0.06
|11.
|Бьянкетти Маттео
|1
|0.03
|12.
|Дели Франческо
|1
|0.03
|13.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.03
|14.
|Раванелли Лука
|1
|0.03
|15.
|Вальцания Лука
|0
|0
|16.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|17.
|Арини Мариано
|0
|0
|18.
|Цортеа Надир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Виола Николас
|9 (4)
|0.29
|2.
|Сау Марко
|8
|0.26
|3.
|Инсинье Роберто
|7
|0.23
|4.
|Кода Массимо
|7
|0.23
|5.
|Крагль Оливер
|4
|0.13
|6.
|Импрота Риккардо
|4
|0.13
|7.
|Маджио Кристиан
|3
|0.1
|8.
|Мончини Габриэле
|3
|0.1
|9.
|Туиа Алессандро
|3
|0.1
|10.
|Кальдирола Лука
|2
|0.06
|11.
|Арментерос Самуэль
|2
|0.06
|12.
|Летиция Гаэтано
|1
|0.03
|13.
|Тельо Андрес
|1
|0.03
|14.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|15.
|Дель Пинто Лоренцо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вальцания Лука
|9
|1
|2.
|Арини Мариано
|7
|1
|3.
|Караччоло Антонио
|8
|0
|4.
|Терранова Эмануэле
|5
|1
|5.
|Кастаньетти Микеле
|6
|0
|6.
|Клейтон Машадо
|4
|1
|7.
|Мильоре Франческо
|5
|0
|8.
|Бьянкетти Маттео
|4
|0
|9.
|Дели Франческо
|4
|0
|10.
|Пикколо Антонио
|3
|0
|11.
|Густафссон Самуэль
|3
|0
|12.
|Раванелли Лука
|3
|0
|13.
|Кингсли Майкл
|3
|0
|14.
|Могос Василе
|1
|1
|15.
|Чераволо Фабио
|2
|0
|16.
|Соддимо Данило
|2
|0
|17.
|Бултам Реда
|2
|0
|18.
|Чофани Даниэль
|1
|0
|19.
|Париджини Витторио
|1
|0
|20.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|21.
|Цортеа Надир
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маджио Кристиан
|8
|1
|2.
|Скьяттарелла Паскуале
|7
|0
|3.
|Вольта Массимо
|5
|1
|4.
|Кальдирола Лука
|5
|1
|5.
|Хетемай Перпарим
|6
|0
|6.
|Крагль Оливер
|4
|0
|7.
|Кода Массимо
|4
|0
|8.
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|9.
|Импрота Риккардо
|2
|1
|10.
|Тельо Андрес
|2
|1
|11.
|Виола Николас
|3
|0
|12.
|Антей Лука
|3
|0
|13.
|Сау Марко
|2
|0
|14.
|Арментерос Самуэль
|2
|0
|15.
|Туиа Алессандро
|1
|0
|16.
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кремонезе
|24.14% (7)
|20.69% (6)
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|Беневенто
|16.33% (8)
|16.33% (8)
|16.33% (8)
|10.2% (5)
|18.37% (9)
|22.45% (11)
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: + = -Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе
Кремонезе 5:0 Трапани Специя 3:2 Кремонезе Кротоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:4 Пиза Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Лацио 4:0 Кремонезе Порденоне 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:1 Юве Стабия Кремонезе 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Эмполи Кремонезе 0:0 Ливорно Пескара 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:0 Салернитана Козенца 2:0 Кремонезе
Беневенто Последние 20 матчей: + = -Беневенто 4:0 Пескара Перуджа 1:2 Беневенто Беневенто 3:1 Специя Виртус Энтелла 0:4 Беневенто
Беневенто 2:1 Порденоне Козенца 0:1 Беневенто Беневенто 1:1 Салернитана Читтаделла 1:2 Беневенто Беневенто 1:1 Пиза Беневенто 4:0 Асколи Кьево 1:2 Беневенто Беневенто 1:0 Фрозиноне Ливорно 0:2 Беневенто Беневенто 5:0 Трапани Венеция 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Кротоне Юве Стабия 1:1 Беневенто Беневенто 2:0 Эмполи Беневенто 2:0 Кремонезе Пескара 4:0 Беневенто
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Беневенто: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|29
|22
|6
|1
|55 - 15
|72
|2.
|Кротоне
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|48 - 34
|50
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|33 - 23
|48
|4.
|Специя
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|41 - 32
|47
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|37 - 32
|46
|6.
|Порденоне
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|37 - 34
|46
|7.
|Салернитана
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|37 - 33
|43
|8.
|Кьево
|Заявка
|29
|10
|12
|7
|35 - 28
|42
|9.
|Эмполи
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|33 - 35
|40
|10.
|Перуджа
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|30 - 36
|39
|11.
|Пескара
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|41 - 45
|38
|12.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|36 - 38
|38
|13.
|Пиза
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|36 - 36
|37
|14.
|Юве Стабия
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|36 - 46
|36
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|31 - 34
|33
|16.
|Венеция
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|26 - 33
|33
|17.
|Асколи
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|37 - 45
|32
|18.
|Козенца
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|31 - 36
|27
|19.
|Трапани
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|31 - 52
|26
|20.
|Ливорно
|Заявка
|29
|4
|6
|19
|23 - 47
|18
Аутентификация