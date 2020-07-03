Виртус Энтелла
1:1
Конец матча
Стадион: Комунале ди Кьявари
Кьево
21' Желтая карточкаСала Марко
23' Желтая карточкаЛеверб Максим
1:0
25' ГолМаццители Лука
26' Желтая карточкаМаццители Лука
28' Желтая карточкаПаолуччи Андреа
1:1
62' ГолРиджионе Микеле
90' Желтая карточкаДи Ноя Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Бруно АндреаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Боскалья Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Нарди МикелеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Сетер ДамирНападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
21'
23'
25'
26'
28'
62'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 12
-
5 Удары в створ 9
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
35 Владение мячом, % 65
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Лука Джузеппе
|10 (3)
|0.27
|2.
|Поли Фабрицио
|5
|0.14
|3.
|Скенетти Андреа
|4 (1)
|0.11
|4.
|Манкосу Маттео
|3 (2)
|0.08
|5.
|Де Лука Мануэль
|2
|0.05
|6.
|Пеллиццер Микеле
|2
|0.05
|7.
|Маццители Лука
|2
|0.05
|8.
|Эрамо Мирко
|1
|0.03
|9.
|Тоскано Марко
|1
|0.03
|10.
|Паолуччи Андреа
|1
|0.03
|11.
|Кьоза Марко
|1
|0.03
|12.
|Морра Клаудио
|1
|0.03
|13.
|Серникола Леонардо
|1
|0.03
|14.
|Сала Марко
|0
|0
|15.
|Криалезе Карло
|0
|0
|16.
|Копполаро Мауро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|8 (2)
|0.22
|2.
|Джорджевич Филип
|6
|0.16
|3.
|Джаккерини Эммануэле
|4 (2)
|0.11
|4.
|Виньято Эмануэль
|4
|0.11
|5.
|Сегре Джакопо
|3
|0.08
|6.
|Родригес Алехандро
|2 (1)
|0.05
|7.
|Риджионе Микеле
|2
|0.05
|8.
|Пуччарелли Мануэль
|2
|0.05
|9.
|Сетер Дамир
|2
|0.05
|10.
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.03
|11.
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.03
|12.
|Оби Джоэл
|1
|0.03
|13.
|Гарритано Лука
|1
|0.03
|14.
|Вяйсянен Саули
|1
|0.03
|15.
|Ди Ноя Джованни
|1
|0.03
|16.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|17.
|Цесар Боштян
|0
|0
|18.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|19.
|Бривио Давиде
|0
|0
|20.
|Ровалья Пьетро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Лука Джузеппе
|5
|2
|2.
|Пеллиццер Микеле
|8
|0
|3.
|Маццители Лука
|6
|1
|4.
|Сеттембрини Андреа
|6
|1
|5.
|Паолуччи Андреа
|7
|0
|6.
|Контини Никита
|7
|0
|7.
|Копполаро Мауро
|7
|0
|8.
|Скенетти Андреа
|4
|1
|9.
|Кьоза Марко
|3
|1
|10.
|Эрамо Мирко
|4
|0
|11.
|Поли Фабрицио
|3
|0
|12.
|Сала Марко
|3
|0
|13.
|Ниццетто Лука
|2
|0
|14.
|Дези Якопо
|2
|0
|15.
|Адорьян Кристиан
|2
|0
|16.
|Криалезе Карло
|2
|0
|17.
|Тоскано Марко
|2
|0
|18.
|Куррарино Микеле
|2
|0
|19.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|20.
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|21.
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|22.
|Бонини Федерико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цесар Боштян
|11
|0
|2.
|Оби Джоэл
|9
|0
|3.
|Гарритано Лука
|8
|0
|4.
|Дикманн Лоренцо
|8
|0
|5.
|Меджорини Риккардо
|6
|0
|6.
|Вяйсянен Саули
|6
|0
|7.
|Эспозито Сальваторе
|6
|0
|8.
|Леверб Максим
|5
|0
|9.
|Фрей Николя
|4
|0
|10.
|Сегре Джакопо
|4
|0
|11.
|Джорджевич Филип
|3
|0
|12.
|Ди Ноя Джованни
|3
|0
|13.
|Виньято Эмануэль
|3
|0
|14.
|Пина Нуну
|1
|1
|15.
|Родригес Алехандро
|2
|0
|16.
|Риджионе Микеле
|2
|0
|17.
|Шемпер Адриан
|2
|0
|18.
|Пуччарелли Мануэль
|0
|1
|19.
|Бривио Давиде
|1
|0
|20.
|Джаккерини Эммануэле
|1
|0
|21.
|Коттали Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виртус Энтелла
|7.14% (2)
|21.43% (6)
|32.14% (9)
|10.71% (3)
|3.57% (1)
|25% (7)
|Кьево
|18.92% (7)
|10.81% (4)
|16.22% (6)
|21.62% (8)
|16.22% (6)
|16.22% (6)
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +7 =4 -9Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи
Трапани 4:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла
Кьево Последние 20 матчей: +7 =6 -7Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца
Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Кьево: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|32
|23
|7
|2
|56 - 18
|76
|2.
|Кротоне
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|52 - 35
|55
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|41 - 34
|52
|4.
|Порденоне
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|41 - 38
|52
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|32
|14
|9
|9
|35 - 28
|51
|6.
|Специя
|Заявка
|32
|14
|8
|10
|46 - 37
|50
|7.
|Салернитана
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|42 - 38
|47
|8.
|Пиза
|Заявка
|32
|12
|10
|10
|42 - 38
|46
|9.
|Кьево
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|39 - 32
|46
|10.
|Эмполи
|Заявка
|32
|11
|12
|9
|36 - 36
|45
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|38 - 41
|42
|12.
|Перуджа
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|31 - 40
|40
|13.
|Пескара
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|43 - 49
|39
|14.
|Венеция
|Заявка
|32
|9
|12
|11
|30 - 36
|39
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|32
|9
|10
|13
|35 - 39
|37
|16.
|Асколи
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|40 - 48
|36
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|32
|10
|6
|16
|39 - 52
|36
|18.
|Трапани
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|38 - 55
|33
|19.
|Козенца
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|35 - 39
|31
|20.
|Ливорно
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|27 - 53
|21