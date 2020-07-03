  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Виртус Энтелла
1:1
Конец матча

Стадион:
Кьево
0'
21' Желтая карточка
Сала Марко
23' Желтая карточка
Леверб Максим
1:0
25' Гол
Маццители Лука
26' Желтая карточка
Маццители Лука
28' Желтая карточка
Паолуччи Андреа
1:1
62' Гол
Риджионе Микеле
90' Желтая карточка
Ди Ноя Джованни
90'+5
22
Борра
Даниеле
17
Де
Коль
Филиппо
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
3
Сала
Марко
25
Тоскано
Марко
23
Паолуччи
Андреа
36
Маццители
Лука
9
Родригес
Алехандро
34
Скенетти
Андреа
18
Морра
Клаудио
1
Шемпер
Адриан
41
Дикманн
Лоренцо
15
Леверб
Максим
33
Риджионе
Микеле
13
Ренцетти
Франческо
16
Гарритано
Лука
6
Эспозито
Сальваторе
4
Оби
Джоэл
25
Виньято
Эмануэль
23
Джорджевич
Филип
17
Джаккерини
Эммануэле
Виртус Энтелла
4-3-3
Кьево
4-3-3

Ход матча

21'
Сала Марко
 
23'
 
Леверб Максим
25'
Маццители Лука
(Родригес Алехандро)
1:0
26'
Маццители Лука
 
28'
Паолуччи Андреа
 
44'
 
Сегре Джакопо
Оби Джоэл
60'
Куррарино Микеле
Родригес Алехандро
 
62'
1:1
Риджионе Микеле
(Джаккерини Эммануэле)
68'
Де Лука Джузеппе
Тоскано Марко
 
75'
 
Ди Ноя Джованни
Гарритано Лука
75'
 
Сетер Дамир
Джорджевич Филип
84'
Манкосу Маттео
Морра Клаудио
 
86'
 
Грубац Сергей
Виньято Эмануэль
90'
 
Ди Ноя Джованни

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 12
  • 5 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 35 Владение мячом, % 65

Бомбардиры внутри турнира

Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Лука Джузеппе 10 (3) 0.27
2. Поли Фабрицио 5 0.14
3. Скенетти Андреа 4 (1) 0.11
4. Манкосу Маттео 3 (2) 0.08
5. Де Лука Мануэль 2 0.05
6. Пеллиццер Микеле 2 0.05
7. Маццители Лука 2 0.05
8. Эрамо Мирко 1 0.03
9. Тоскано Марко 1 0.03
10. Паолуччи Андреа 1 0.03
11. Кьоза Марко 1 0.03
12. Морра Клаудио 1 0.03
13. Серникола Леонардо 1 0.03
14. Сала Марко 0 0
15. Криалезе Карло 0 0
16. Копполаро Мауро 0 0
Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 8 (2) 0.22
2. Джорджевич Филип 6 0.16
3. Джаккерини Эммануэле 4 (2) 0.11
4. Виньято Эмануэль 4 0.11
5. Сегре Джакопо 3 0.08
6. Родригес Алехандро 2 (1) 0.05
7. Риджионе Микеле 2 0.05
8. Пуччарелли Мануэль 2 0.05
9. Сетер Дамир 2 0.05
10. Эспозито Сальваторе 1 0.03
11. Дикманн Лоренцо 1 0.03
12. Оби Джоэл 1 0.03
13. Гарритано Лука 1 0.03
14. Вяйсянен Саули 1 0.03
15. Ди Ноя Джованни 1 0.03
16. Бертаньоли Массимо 1 0.03
17. Цесар Боштян 0 0
18. Ренцетти Франческо 0 0
19. Бривио Давиде 0 0
20. Ровалья Пьетро 0 0

Карточки

Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Де Лука Джузеппе 5 2
2. Пеллиццер Микеле 8 0
3. Маццители Лука 6 1
4. Сеттембрини Андреа 6 1
5. Паолуччи Андреа 7 0
6. Контини Никита 7 0
7. Копполаро Мауро 7 0
8. Скенетти Андреа 4 1
9. Кьоза Марко 3 1
10. Эрамо Мирко 4 0
11. Поли Фабрицио 3 0
12. Сала Марко 3 0
13. Ниццетто Лука 2 0
14. Дези Якопо 2 0
15. Адорьян Кристиан 2 0
16. Криалезе Карло 2 0
17. Тоскано Марко 2 0
18. Куррарино Микеле 2 0
19. Манкосу Маттео 1 0
20. Де Лука Мануэль 1 0
21. Чаджиа Мутир 1 0
22. Бонини Федерико 1 0
Кьево
# Игрок      
1. Цесар Боштян 11 0
2. Оби Джоэл 9 0
3. Гарритано Лука 8 0
4. Дикманн Лоренцо 8 0
5. Меджорини Риккардо 6 0
6. Вяйсянен Саули 6 0
7. Эспозито Сальваторе 6 0
8. Леверб Максим 5 0
9. Фрей Николя 4 0
10. Сегре Джакопо 4 0
11. Джорджевич Филип 3 0
12. Ди Ноя Джованни 3 0
13. Виньято Эмануэль 3 0
14. Пина Нуну 1 1
15. Родригес Алехандро 2 0
16. Риджионе Микеле 2 0
17. Шемпер Адриан 2 0
18. Пуччарелли Мануэль 0 1
19. Бривио Давиде 1 0
20. Джаккерини Эммануэле 1 0
21. Коттали Маттео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виртус Энтелла 7.14% (2) 21.43% (6) 32.14% (9) 10.71% (3) 3.57% (1) 25% (7)
 Кьево 18.92% (7) 10.81% (4) 16.22% (6) 21.62% (8) 16.22% (6) 16.22% (6)

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи
Трапани 4:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Виртус Энтелла 0:4 Беневенто Венеция 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Пескара Фрозиноне 1:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе Ливорно 4:4 Виртус Энтелла Читтаделла 1:3 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:0 Специя Перуджа 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Эмполи Пиза 0:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:0 Юве Стабия Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фиорентина 5:1 Виртус Энтелла
Кьево Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Кьево 2:0 Фрозиноне Кьево 1:3 Специя Кротоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца
Асколи 1:1 Кьево Кьево 0:1 Ливорно Порденоне 0:1 Кьево Кьево 2:0 Салернитана Пиза 1:1 Кьево Кьево 0:1 Венеция Эмполи 1:1 Кьево Кьево 2:0 Перуджа Пескара 0:0 Кьево Кьево 1:2 Беневенто Читтаделла 1:1 Кьево Кьево 2:3 Юве Стабия Кьево 1:0 Кремонезе Трапани 1:0 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 2:0 Кьево

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Кьево: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Кьево 2:1 Виртус Энтелла Серия B Кьево 3:0 Виртус Энтелла Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 32 23 7 2 56 - 18 76
2. Кротоне Заявка 32 16 7 9 52 - 35 55
3. Читтаделла Заявка 32 15 7 10 41 - 34 52
4. Порденоне Заявка 32 15 7 10 41 - 38 52
5. Фрозиноне Заявка 32 14 9 9 35 - 28 51
6. Специя Заявка 32 14 8 10 46 - 37 50
7. Салернитана Заявка 32 13 8 11 42 - 38 47
8. Пиза Заявка 32 12 10 10 42 - 38 46
9. Кьево Заявка 32 11 13 8 39 - 32 46
10. Эмполи Заявка 32 11 12 9 36 - 36 45
11. Виртус Энтелла Заявка 32 11 9 12 38 - 41 42
12. Перуджа Заявка 32 11 7 14 31 - 40 40
13. Пескара Заявка 32 11 6 15 43 - 49 39
14. Венеция Заявка 32 9 12 11 30 - 36 39
15. Кремонезе Заявка 32 9 10 13 35 - 39 37
16. Асколи Заявка 32 10 6 16 40 - 48 36
17. Юве Стабия Заявка 32 10 6 16 39 - 52 36
18. Трапани Заявка 32 7 12 13 38 - 55 33
19. Козенца Заявка 32 7 10 15 35 - 39 31
20. Ливорно Заявка 32 5 6 21 27 - 53 21
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Виртус Энтелла 1:1 Кьево онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Прямая трансляция матча после регистрации

Прямая трансляция матча

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 