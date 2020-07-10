Специя
5:1
Конец матча
Стадион: Альберто Пиччи
Козенца
1:0
6' ГолГалабинов Андрей
8' Желтая карточкаМора Лука
2:0
20' ГолГьяси Эммануэль
39' Желтая карточкаСкьяви Раффаэле
42' Желтая карточкаБаэс Хайме
48' Желтая карточкаНзола М'Бала
3:0
50' ГолМастину Джузеппе
4:0
55' ГолМастину Джузеппе
61' Желтая карточкаБалули Мохамед
4:1
63' ГолБруччини Мирко
5:1
66' ГолНзола М'Бала
28
Эрлич
Мартин
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Italiano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
Ход матча
6'
8'
20'
39'
42'
48'
50'
55'
61'
63'
4:1
66'
5:1
77'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гьяси Эммануэль
|8
|0.22
|2.
|Рагуза Антонио
|8
|0.22
|3.
|Галабинов Андрей
|6 (2)
|0.16
|4.
|Риччи Матео
|4 (3)
|0.11
|5.
|Мастину Джузеппе
|4
|0.11
|6.
|Риччи Федерико
|3 (1)
|0.08
|7.
|Бидуи Софьян
|3
|0.08
|8.
|Бартоломей Паоло
|2
|0.05
|9.
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0.05
|10.
|Капрадосси Элио
|2
|0.05
|11.
|Маджоре Джулио
|1
|0.03
|12.
|Мора Лука
|1
|0.03
|13.
|Ди Гаудио Антонио
|1
|0.03
|14.
|Маркицца Риккардо
|0
|0
|15.
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|16.
|Рамос Хуан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ривьер Эммануэль
|8
|0.22
|2.
|Бруччини Мирко
|7 (2)
|0.19
|3.
|Асенсио Рауль
|6
|0.16
|4.
|Баэс Хайме
|4
|0.11
|5.
|Шаудоне Даниэле
|3
|0.08
|6.
|Пьерини Николас
|3
|0.08
|7.
|Карретта Мирко
|2
|0.05
|8.
|Машаш Зинедин
|1
|0.03
|9.
|Лазаар Ашраф
|1
|0.03
|10.
|Бро Жереми
|1
|0.03
|11.
|Касасола Тиаго
|0
|0
|12.
|Презиосо Марио
|0
|0
|13.
|Биттанте Лука
|0
|0
|14.
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
|15.
|Коне Бенджамин
|0
|0
|16.
|Балули Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мора Лука
|9
|1
|2.
|Маджоре Джулио
|5
|2
|3.
|Рамос Хуан
|4
|2
|4.
|Гьяси Эммануэль
|7
|0
|5.
|Риччи Матео
|7
|0
|6.
|Мастину Джузеппе
|6
|0
|7.
|Капрадосси Элио
|4
|0
|8.
|Бартоломей Паоло
|4
|0
|9.
|Виньяли Лука
|4
|0
|10.
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0
|11.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|12.
|Эрлич Мартин
|2
|1
|13.
|Терци Клаудио
|3
|0
|14.
|Нзола М'Бала
|3
|0
|15.
|Рагуза Антонио
|2
|0
|16.
|Риччи Федерико
|2
|0
|17.
|Бидуи Софьян
|2
|0
|18.
|Галабинов Андрей
|2
|0
|19.
|Маркицца Риккардо
|2
|0
|20.
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|21.
|Скуффет Симоне
|1
|0
|22.
|Бастони Симоне
|1
|0
|23.
|Макинтош-Баффондж Даррен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Идда Риккардо
|8
|1
|2.
|Шаудоне Даниэле
|5
|2
|3.
|Кануте Франк
|6
|1
|4.
|Бруччини Мирко
|7
|0
|5.
|Монако Сальваторе
|6
|0
|6.
|Капела Анибал
|4
|1
|7.
|Перина Пьетро
|5
|0
|8.
|Д'Орацио Томмазо
|5
|0
|9.
|Скьяви Раффаэле
|4
|0
|10.
|Леджиттимо Маттео
|4
|0
|11.
|Греко Леандро
|3
|0
|12.
|Ривьер Эммануэль
|3
|0
|13.
|Корси Анджело
|3
|0
|14.
|Баэс Хайме
|3
|0
|15.
|Касасола Тиаго
|3
|0
|16.
|Презиосо Марио
|3
|0
|17.
|Асенсио Рауль
|1
|1
|18.
|Биттанте Лука
|2
|0
|19.
|Коне Бенджамин
|2
|0
|20.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|21.
|Карретта Мирко
|1
|0
|22.
|Лазаар Ашраф
|1
|0
|23.
|Машаш Зинедин
|1
|0
|24.
|Бро Жереми
|1
|0
|25.
|Пьерини Николас
|1
|0
|26.
|Балули Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|8.16% (4)
|12.24% (6)
|12.24% (6)
|22.45% (11)
|30.61% (15)
|14.29% (7)
|Козенца
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|30.3% (10)
|15.15% (5)
|21.21% (7)
|0
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +11 =5 -4Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи
Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя Специя 2:0 Фрозиноне
Козенца Последние 20 матчей: +5 =4 -11Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла
Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца
Последние игры между собой
Специя: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Козенца: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Беневенто
|Заявка
|33
|23
|8
|2
|57 - 19
|77
|2.
|Кротоне
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|55 - 36
|58
|3.
|Порденоне
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|42 - 38
|55
|4.
|Специя
|Заявка
|33
|15
|8
|10
|51 - 38
|53
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|42 - 37
|52
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|35 - 30
|51
|7.
|Эмполи
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|38 - 36
|48
|8.
|Салернитана
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|44 - 41
|47
|9.
|Кьево
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|40 - 33
|47
|10.
|Пиза
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|42 - 39
|46
|11.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|39 - 42
|43
|12.
|Перуджа
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|33 - 42
|41
|13.
|Пескара
|Заявка
|33
|11
|7
|15
|45 - 51
|40
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|37 - 40
|40
|15.
|Венеция
|Заявка
|33
|9
|13
|11
|31 - 37
|40
|16.
|Асколи
|Заявка
|33
|11
|6
|16
|43 - 50
|39
|17.
|Юве Стабия
|Заявка
|33
|10
|7
|16
|40 - 53
|37
|18.
|Трапани
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|39 - 56
|34
|19.
|Козенца
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|36 - 44
|31
|20.
|Ливорно
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|28 - 55
|21