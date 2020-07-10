  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Специя
5:1
Конец матча

Стадион:
Козенца
0'
1:0
6' Гол
Галабинов Андрей
8' Желтая карточка
Мора Лука
2:0
20' Гол
Гьяси Эммануэль
39' Желтая карточка
Скьяви Раффаэле
42' Желтая карточка
Баэс Хайме
48' Желтая карточка
Нзола М'Бала
3:0
50' Гол
Мастину Джузеппе
4:0
55' Гол
Мастину Джузеппе
61' Желтая карточка
Балули Мохамед
4:1
63' Гол
Бруччини Мирко
5:1
66' Гол
Нзола М'Бала
90'+1
1
Скуффет
Симоне
21
Феррер
Сальвадор
28
Эрлич
Мартин
19
Терци
Клаудио
5
Маркицца
Риккардо
6
Мора
Лука
16
Бартоломей
Паоло
4
Акампора
Дженнаро
15
Мастину
Джузеппе
9
Галабинов
Андрей
11
Гьяси
Эммануэль
33
Перина
Пьетро
5
Идда
Риккардо
14
Скьяви
Раффаэле
18
Леджиттимо
Маттео
15
Касасола
Тиаго
21
Бруччини
Мирко
31
Презиосо
Марио
27
Биттанте
Лука
10
Карретта
Мирко
29
Ривьер
Эммануэль
32
Баэс
Хайме
Специя
4-3-3
Козенца
3-4-3

Ход матча

6'
Галабинов Андрей
(Маркицца Риккардо)
1:0
8'
Мора Лука
 
20'
Гьяси Эммануэль
(Галабинов Андрей)
2:0
30'
Нзола М'Бала
Галабинов Андрей
 
39'
 
Скьяви Раффаэле
42'
 
Баэс Хайме
46'
Маджоре Джулио
Мора Лука
 
48'
Нзола М'Бала
 
50'
Мастину Джузеппе
(Бартоломей Паоло)
3:0
52'
 
Асенсио Рауль
Презиосо Марио
52'
 
Балули Мохамед
Леджиттимо Маттео
55'
Мастину Джузеппе
(Бартоломей Паоло)
4:0
58'
Рагуза Антонио
Бартоломей Паоло
 
60'
 
Капела Анибал
Скьяви Раффаэле
61'
 
Балули Мохамед
63'
4:1
Бруччини Мирко
(Балули Мохамед)
66'
Нзола М'Бала
(Гьяси Эммануэль)
5:1
74'
Витале Луиджи
Феррер Сальвадор
 
77'
 
Бро Жереми
Баэс Хайме
77'
 
Коне Бенджамин
Карретта Мирко

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гьяси Эммануэль 8 0.22
2. Рагуза Антонио 8 0.22
3. Галабинов Андрей 6 (2) 0.16
4. Риччи Матео 4 (3) 0.11
5. Мастину Джузеппе 4 0.11
6. Риччи Федерико 3 (1) 0.08
7. Бидуи Софьян 3 0.08
8. Бартоломей Паоло 2 0.05
9. Гудьонсен Свейнн 2 0.05
10. Капрадосси Элио 2 0.05
11. Маджоре Джулио 1 0.03
12. Мора Лука 1 0.03
13. Ди Гаудио Антонио 1 0.03
14. Маркицца Риккардо 0 0
15. Акампора Дженнаро 0 0
16. Рамос Хуан 0 0
Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ривьер Эммануэль 8 0.22
2. Бруччини Мирко 7 (2) 0.19
3. Асенсио Рауль 6 0.16
4. Баэс Хайме 4 0.11
5. Шаудоне Даниэле 3 0.08
6. Пьерини Николас 3 0.08
7. Карретта Мирко 2 0.05
8. Машаш Зинедин 1 0.03
9. Лазаар Ашраф 1 0.03
10. Бро Жереми 1 0.03
11. Касасола Тиаго 0 0
12. Презиосо Марио 0 0
13. Биттанте Лука 0 0
14. Д'Орацио Томмазо 0 0
15. Коне Бенджамин 0 0
16. Балули Мохамед 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Мора Лука 9 1
2. Маджоре Джулио 5 2
3. Рамос Хуан 4 2
4. Гьяси Эммануэль 7 0
5. Риччи Матео 7 0
6. Мастину Джузеппе 6 0
7. Капрадосси Элио 4 0
8. Бартоломей Паоло 4 0
9. Виньяли Лука 4 0
10. Гудьонсен Свейнн 4 0
11. Феррер Сальвадор 4 0
12. Эрлич Мартин 2 1
13. Терци Клаудио 3 0
14. Нзола М'Бала 3 0
15. Рагуза Антонио 2 0
16. Риччи Федерико 2 0
17. Бидуи Софьян 2 0
18. Галабинов Андрей 2 0
19. Маркицца Риккардо 2 0
20. Итальяно Виченцо 1 0
21. Скуффет Симоне 1 0
22. Бастони Симоне 1 0
23. Макинтош-Баффондж Даррен 1 0
Козенца
# Игрок      
1. Идда Риккардо 8 1
2. Шаудоне Даниэле 5 2
3. Кануте Франк 6 1
4. Бруччини Мирко 7 0
5. Монако Сальваторе 6 0
6. Капела Анибал 4 1
7. Перина Пьетро 5 0
8. Д'Орацио Томмазо 5 0
9. Скьяви Раффаэле 4 0
10. Леджиттимо Маттео 4 0
11. Греко Леандро 3 0
12. Ривьер Эммануэль 3 0
13. Корси Анджело 3 0
14. Баэс Хайме 3 0
15. Касасола Тиаго 3 0
16. Презиосо Марио 3 0
17. Асенсио Рауль 1 1
18. Биттанте Лука 2 0
19. Коне Бенджамин 2 0
20. Литтери Джанлука 1 0
21. Карретта Мирко 1 0
22. Лазаар Ашраф 1 0
23. Машаш Зинедин 1 0
24. Бро Жереми 1 0
25. Пьерини Николас 1 0
26. Балули Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 8.16% (4) 12.24% (6) 12.24% (6) 22.45% (11) 30.61% (15) 14.29% (7)
 Козенца 15.15% (5) 18.18% (6) 30.3% (10) 15.15% (5) 21.21% (7) 0

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза Кьево 1:3 Специя Специя 1:0 Эмполи
Юве Стабия 3:1 Специя Специя 2:0 Пескара Беневенто 3:1 Специя Трапани 1:1 Специя Специя 3:1 Асколи Специя 3:2 Кремонезе Перуджа 0:3 Специя Специя 1:0 Порденоне Кротоне 1:2 Специя Специя 1:1 Читтаделла Специя 2:1 Салернитана Виртус Энтелла 0:0 Специя Венеция 0:0 Специя Специя 2:0 Ливорно Козенца 1:1 Специя Специя 2:0 Фрозиноне
Козенца Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла
Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне Ливорно 0:3 Козенца Козенца 0:1 Беневенто Пескара 2:1 Козенца Салернитана 2:1 Козенца Козенца 0:1 Кротоне Юве Стабия 1:0 Козенца Козенца 1:0 Эмполи Пиза 1:3 Козенца Козенца 1:2 Порденоне Перуджа 2:2 Козенца Козенца 1:1 Специя Асколи 3:2 Козенца

Последние игры между собой

Специя: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Козенца: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Козенца 1:1 Специя Серия B Козенца 1:0 Специя Серия B Специя 4:0 Козенца Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Беневенто Заявка 33 23 8 2 57 - 19 77
2. Кротоне Заявка 33 17 7 9 55 - 36 58
3. Порденоне Заявка 33 16 7 10 42 - 38 55
4. Специя Заявка 33 15 8 10 51 - 38 53
5. Читтаделла Заявка 33 15 7 11 42 - 37 52
6. Фрозиноне Заявка 33 14 9 10 35 - 30 51
7. Эмполи Заявка 33 12 12 9 38 - 36 48
8. Салернитана Заявка 33 13 8 12 44 - 41 47
9. Кьево Заявка 33 11 14 8 40 - 33 47
10. Пиза Заявка 33 12 10 11 42 - 39 46
11. Виртус Энтелла Заявка 33 11 10 12 39 - 42 43
12. Перуджа Заявка 33 11 8 14 33 - 42 41
13. Пескара Заявка 33 11 7 15 45 - 51 40
14. Кремонезе Заявка 33 10 10 13 37 - 40 40
15. Венеция Заявка 33 9 13 11 31 - 37 40
16. Асколи Заявка 33 11 6 16 43 - 50 39
17. Юве Стабия Заявка 33 10 7 16 40 - 53 37
18. Трапани Заявка 33 7 13 13 39 - 56 34
19. Козенца Заявка 33 7 10 16 36 - 44 31
20. Ливорно Заявка 33 5 6 22 28 - 55 21
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