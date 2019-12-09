Лига чемпионов 2019-2020
Атлетико М
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Стадион: Ванда Метрополитано
Локомотив Москва
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +7 =9 -4Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М Гранада 1:1 Атлетико М
Атлетико М 3:1 Эспаньол Байер Л 2:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М Алавес 1:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Байер Л Атлетико М 1:1 Валенсия Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +8 =3 -9Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л Тамбов 2:3 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 1:2 Ювентус Уфа 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ахмат 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Локомотив Москва 1:0 Зенит Балтика 1:1 Локомотив Москва Оренбург 2:3 Локомотив Москва Байер Л 1:2 Локомотив Москва Сочи 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Краснодар 1:1 Локомотив Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Локомотив Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Группа D
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|3.
|Байер Л
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 9
|3
Атлетико М
96.5% (82)
Ничья
1.2% (1)
Локомотив Москва
2.4% (2)
2:0 Атлетико М
44.7% (38)
3:0 Атлетико М
17.6% (15)
2:1 Атлетико М
12.9% (11)
1:0 Атлетико М
8.2% (7)
3:1 Атлетико М
7.1% (6)
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