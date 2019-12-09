Лига чемпионов 2019-2020

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Атлетико М
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М Гранада 1:1 Атлетико М
Атлетико М 3:1 Эспаньол Байер Л 2:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М Алавес 1:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Атлетик Б Атлетико М 1:0 Байер Л Атлетико М 1:1 Валенсия Вальядолид 0:0 Атлетико М Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Мальорка 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Сельта Атлетико М 2:2 Ювентус Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Атлетико М 3:2 Эйбар Леганес 0:1 Атлетико М
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л Тамбов 2:3 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 1:2 Ювентус Уфа 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ахмат 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Локомотив Москва 1:0 Зенит Балтика 1:1 Локомотив Москва Оренбург 2:3 Локомотив Москва Байер Л 1:2 Локомотив Москва Сочи 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов Краснодар 1:1 Локомотив Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Локомотив Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Лига чемпионов Локомотив Москва 1:5 Атлетико М Лига Европы Атлетико М 3:0 Локомотив Москва Лига Европы Локомотив Москва 3:3 Атлетико М Лига Европы

Группа D

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 5 4 1 0 10 - 4 13
2. Атлетико М Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
3. Байер Л Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
4. Локомотив Москва Заявка 5 1 0 4 4 - 9 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Локомотив Москва

    До начала игры, которая состоится 11.12.2019, осталось 1 день 17 часов 9 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Атлетико М - Локомотив Москва
    Атлетико М
    96.5% (82)
    Ничья
    1.2% (1)
    Локомотив Москва
    2.4% (2)
    2:0 Атлетико М
    44.7% (38)
    3:0 Атлетико М
    17.6% (15)
    2:1 Атлетико М
    12.9% (11)
    1:0 Атлетико М
    8.2% (7)
    3:1 Атлетико М
    7.1% (6)
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