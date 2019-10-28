Индия: Суперлига Индии 2019-2020
0:1
62' ГолСингх Кумам
71' Желтая карточкаAhmed Jahouh
17
Пенья
Карлос
22
Nishu
Kumar
5
Juanan1
21
Сингх
Кумам
11
Чхетри
Сунил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Пенья КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Amey Ranwade
-
21 Saviour Gama
-
32 Naveen Kumar
-
-
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Nishu KumarЗащитник
- Защитник
-
5 Juanan1Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сингх КумамНападающий
- Нападающий
-
11 Чхетри СунилНападающий
- Запасные игроки
-
13 Rino AntoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Aditya Patra
-
27 Suresh Singh
Ход матча
62'
0:1
71'
Предыдущие игры
Гоа Последние 20 матчей: +11 =3 -6Гоа 3:0 Ченнаин Бенгалуру 1:0 Гоа Гоа 0:1 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 1:5 Гоа
Гоа 1:0 Ченнаин Бенгалуру 3:0 Гоа Гоа 3:0 Керала Бластерс Гоа 3:0 ATK Дели Динамос 0:0 Гоа Мумбаи Сити 0:2 Гоа Гоа 0:0 Джамшедпур Гоа 5:1 Нортист Юнайтед Пуне Сити 2:0 Гоа Атлетико Калькутта 0:0 Гоа Гоа 1:2 Бенгалуру Керала Бластерс 1:3 Гоа Гоа 3:2 Дели Динамос Джамшедпур 4:1 Гоа Гоа 4:2 Пуне Сити Гоа 5:0 Мумбаи Сити
Бенгалуру Последние 20 матчей: +11 =4 -5Бенгалуру 0:0 Нортист Юнайтед Бенгалуру 1:0 Гоа Бенгалуру 3:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:1 Бенгалуру
Джамшедпур 5:1 Бенгалуру Бенгалуру 3:0 Гоа Дели Динамос 3:2 Бенгалуру Ченнаин 2:1 Бенгалуру Бенгалуру 2:2 Керала Бластерс Бенгалуру 2:1 Нортист Юнайтед Мумбаи Сити 1:0 Бенгалуру Бенгалуру 1:0 Атлетико Калькутта Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру Бенгалуру 2:1 Пуне Сити Бенгалуру 1:0 Дели Динамос Гоа 1:2 Бенгалуру Керала Бластерс 1:2 Бенгалуру Атлетико Калькутта 1:2 Бенгалуру Пуне Сити 0:3 Бенгалуру
Последние игры между собой
Гоа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Бенгалуру: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мумбаи Сити
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Нортист Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Бенгалуру
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|Джамшедпур
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|ATK
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|6.
|Гоа
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Керала Бластерс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Ченнаин
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|9.
|Пуне Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Hyderabad FC
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|11.
|Дели Динамос
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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