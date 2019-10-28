Индия: Суперлига Индии 2019-2020

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Гоа
0:1
Второй тайм: 76'
Бенгалуру
0'
0:1
62' Гол
Сингх Кумам
71' Желтая карточка
Ahmed Jahouh
76'
13
Mohammad
Nawaz
20
Seriton
Fernandes
25
Mourtada
Sergine
Fall
17
Пенья
Карлос
71
Mandar
Rao
Desai
24
Lenny
Rodrigues
5
Ahmed
Jahouh
7
Seimeinlen
Doungel
8
Коро
Ферран
10
Brandon
Fernandes
9
Manvir
Singh
1
Сандху
Гурприт
22
Nishu
Kumar
2
Rahul
Bheke
5
Juanan1
19
Ashique
Kuruniyan
10
Кхабра
Харманджот
12
Аугусто
Рафаэль
14
Dimas
Delgado
21
Сингх
Кумам
9
Manuel
Onwu
Villafranca
11
Чхетри
Сунил
Гоа
Бенгалуру

Ход матча

55'
 
Серран Альберт
Rahul Bheke
62'
0:1
Сингх Кумам
71'
Ahmed Jahouh
 
71'
Jackinchand Singh
Lenny Rodrigues
 
73'
 
Eugeneson Lyngdoh
Manuel Onwu Villafranca

Предыдущие игры

Гоа Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Гоа 3:0 Ченнаин Бенгалуру 1:0 Гоа Гоа 0:1 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 1:5 Гоа
Гоа 1:0 Ченнаин Бенгалуру 3:0 Гоа Гоа 3:0 Керала Бластерс Гоа 3:0 ATK Дели Динамос 0:0 Гоа Мумбаи Сити 0:2 Гоа Гоа 0:0 Джамшедпур Гоа 5:1 Нортист Юнайтед Пуне Сити 2:0 Гоа Атлетико Калькутта 0:0 Гоа Гоа 1:2 Бенгалуру Керала Бластерс 1:3 Гоа Гоа 3:2 Дели Динамос Джамшедпур 4:1 Гоа Гоа 4:2 Пуне Сити Гоа 5:0 Мумбаи Сити
Бенгалуру Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Бенгалуру 0:0 Нортист Юнайтед Бенгалуру 1:0 Гоа Бенгалуру 3:0 Нортист Юнайтед Нортист Юнайтед 2:1 Бенгалуру
Джамшедпур 5:1 Бенгалуру Бенгалуру 3:0 Гоа Дели Динамос 3:2 Бенгалуру Ченнаин 2:1 Бенгалуру Бенгалуру 2:2 Керала Бластерс Бенгалуру 2:1 Нортист Юнайтед Мумбаи Сити 1:0 Бенгалуру Бенгалуру 1:0 Атлетико Калькутта Бенгалуру 1:1 Мумбаи Сити Нортист Юнайтед 1:1 Бенгалуру Бенгалуру 2:1 Пуне Сити Бенгалуру 1:0 Дели Динамос Гоа 1:2 Бенгалуру Керала Бластерс 1:2 Бенгалуру Атлетико Калькутта 1:2 Бенгалуру Пуне Сити 0:3 Бенгалуру

Последние игры между собой

Гоа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Бенгалуру: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Бенгалуру 1:0 Гоа Суперлига Индии Бенгалуру 3:0 Гоа Суперлига Индии Гоа 1:2 Бенгалуру Суперлига Индии Бенгалуру 2:0 Гоа Суперлига Индии
Гоа 4:3 Бенгалуру Суперлига Индии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Мумбаи Сити 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Нортист Юнайтед 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Бенгалуру 1:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4. Джамшедпур 1 1 0 0 2 - 1 3
5. ATK 2 1 0 1 6 - 2 3
6. Гоа 0:1 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Керала Бластерс 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Ченнаин 2 0 1 1 0 - 3 1
9. Пуне Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Hyderabad FC 1 0 0 1 0 - 5 0
11. Дели Динамос 2 0 0 2 2 - 4 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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