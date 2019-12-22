Индия: Суперлига Индии 2019-2020
Гоа
3:0
Конец матча
Дели Динамос
1:0
19' ГолКоро Ферран
43' Желтая карточкаCarlos Delgado II
67' Желтая карточкаGaurav Bora
73' Желтая карточкаБедия Эду
80' Желтая карточкаДас Нараян
2:0
85' ГолBrandon Fernandes
3:0
90' ПенальтиКоро Ферран
90' Желтая карточкаBrandon Fernandes
17
Пенья
Карлос
21
Дас
Нараян
22
Nanda
Kumar
9
Аридане
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Пенья КарлосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Бедия ЭдуПолузащитник
- Нападающий
-
-
21 Saviour Gama
-
44 Amey Ranwade
-
32 Naveen Kumar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Дас НараянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Nanda KumarПолузащитник
- Полузащитник
-
9 АриданеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
26 Rana Gharami
-
-
Ход матча
19'
1:0
67'
73'
80'
85'
90'
3:0
Предыдущие игры
Гоа Последние 20 матчей: +10 =5 -5Гоа 2:1 ATK Hyderabad FC 0:1 Гоа Керала Бластерс 2:2 Гоа Гоа 0:1 Джамшедпур
Мумбаи Сити 2:4 Гоа Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Гоа 1:1 Бенгалуру Гоа 3:0 Ченнаин Бенгалуру 1:0 Гоа Гоа 0:1 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 1:5 Гоа Гоа 1:0 Ченнаин Бенгалуру 3:0 Гоа Гоа 3:0 Керала Бластерс Гоа 3:0 ATK Дели Динамос 0:0 Гоа Мумбаи Сити 0:2 Гоа Гоа 0:0 Джамшедпур Гоа 5:1 Нортист Юнайтед Пуне Сити 2:0 Гоа
Дели Динамос Последние 20 матчей: +6 =6 -8Дели Динамос 3:2 Hyderabad FC Дели Динамос 0:1 Бенгалуру Ченнаин 2:2 Дели Динамос Дели Динамос 0:0 ATK
Керала Бластерс 0:0 Дели Динамос Мумбаи Сити 2:4 Дели Динамос Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос Джамшедпур 2:1 Дели Динамос ATK 2:1 Дели Динамос Пуне Сити 1:3 Дели Динамос Дели Динамос 3:2 Бенгалуру Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос Дели Динамос 0:0 Гоа Дели Динамос 2:0 Керала Бластерс Ченнаин 1:3 Дели Динамос Джамшедпур 2:1 Дели Динамос Дели Динамос 2:4 Мумбаи Сити Бенгалуру 1:0 Дели Динамос Гоа 3:2 Дели Динамос Дели Динамос 2:2 Джамшедпур
Последние игры между собой
Гоа: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Дели Динамос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гоа
|9
|5
|3
|1
|18 - 9
|18
|2.
|Бенгалуру
|9
|4
|4
|1
|11 - 5
|16
|3.
|ATK
|9
|4
|3
|2
|18 - 9
|15
|4.
|Джамшедпур
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|5.
|Мумбаи Сити
|9
|3
|4
|2
|15 - 16
|13
|6.
|Нортист Юнайтед
|8
|2
|4
|2
|8 - 11
|10
|7.
|Ченнаин
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|8.
|Дели Динамос
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|9.
|Керала Бластерс
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|10.
|Hyderabad FC
|9
|1
|2
|6
|9 - 19
|5
|11.
|Пуне Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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