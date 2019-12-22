Индия: Суперлига Индии 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2019-2020
Гоа
3:0
Конец матча
Дели Динамос
0'
1:0
19' Гол
Коро Ферран
43' Желтая карточка
Carlos Delgado II
67' Желтая карточка
Gaurav Bora
73' Желтая карточка
Бедия Эду
80' Желтая карточка
Дас Нараян
2:0
85' Гол
Brandon Fernandes
3:0
90' Пенальти
Коро Ферран
90' Желтая карточка
Brandon Fernandes
90'+5
13
Mohammad
Nawaz
20
Seriton
Fernandes
25
Mourtada
Sergine
Fall
17
Пенья
Карлос
71
Mandar
Rao
Desai
24
Lenny
Rodrigues
5
Ahmed
Jahouh
12
Jackinchand
Singh
4
Hugo
Boumous
10
Brandon
Fernandes
8
Коро
Ферран
31
Arshdeep
Singh
15
Shubham
Sarangi
5
Дьянь
Дьяванду
23
Carlos
Delgado
II
21
Дас
Нараян
11
Перес
Гедес
Мартин
8
Тебар
Маркос
17
Jerry
Mawihmingthanga
22
Nanda
Kumar
14
Daniel
Lalhlimpuia
9
Аридане
Гоа
Дели Динамос

Ход матча

19'
Коро Ферран
(Hugo Boumous)
1:0
23'
Seimeinlen Doungel
Jackinchand Singh
 
43'
 
Carlos Delgado II
46'
 
Gaurav Bora
Daniel Lalhlimpuia
46'
 
Francisco Jiménez Tejada II
Дьянь Дьяванду
50'
 
Romeo Fernandes
Jerry Mawihmingthanga
65'
Бедия Эду
Hugo Boumous
 
67'
 
Gaurav Bora
73'
Бедия Эду
 
80'
 
Дас Нараян
85'
Brandon Fernandes
2:0
88'
Manvir Singh
Seimeinlen Doungel
 
90'
Коро Ферран
3:0
90'
Brandon Fernandes
 

Предыдущие игры

Гоа Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Гоа 2:1 ATK Hyderabad FC 0:1 Гоа Керала Бластерс 2:2 Гоа Гоа 0:1 Джамшедпур
Мумбаи Сити 2:4 Гоа Нортист Юнайтед 2:2 Гоа Гоа 1:1 Бенгалуру Гоа 3:0 Ченнаин Бенгалуру 1:0 Гоа Гоа 0:1 Мумбаи Сити Мумбаи Сити 1:5 Гоа Гоа 1:0 Ченнаин Бенгалуру 3:0 Гоа Гоа 3:0 Керала Бластерс Гоа 3:0 ATK Дели Динамос 0:0 Гоа Мумбаи Сити 0:2 Гоа Гоа 0:0 Джамшедпур Гоа 5:1 Нортист Юнайтед Пуне Сити 2:0 Гоа
Дели Динамос Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Дели Динамос 3:2 Hyderabad FC Дели Динамос 0:1 Бенгалуру Ченнаин 2:2 Дели Динамос Дели Динамос 0:0 ATK
Керала Бластерс 0:0 Дели Динамос Мумбаи Сити 2:4 Дели Динамос Нортист Юнайтед 2:1 Дели Динамос Джамшедпур 2:1 Дели Динамос ATK 2:1 Дели Динамос Пуне Сити 1:3 Дели Динамос Дели Динамос 3:2 Бенгалуру Нортист Юнайтед 1:1 Дели Динамос Дели Динамос 0:0 Гоа Дели Динамос 2:0 Керала Бластерс Ченнаин 1:3 Дели Динамос Джамшедпур 2:1 Дели Динамос Дели Динамос 2:4 Мумбаи Сити Бенгалуру 1:0 Дели Динамос Гоа 3:2 Дели Динамос Дели Динамос 2:2 Джамшедпур

Последние игры между собой

Гоа: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Дели Динамос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Дели Динамос 0:0 Гоа Суперлига Индии Гоа 3:2 Дели Динамос Суперлига Индии Гоа 1:1 Дели Динамос Суперлига Индии Дели Динамос 1:5 Гоа Суперлига Индии
Дели Динамос 5:1 Гоа Суперлига Индии Гоа 0:2 Дели Динамос Суперлига Индии Гоа 3:0 Дели Динамос Суперлига Индии Дели Динамос 1:0 Гоа Суперлига Индии Дели Динамос 2:3 Гоа Суперлига Индии Гоа 2:0 Дели Динамос Суперлига Индии Дели Динамос 1:4 Гоа Суперлига Индии Гоа 2:1 Дели Динамос Суперлига Индии
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Гоа 9 5 3 1 18 - 9 18
2. Бенгалуру 9 4 4 1 11 - 5 16
3. ATK 9 4 3 2 18 - 9 15
4. Джамшедпур 9 3 4 2 12 - 11 13
5. Мумбаи Сити 9 3 4 2 15 - 16 13
6. Нортист Юнайтед 8 2 4 2 8 - 11 10
7. Ченнаин 8 2 3 3 8 - 12 9
8. Дели Динамос 9 2 3 4 11 - 14 9
9. Керала Бластерс 9 1 4 4 9 - 13 7
10. Hyderabad FC 9 1 2 6 9 - 19 5
11. Пуне Сити 0 0 0 0 0 - 0 0


Загрузка...