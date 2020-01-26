Австралия: Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Юнайтед
3:4
Конец матча
Стадион: Whitten Oval
Аделаида Юнайтед
0:1
9' ГолNikola Mileusnic
1:1
12' ГолБериша Бесарт
1:2
15' ГолNikola Mileusnic
1:3
18' ГолМакгри Райли
2:3
43' ГолБериша Бесарт
3:3
54' ГолДиаманти Алессандро
76' Желтая карточкаMichael Jakobsen II
3:4
79' ГолNathan Konstandopoulos
79' Желтая карточкаOskar Dillon
28
Oskar
Dillon
19
Рисдон
Джош
11
Connor
Pain
14
Max
Burgess
20
Paul
Izzo
23
Jordan
Elsey
26
Халлоран
Бен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Oskar DillonЗащитник
-
19 Рисдон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Connor PainПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Max BurgessНападающий
- Запасные игроки
-
30 Ryan Scott
-
-
-
-
-
-
- Основной состав
-
20 Paul IzzoВратарь
- Защитник
-
23 Jordan ElseyЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Халлоран БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
31 Боланд МиркоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Guillermo Amor
Ход матча
9'
0:1
12'
1:1
15'
18'
1:3
43'
2:3
54'
79'
79'
Предыдущие игры
Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =2 -8Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =0 -8Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс
Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Олимпик ФК 2:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Найтс 2:5 Аделаида Юнайтед Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|14
|12
|1
|1
|33 - 13
|37
|2.
|Мельбурн Сити
|15
|8
|3
|4
|29 - 22
|27
|3.
|Перт Глори
|14
|7
|4
|3
|25 - 12
|25
|4.
|Веллингтон Феникс
|15
|7
|3
|5
|22 - 18
|24
|5.
|Аделаида Юнайтед
|14
|7
|0
|7
|24 - 24
|21
|6.
|Вестерн Юнайтед
|15
|6
|2
|7
|23 - 22
|20
|7.
|Брисбен Роар
|14
|5
|4
|5
|16 - 19
|19
|8.
|Мельбурн Виктори
|15
|4
|3
|8
|17 - 22
|15
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|14
|4
|2
|8
|14 - 21
|14
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|14
|4
|1
|9
|13 - 25
|13
|11.
|Ньюкасл Джетс
|14
|2
|3
|9
|13 - 31
|9
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