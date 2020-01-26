Австралия: Эй-Лига 2019-2020

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  4. Эй-Лига 2019-2020
Вестерн Юнайтед
3:4
Конец матча

Стадион:
Аделаида Юнайтед
0'
0:1
9' Гол
Nikola Mileusnic
1:1
12' Гол
Бериша Бесарт
1:2
15' Гол
Nikola Mileusnic
1:3
18' Гол
Макгри Райли
2:3
43' Гол
Бериша Бесарт
3:3
54' Гол
Диаманти Алессандро
76' Желтая карточка
Michael Jakobsen II
3:4
79' Гол
Nathan Konstandopoulos
79' Желтая карточка
Oskar Dillon
90'+5
1
Курто
Филип
15
Jonathan
Aspropotamitis
4
Эндрю
Дуранте
28
Oskar
Dillon
19
Рисдон
Джош
8
Коне
Панайотис
27
Jerry
Skotadis
11
Connor
Pain
18
Бериша
Бесарт
23
Диаманти
Алессандро
14
Max
Burgess
20
Paul
Izzo
4
Ryan
Strain1
23
Jordan
Elsey
22
Michael
Jakobsen
II
5
Мария
Михаэль
26
Халлоран
Бен
27
Louis
D'Arrigo
10
Троизи
Джеймс
17
Nikola
Mileusnic
14
Блэквуд
Джордж
8
Макгри
Райли
Вестерн Юнайтед
Аделаида Юнайтед

Ход матча

9'
0:1
Nikola Mileusnic
12'
Бериша Бесарт
(Max Burgess)
1:1
15'
1:2
Nikola Mileusnic
(Блэквуд Джордж)
18'
1:3
Макгри Райли
(Халлоран Бен)
43'
Бериша Бесарт
(Connor Pain)
2:3
54'
Диаманти Алессандро
(Jerry Skotadis)
3:3
72'
Dylan Pierias
Рисдон Джош
 
72'
 
Nathan Konstandopoulos
Троизи Джеймс
75'
Joshua Cavallo
Connor Pain
 
76'
 
Michael Jakobsen II
79'
3:4
Nathan Konstandopoulos
(Мария Михаэль)
79'
Oskar Dillon
 
86'
Valentino Yuel
Диаманти Алессандро
 
90'
 
Ryan Kitto
Nikola Mileusnic

Предыдущие игры

Вестерн Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед
Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 0:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Виктори 2:3 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:2 Мельбурн Сити Вестерн Юнайтед 1:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 0:1 Вестерн Юнайтед Лае Сити 3:5 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 2:1 Малампа Ревиворс Вестерн Юнайтед 1:2 Оклэнд Сити Вестерн Юнайтед 5:1 Малайта Кингз Соломон Уорриорз 3:1 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 6:0 West Honiara FC
Аделаида Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =0 -8
Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Виктори Перт Глори 3:0 Аделаида Юнайтед Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс
Сентрал Кост Маринерз 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:1 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 1:2 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Виктори Сентрал Кост Маринерз 1:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 4:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Ньюкасл Джетс Олимпик ФК 2:3 Аделаида Юнайтед Мельбурн Найтс 2:5 Аделаида Юнайтед Перт Глори 3:3 Аделаида Юнайтед Аделаида Юнайтед 1:0 Мельбурн Сити
Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Сидней 14 12 1 1 33 - 13 37
2. Мельбурн Сити 15 8 3 4 29 - 22 27
3. Перт Глори 14 7 4 3 25 - 12 25
4. Веллингтон Феникс 15 7 3 5 22 - 18 24
5. Аделаида Юнайтед 14 7 0 7 24 - 24 21
6. Вестерн Юнайтед 15 6 2 7 23 - 22 20
7. Брисбен Роар 14 5 4 5 16 - 19 19
8. Мельбурн Виктори 15 4 3 8 17 - 22 15
9. Вестерн Сидней Уондерерс 14 4 2 8 14 - 21 14
10. Сентрал Кост Маринерз 14 4 1 9 13 - 25 13
11. Ньюкасл Джетс 14 2 3 9 13 - 31 9
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Whitten Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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