Лига Европы 2019-2020

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Спортинг Л
4:0
Конец матча

Стадион:
ПСВ
0'
1:0
9' Гол
Феллипе Луис
2:0
16' Гол
Фернандеш Бруну
22' Желтая карточка
Фернандеш Бруну
32' Желтая карточка
Росарио Пабло
34' Желтая карточка
Боласье Янник
3:0
42' Гол
Матьё Жереми
4:0
64' Пенальти
Фернандеш Бруну
84' Желтая карточка
Илори Тьягу
90'+4
81
Машимиану
Луиш
19
Росье
Валентен
3
Илори
Тьягу
22
Матьё
Жереми
9
Акунья
Маркос
8
Фернандеш
Бруну
98
Думбия
Идрисса
37
Вендель
Жералдо
89
Боласье
Янник
29
Феллипе
Луис
10
Вьетто
Лусиано
13
Уннерсталл
Ларс
22
Дюмфрис
Дензел
4
Фиргевер
Ник
5
Баумгартль
Тимо
32
Садилек
Михал
24
Ихаттарен
Мохаммед
18
Росарио
Пабло
8
Хендрикс
Йоррит
7
Брума
Арминду
9
Мален
Дониэлл
10
Бергвейн
Стевен
Спортинг Л
4-3-3
ПСВ
4-4-2

Ход матча

9'
Феллипе Луис
(Фернандеш Бруну)
1:0
16'
Фернандеш Бруну
(Вендель Жералдо)
2:0
22'
Фернандеш Бруну
 
32'
 
Росарио Пабло
34'
Боласье Янник
 
42'
Матьё Жереми
(Фернандеш Бруну)
3:0
46'
 
Гакпо Коди
Брума Арминду
46'
 
Перейро Гастон
Росарио Пабло
64'
Фернандеш Бруну
4:0
67'
Хесе Родригес
Феллипе Луис
 
73'
Нету Луиш
Матьё Жереми
 
79'
 
Томас Райян
Бергвейн Стевен
80'
Камашу Рафаэл
Вендель Жералдо
 
84'
Илори Тьягу
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Спортинг Л Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Спортинг Л 2:0 Белененсеш Русенборг 0:2 Спортинг Л Тондела 1:0 Спортинг Л Пасуш де Феррейра 1:2 Спортинг Л
Спортинг Л 3:1 Витория Гимарайнш Спортинг Л 1:0 Русенборг Alverca 2:0 Спортинг Л Спортинг Л 2:1 ЛАСК Авиш 0:1 Спортинг Л Спортинг Л 1:2 Риу Аве Спортинг Л 1:2 Фамаликан ПСВ 3:2 Спортинг Л Боавишта 1:1 Спортинг Л Спортинг Л 2:3 Риу Аве Портимоненсе 1:3 Спортинг Л Спортинг Л 2:1 Брага Маритиму 1:1 Спортинг Л Бенфика 5:0 Спортинг Л Спортинг Л 1:2 Валенсия Спортинг Л 2:2 Ливерпуль
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =4 -4
ПСВ 2:1 Херенвен Виллем II 2:1 ПСВ ЛАСК 4:1 ПСВ Спарта Роттердам 2:2 ПСВ
ПСВ 0:4 АЗ Алкмаар ПСВ 0:0 ЛАСК Утрехт 3:0 ПСВ ПСВ 4:1 ВВВ-Венло Русенборг 1:4 ПСВ ПЕК Зволле 0:4 ПСВ ПСВ 3:1 Гронинген ПСВ 1:1 Аякс ПСВ 3:2 Спортинг Л ПСВ 5:0 Витесс Ваалвейк 1:3 ПСВ Аполлон 0:4 ПСВ ПСВ 3:0 Аполлон Хераклес 0:2 ПСВ ПСВ 0:0 Хёугесунн ПСВ 3:1 АДО Ден Хааг

Последние игры между собой

Спортинг Л: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
ПСВ: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
ПСВ 3:2 Спортинг Л Лига Европы ПСВ 5:0 Спортинг Л Товарищеские матчи Спортинг Л 1:1 ПСВ Товарищеские матчи

Группа D

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 5 4 0 1 11 - 4 12
2. ЛАСК Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
3. ПСВ Заявка 5 2 1 2 8 - 11 7
4. Русенборг Заявка 5 0 0 5 2 - 10 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Спортинг Л 4:0 ПСВ
Спортинг Л
60.5% (89)
Ничья
26.5% (39)
ПСВ
12.9% (19)
2:1 Спортинг Л
45.6% (67)
1:1 Ничья
16.3% (24)
1:2 ПСВ
8.2% (12)
2:2 Ничья
7.5% (11)
1:0 Спортинг Л
7.5% (11)
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