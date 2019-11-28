Лига Европы 2019-2020
Спортинг Л
4:0
Конец матча
Стадион: Жозе Алваладе
ПСВ
1:0
9' ГолФеллипе Луис
2:0
16' ГолФернандеш Бруну
22' Желтая карточкаФернандеш Бруну
32' Желтая карточкаРосарио Пабло
34' Желтая карточкаБоласье Янник
3:0
42' ГолМатьё Жереми
4:0
64' ПенальтиФернандеш Бруну
84' Желтая карточкаИлори Тьягу
22
Матьё
Жереми
29
Феллипе
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Матьё ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Феллипе ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Нету ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Мендеш ПедруНападающий
-
99 Diogo Sousa2
-
Главный тренер: Silas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайянПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Гакпо КодиНападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
Ход матча
9'
1:0
16'
22'
32'
34'
42'
3:0
64'
4:0
84'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Спортинг Л Последние 20 матчей: +9 =3 -8Спортинг Л 2:0 Белененсеш Русенборг 0:2 Спортинг Л Тондела 1:0 Спортинг Л Пасуш де Феррейра 1:2 Спортинг Л
Спортинг Л 3:1 Витория Гимарайнш Спортинг Л 1:0 Русенборг Alverca 2:0 Спортинг Л Спортинг Л 2:1 ЛАСК Авиш 0:1 Спортинг Л Спортинг Л 1:2 Риу Аве Спортинг Л 1:2 Фамаликан ПСВ 3:2 Спортинг Л Боавишта 1:1 Спортинг Л Спортинг Л 2:3 Риу Аве Портимоненсе 1:3 Спортинг Л Спортинг Л 2:1 Брага Маритиму 1:1 Спортинг Л Бенфика 5:0 Спортинг Л Спортинг Л 1:2 Валенсия Спортинг Л 2:2 Ливерпуль
ПСВ Последние 20 матчей: +12 =4 -4ПСВ 2:1 Херенвен Виллем II 2:1 ПСВ ЛАСК 4:1 ПСВ Спарта Роттердам 2:2 ПСВ
Последние игры между собой
Спортинг Л: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
ПСВ: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Спортинг Л
60.5% (89)
Ничья
26.5% (39)
ПСВ
12.9% (19)
2:1 Спортинг Л
45.6% (67)
1:1 Ничья
16.3% (24)
1:2 ПСВ
8.2% (12)
2:2 Ничья
7.5% (11)
1:0 Спортинг Л
7.5% (11)
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