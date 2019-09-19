Лига Европы 2019-2020
Эспаньол
1:1
Конец матча
Стадион: Корнелья-Эль Прат
Ференцварош
0:1
10' Гол в свои воротаХави Лопеc
41' Желтая карточкаИгнатенко Даниил
1:1
60' ГолВаргас Матиас
13
Лопес
Диего
16
Хави
Лопеc
17
Дидак
Вилья
21
Рока
Марк
26
Лосано
Поль
7
Лэй
У
90
Дибус
Денеш
21
Ботка
Эндре
25
Блажич
Миха
33
Двали
Лаша
18
Шигер
Давид
10
Нгуэн
Токмак
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
16 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Полузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
-
26 Лосано ПольПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
-
25 Блажич МихаЗащитник
-
33 Двали ЛашаЗащитник
- Защитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Нгуэн ТокмакНападающий
- Запасные игроки
-
99 Граф ДавидВратарь
- Защитник
-
17 Чивич ЭльдарЗащитник
- Защитник
-
51 Чонка АндрашПолузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ребров Сергей
Ход матча
10'
0:1
41'
60'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 5
-
9 Угловые 3
-
7 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
68 Владение мячом, % 32
Предыдущие игры
Эспаньол Последние 20 матчей: +13 =5 -2Эйбар 1:2 Эспаньол Эспаньол 0:3 Гранада Заря 2:2 Эспаньол Алавес 0:0 Эспаньол
Эспаньол 3:1 Заря Эспаньол 0:2 Севилья Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:3 Эспаньол Стьярнан 1:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 Стьярнан Ланс 1:3 Эспаньол Пералада 0:6 Эспаньол Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Леганес 0:2 Эспаньол Эспаньол 3:0 Атлетико М Бетис 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Сельта Леванте 2:2 Эспаньол Эспаньол 2:1 Алавес Жирона 1:2 Эспаньол
Ференцварош Последние 20 матчей: +13 =4 -3Пакш 0:4 Ференцварош Ференцварош 1:0 Диошдьёр Ференцварош 4:2 Судува Пушкаш-Академия 4:1 Ференцварош
Судува 0:0 Ференцварош Ференцварош 1:0 Ракоци Ференцварош 0:4 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Ференцварош Валлетта 1:1 Ференцварош Ференцварош 3:1 Валлетта Лудогорец 2:3 Ференцварош Ференцварош 2:1 Лудогорец Ференцварош 2:0 Мускрон-Перювельз Пушкаш-Академия 1:1 Ференцварош Ференцварош 2:1 Дебрецен Ференцварош 2:1 Уйпешт Гонвед 3:2 Ференцварош Ференцварош 4:1 Фехервар Мезоковезд 1:2 Ференцварош Ференцварош 3:0 Пакш
Группа H
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лудогорец
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Ференцварош
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Эспаньол
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|ЦСКА Москва
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Эспаньол
93.5% (145)
Ничья
5.8% (9)
Ференцварош
0.6% (1)
2:0 Эспаньол
41.9% (65)
2:1 Эспаньол
21.9% (34)
1:0 Эспаньол
12.3% (19)
3:0 Эспаньол
7.7% (12)
3:1 Эспаньол
5.8% (9)
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