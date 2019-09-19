Лига Европы 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2019-2020
Эспаньол
1:1
Конец матча

Стадион:
Ференцварош
0'
0:1
10' Гол в свои ворота
Хави Лопеc
41' Желтая карточка
Игнатенко Даниил
1:1
60' Гол
Варгас Матиас
90'+5
13
Лопес
Диего
16
Хави
Лопеc
5
Налдо
Гомес
20
Бернардо
Эспиноса
17
Дидак
Вилья
14
Мелендо
Оскар
21
Рока
Марк
26
Лосано
Поль
23
Гранеро
Эстебан
7
Лэй
У
22
Варгас
Матиас
90
Дибус
Денеш
21
Ботка
Эндре
25
Блажич
Миха
33
Двали
Лаша
26
Хайстер
Марсель
18
Шигер
Давид
14
Харатин
Игорь
7
Игнатенко
Даниил
11
Зубков
Александр
88
Изаэль
Барбоса
10
Нгуэн
Токмак
Эспаньол
4-4-2
Ференцварош
4-3-3

Ход матча

10'
0:1
Хави Лопеc
41'
 
Игнатенко Даниил
56'
Кальери Хонатан
Мелендо Оскар
 
60'
Варгас Матиас
1:1
64'
 
Сигневич Николай
Изаэль Барбоса
66'
 
Ловренчич Герге
Ботка Эндре
67'
Педроса Адриа
Дидак Вилья
 
74'
Кампусано Виктор
Варгас Матиас
 
85'
 
Фримпонг Абрахам
Игнатенко Даниил

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 3
  • 7 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 68 Владение мячом, % 32

Предыдущие игры

Эспаньол Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Эйбар 1:2 Эспаньол Эспаньол 0:3 Гранада Заря 2:2 Эспаньол Алавес 0:0 Эспаньол
Эспаньол 3:1 Заря Эспаньол 0:2 Севилья Эспаньол 3:0 Люцерн Люцерн 0:3 Эспаньол Стьярнан 1:3 Эспаньол Эспаньол 4:0 Стьярнан Ланс 1:3 Эспаньол Пералада 0:6 Эспаньол Эспаньол 2:0 Реал Сосьедад Леганес 0:2 Эспаньол Эспаньол 3:0 Атлетико М Бетис 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Сельта Леванте 2:2 Эспаньол Эспаньол 2:1 Алавес Жирона 1:2 Эспаньол
Ференцварош Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Пакш 0:4 Ференцварош Ференцварош 1:0 Диошдьёр Ференцварош 4:2 Судува Пушкаш-Академия 4:1 Ференцварош
Судува 0:0 Ференцварош Ференцварош 1:0 Ракоци Ференцварош 0:4 Динамо Загреб Динамо Загреб 1:1 Ференцварош Валлетта 1:1 Ференцварош Ференцварош 3:1 Валлетта Лудогорец 2:3 Ференцварош Ференцварош 2:1 Лудогорец Ференцварош 2:0 Мускрон-Перювельз Пушкаш-Академия 1:1 Ференцварош Ференцварош 2:1 Дебрецен Ференцварош 2:1 Уйпешт Гонвед 3:2 Ференцварош Ференцварош 4:1 Фехервар Мезоковезд 1:2 Ференцварош Ференцварош 3:0 Пакш

Группа H

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лудогорец 1 1 0 0 5 - 1 3
2. Ференцварош 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Эспаньол 1 0 1 0 1 - 1 1
4. ЦСКА Москва 1 0 0 1 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Игнатенко Даниил получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    ГООООООООЛ - Хави Лопеc очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эспаньол 1:1 Ференцварош
Эспаньол
93.5% (145)
Ничья
5.8% (9)
Ференцварош
0.6% (1)
2:0 Эспаньол
41.9% (65)
2:1 Эспаньол
21.9% (34)
1:0 Эспаньол
12.3% (19)
3:0 Эспаньол
7.7% (12)
3:1 Эспаньол
5.8% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...