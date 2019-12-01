Лига Европы 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2019-2020
Эспаньол
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва

Предыдущие игры

Эспаньол Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Эспаньол 2:4 Осасуна Ференцварош 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе
Атлетико М 3:1 Эспаньол Эспаньол 6:0 Лудогорец Эспаньол 1:2 Валенсия Атлетик Б 3:0 Эспаньол Леванте 0:1 Эспаньол Лудогорец 0:1 Эспаньол Эспаньол 0:1 Вильярреал Мальорка 2:0 Эспаньол ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Эспаньол 0:2 Вальядолид Сельта 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Эспаньол 1:1 Ференцварош Эйбар 1:2 Эспаньол Эспаньол 0:3 Гранада Заря 2:2 Эспаньол
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:1 Лудогорец ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов
ЦСКА Москва 5:1 СКА-Ростов Сочи 2:3 ЦСКА Москва Ференцварош 0:0 ЦСКА Москва Зенит 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 0:1 Ференцварош Уфа 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:1 Коломна ЦСКА Москва 1:3 Ростов ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Урал 0:3 ЦСКА Москва Алания 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Тамбов 0:2 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Эспаньол: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ЦСКА Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Лига Европы

Группа H

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Эспаньол Заявка 5 3 2 0 12 - 3 11
2. Лудогорец Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
3. Ференцварош Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
4. ЦСКА Москва Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Эспаньол - ЦСКА Москва

    До начала игры, которая состоится 12.12.2019, осталось 2 дня 17 часов 8 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Эспаньол - ЦСКА Москва
    Эспаньол
    73.2% (41)
    Ничья
    12.5% (7)
    ЦСКА Москва
    14.3% (8)
    2:1 Эспаньол
    23.2% (13)
    2:0 Эспаньол
    21.4% (12)
    1:0 Эспаньол
    19.6% (11)
    1:2 ЦСКА Москва
    14.3% (8)
    1:1 Ничья
    12.5% (7)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...