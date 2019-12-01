Лига Европы 2019-2020
Эспаньол
Позже
Стадион: Корнелья-Эль Прат
ЦСКА Москва
Предыдущие игры
Эспаньол Последние 20 матчей: +5 =5 -10Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Эспаньол 2:4 Осасуна Ференцварош 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:1 Хетафе
Атлетико М 3:1 Эспаньол Эспаньол 6:0 Лудогорец Эспаньол 1:2 Валенсия Атлетик Б 3:0 Эспаньол Леванте 0:1 Эспаньол Лудогорец 0:1 Эспаньол Эспаньол 0:1 Вильярреал Мальорка 2:0 Эспаньол ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Эспаньол 0:2 Вальядолид Сельта 1:1 Эспаньол Эспаньол 1:3 Реал Сосьедад Эспаньол 1:1 Ференцварош Эйбар 1:2 Эспаньол Эспаньол 0:3 Гранада Заря 2:2 Эспаньол
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =5 -6Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:1 Лудогорец ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов
ЦСКА Москва 5:1 СКА-Ростов Сочи 2:3 ЦСКА Москва Ференцварош 0:0 ЦСКА Москва Зенит 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 0:1 Ференцварош Уфа 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:1 Коломна ЦСКА Москва 1:3 Ростов ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Урал 0:3 ЦСКА Москва Алания 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва Тамбов 0:2 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Эспаньол: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ЦСКА Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа H
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эспаньол
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 3
|11
|2.
|Лудогорец
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|3.
|Ференцварош
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
Эспаньол
73.2% (41)
Ничья
12.5% (7)
ЦСКА Москва
14.3% (8)
2:1 Эспаньол
23.2% (13)
2:0 Эспаньол
21.4% (12)
1:0 Эспаньол
19.6% (11)
1:2 ЦСКА Москва
14.3% (8)
1:1 Ничья
12.5% (7)
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